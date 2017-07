Amazon y Netflix podrían superar en ingresos a la industria del cine en 2020, según un estudio

Las plataformas de series y películas en streaming como Amazon y Netflix continúan atrayendo a cada vez más público en pos del cine tradicional. Ahora, un estudio realizado por la consultora Price Waterhouse Coopers, avala el auge de los nuevos formatos. Según este informe, que recoge The Hollywood Reporter, Netflix y Amazon se convertirían en 2020 en las empresas que más beneficio generen del cine, superando a las salas tradicionales, en el Reino Unido. El jefe de entretenimiento de PwC en ese país, Phil Stokes, declara a The Guardian que “la demanda de vídeo en internet no muestra signos de caída“, aunque para nada quieren identificar este auge con la desaparición del cine convencional. El estudio revela, eso sí, la caída en el consumo de DVD y Blu-ray, de los que descenderían sus ventas a la mitad.

