Antoniak, Berneri, Finkiel, Libon e Hinant, Popescu y Schwentke cierran la competición por la Concha de Oro

La competición por la Concha de Oro del 65 Festival de Cine de San Sebastián ncorpora los nombres de destacados cineastas como la realizadora neerlandesa Urszula Antoniak, con Beyond Words; la argentina Anahí Berneri con Alanis; Der Hauptmann / The Captain, del francés Emmanuel Finkiel; Der Hauptmann / The Captain; Ni juge, ni soumise / So Help Me God, de los belgas Jean Libon e Yves Hinant; el rumano Constantin Popescu, con Pororoca; y el director alemán Robert Schwentke, con La douleur / Memoir of Pain. Estos títulos completan la Sección Oficial de la 65 edición del Festival, compuesta por 18 películas a competición, tres filmes que participan fuera de concurso y cuatro proyecciones especiales.

SECCIÓN OFICIAL

Inauguración a concurso

Submergence (Inmersión), de Wim Wenders (Alemania, Francia, España)

Clausura fuera de concurso

The Wife (La buena esposa), de Björn Runge (Suecia, Reino Unido)

Concurso

Alanis, de Anahí Berneri (Argentina)

(Argentina) Beyond Words, de Urszula Antoniak (Polonia, Países Bajos)

(Polonia, Países Bajos) Der Hauptmann / The Captain, de Robert Schwentke (Alemania, Francia, Polonia)

(Alemania, Francia, Polonia) El autor, de Manuel Martín Cuenca (España, México)

(España, México) Handia, de Aitor Arregi & Jon Garaño (España)

(España) La douleur / Memoir of Pain, de Emmanuel Finkiel (Francia)

(Francia) Le lion est mort ce soir / The Lion Sleeps Tonight (El león duerme esta noche), de Nobuhiro Suwa (Francia, Japón)

(Francia, Japón) Le sens de la fête / C’est la vie!, de Olivier Nakache & Éric Toledano (Francia)

(Francia) Licht, de Barbara Albert (Austria, Alemania)

(Austria, Alemania) Life and Nothing More (La vida y nada más), de Antonio Méndez Esparza (España, USA)

(España, USA) Love Me Not, de Alexandros Avranas (Grecia, Francia)

(Grecia, Francia) Ni juge, ni soumise / So Help Me God, de Jean Libon & Yves Hinant (Francia, Bélgica)

(Francia, Bélgica) Pororoca, de Constantin Popescu (Rumanía, Francia)

(Rumanía, Francia) Soldaţii. Poveste din Ferentari / Soldiers. Story from Ferentari, de Ivana Mladenovic (Rumanía, Serbia, Bélgica)

Sollers Point, de Matt Porterfield (USA, Francia)

(USA, Francia) The Disaster Artist, de James Franco (USA)

(USA) Una especie de familia, de Diego Lerman (Argentina, Brasil, Polonia, Francia)

(Argentina, Brasil, Polonia, Francia) La peste, de Alberto Rodríguez (España)

Fuera de concurso

Marrowbone (El secreto de Marrowbone), de Sergio G. Sánchez (España)

Proyecciones especiales

Au revoir là-haut / See You Up There, de Albert Dupontel (Francia)

(Francia) Morir, de Fernando Franco (España)

(España) Uchiage hanabi, shita kara miruka? Yoko kara miruka? / Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom?, de Akiyuki Shinbo & Nobuyuki Takeuchi (Japón)

(Japón) Wonders of the Sea 3D, de Jean-Michel Cousteau & Jean-Jacques Mantello (Reino Unido, Francia)