“Alanis” se lleva el Premio Coral del Festival de Cine de La Habana

Alanis (Alanis, 2017), de Anahi Berneri

Alanis trabaja como puta. Con su bebé y con Gisela, una compañera varios años mayor, comparte un privado en el centro donde vive y atiende. Haciéndose pasar por clientes, dos inspectores municipales clausuran su hogar y se llevan a su compañera, acusada de “trata”. Alanis llega con su ropa de trabajo y llena de engaños a parar a lo de una tía, en un local de modas frente a Plaza Miserere. Desde ese barrio multirracial, de tránsito y violento, Alanís intenta recuperar su dignidad, ayudar a su amiga y cuidar a su hijo. Ganadora en la 65 edición del Festival de Cine de de San Sebastián de la Concha de Plata a la mejor dirección para Anahí Berneri, Concha de Plata a la mejor actriz para Sofía Gala y el Premio de Cooperación Española para los productores, dirige la argentina Anahí Berneri (Aire libre, Por tu culpa, Encarnación, Un año sin amor) protagonizada por Sofía Gala (Todos tenemos un plan, Teatro, El tiempo no para).

La herida (Inxeba, 2017), de John Trengove

Como cada año, Xolani, obrero solitario, participa junto a otros hombres de su comunidad en la ukwaluka, un rito iniciático tradicional para jóvenes que están en los últimos años de la adolescencia. Kwanda, procedente de Johannesburgo y tutelado por Xolani, recibe las burlas de sus compañeros por ser de ciudad y demasiado sensible. Cuando Kwanda descubre que Xolani está enamorado en secreto de otro de los cuidadores la vida de los tres cambiará radicalmente. Película dirigida por John Trengove (serie Shuga) y el reparto está formado por Nakhane Touré, Bongile Mansai y Niza Jay. Todos los actores que han participado en esta película han formado parte del ritual de iniciación en la vida real. Nakhane Touré, protagonista de la película que debuta en el cine, es un cantante, novelista y escrito de canciones reconocido en su país.

Muchos hijos, un mono y un castillo (Muchos hijos, un mono y un castillo, 2017), de Gustavo Salmerón

Rodada durante los 14 años anteriores, con más de 400 horas de grabaciones, rescatando videos familiares y súper 8 de la infancia, Gustavo Salmerón pasó los dos años anteriores trabajando en la postproducción de este largometraje. Gustavo Salmerón ha trabajado como actor en más de treinta películas y en 2001 dirigió el multipremiado cortometraje Desaliñada, ganador del Goya. Protagonizada por su madre Julita Salmerón y el resto de su familia, obtuvo el premio Globo de Cristal al Mejor Documental en la sección de documentales del prestigioso Festival de Karlovy Vary de 2017.

Pasaje de vida (Pasaje de vida, 2015), de Diego Corsini

Thriller político que narra la historia de una pareja de jóvenes montoneros cuyo amor se ve atravesado por sus ideales y tiene que decidir si pasar del activismo político a la lucha armada en unos difíciles años 70 en la historia de Argentina. Dirige el realizador argentino Diego Corsini (Solos en la ciudad) arropado por un solvente reparto encabezado por Chino Darín, hijo de Ricardo Darín, Silvia Abascal y Miguel Ángel Solá. La película está basada en un caso real, el de la familia del director, Diego Corsini.

Se armó el Belén (The star, 2017), de Timothy Reckart

Un pequeño pero valiente asno llamado Bo anhela una vida más allá de su monótono trabajo en el molino del pueblo. Cierto día, Bo encuentra el valor para escaparse y termina haciendo amistad con los recién casados José y María. Inmediatamente, la bondad de María embarca a Bo en la aventura de sus sueños. Durante su viaje forma equipo con Rut, una amigable oveja que ha perdido su rebaño, y Dave, un palomo con altas aspiraciones. Junto a tres hilarantes camellos y algunos excéntricos animales de establo, Bo y sus nuevos amigos siguen a la Estrella y se convierten en insólitos héroes de la historia más grande jamás contada: la primera Navidad. Es el debut de Timothy Reckart, autor el corto nominado al Oscar Head Over Heels (2012), quien participó en el departamento de animación del filme de Charlie Kaufman Anomalisa (2015).

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi, 2017), de Rian Johnson

La saga de Skywalker continúa en en esta nueva película de la saga galáctica. Los héroes de la anterior entrega se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que descubre ancestrales misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado. Escrita y dirigida por Rian Johnson (Looper, The Brothers Bloom, Brick) cuenta de nuevo con Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie y Andy Serkis. Al reparto se unen el ganador del Oscar, Benicio del Toro, la nominada al Oscar, Laura Dern y la joven promesa Kelly Marie Tran.

Un intercambio por Navidad (Snekker Andersen og Julenissen, 2016), de Terje Rangnes

Nadie ama más la Navidad que Andersen, que cada año intenta brindar a su familia unas vacaciones perfectas. Como todos sabemos, la parte más importante de la Navidad es la llegada de Santa Claus, por lo que Andersen dedica muchos esfuerzos para que este momento sea perfecto. Pero nada sale como planeó: disfrazado de Papá Noel, Andersen cae sobre el hielo resbaladizo, se desliza cuesta abajo montado en un pequeño trineo en el que lleva todos los regalos y se estrella contra el mismísimo Santa Claus. Después de conocerse un poco, deciden intercanviar sus vidas. Terje Rangnes (En helt vanlig dag på jobben, Folk flest bor i Kina) dirige esta comedia familiar basada en la novela de Alf Prøysens, con Thor Michael Aamodt (Insomnia), Anders Baasmo Christiansen (Kon-Tiki) y Ann Carnarius Elseth.

Una especie de familia (Una especie de familia, 2017), de Diego Lerman

Malena es una médica de clase media de Buenos Aires. Una tarde recibe la llamada del Doctor Costas, quien le informa de que debe viajar inmediatamente al norte del país: el bebé que estaba esperando está por nacer. De manera súbita y casi sin pensarlo Malena decide emprender un viaje incierto, lleno de encrucijadas en el que deberá enfrentarse a todo tipo de obstáculos legales y morales que la harán preguntarse constantemente qué límites está dispuesta a cruzar para conseguir aquello que más desea. Presentada en el Festival de Cine de San Sebastián, donde consiguió el Premio al Mejor Guión para Diego Lerman y María Meira y el Premio Max Factor para Bárbara Lennie, está dirigida por el cineasta argentino Diego Lerman (Tan de repente, Refugiado, La mirada invisible) y protagonizado por Bárbara Lennie (María y los demás, Magical Girl), Daniel Aráoz (El hombre de al lado), Claudio Tolcachir (Mentiras piadosas), Yanina Ávila y Paula Cohen.