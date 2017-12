Anuncian los candidatos a los Independent Spirit

La mexicana Salma Hayek, los españoles Ana Asensio y Antonio Méndez Esparza y el chileno Sebastián Lelio son los artistas latinos nominados en la 33 edición de los Premios Spirit del Cine Independiente. Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino, con seis nominaciones, es la principal favorita para estos reconocimientos, seguida de Get Out, de Jordan Peele, y Good Time, de Benny Safdie y Josh Safdie, con cinco candidaturas cada una. Asimismo, Lady Bird y The Rider obtuvieron cuatro menciones por cabeza. El Spirit a la mejor película se lo disputarán los largometrajes Call Me By Your Name, The Florida Project, Get Out, Lady Bird y The Rider. El cineasta chileno Sebastián Lelio luchará con Una mujer fantástica por el Spirit a la mejor película extranjera junto a BPM (Francia), I Am Not a Witch (Zambia), Lady Macbeth (Reino Unido) y Loveless (Rusia). Asimismo, los realizadores españoles Ana Asensio (Most Beautiful Island) y Antonio Méndez Esparza (La vida y nada más) serán candidatos al Premio John Cassavetes, que reconoce a la mejor película rodada con un presupuesto inferior al medio millón de dólares. En esta categoría también están nominadas las cintas Dayveon, A Ghost Story y The Transfiguration. Los ganadores de los premios Spirit se conocerán el próximo 3 de marzo, justo un día antes de que se celebren los Oscar.

CANDIDATURAS SPIRIT AWARDS 2018

MEJOR PELÍCULA

Call Me by Your Name

The Florida Project

Déjame salir

Lady Bird

The Rider

MEJOR DIRECTOR

Sean Baker , por The Florida Project

, por The Florida Project Jonas Carpignano , por A Ciambra

, por A Ciambra Luca Guadagnino , por Call Me by Your Name

, por Call Me by Your Name Jordan Peele , por Déjame salir

, por Déjame salir Benny Safdie y Josh Safdie , por Good Time

y , por Good Time Chloé Zhao, por The Rider

MEJOR ACTRIZ

Salma Hayek , por Beatriz at Dinner

, por Beatriz at Dinner Frances McDormand , por Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri

, por Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri Margot Robbie , por Yo, Tonya

, por Yo, Tonya Saoirse Ronan , por Lady Bird

, por Lady Bird Shinobu Terajima , por Oh Lucy!

, por Oh Lucy! Regina Williams, por La vida y nada más

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet , por Call Me by Your Name

, por Call Me by Your Name Harris Dickinson , por Beach Rats

, por Beach Rats James Franco , por The Disaster Artist

, por The Disaster Artist Daniel Kaluuya , por Déjame salir

, por Déjame salir Robert Pattinson, por Good Time

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Holly Hunter , por La gran enfermedad del amor

, por La gran enfermedad del amor Allison Janney , por Yo, Tonya

, por Yo, Tonya Laurie Metcalf , por Lady Bird

, por Lady Bird Lois Smith , por Marjorie Prime

, por Marjorie Prime Taliah Lennice Webster, por Good Time

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Nnamdi Asomugha , por Crown Heights

, por Crown Heights Armie Hammer , por Call Me by Your Name

, por Call Me by Your Name Barry Keoghan , por El sacrificio de un ciervo sagrado

, por El sacrificio de un ciervo sagrado Sam Rockwell , por Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri

, por Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri Benny Safdie, por Good Time

MEJOR GUIÓN

Greta Gerwig , por Lady Bird

, por Lady Bird Azazel Jacobs , por The Lovers

, por The Lovers Martin McDonagh , por Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri

, por Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri Jordan Peele , por Déjame salir

, por Déjame salir Mike White, por Beatriz at Dinner

MEJOR PRIMER GUIÓN

Kris Avedisian , por Donald Cried

, por Donald Cried Emily V. Gordon y Kumail Nanjiani , por La gran enfermedad del amor

y , por La gran enfermedad del amor Ingrid Jungermann , por Women Who Kill

, por Women Who Kill Kogonada , por Columbus

, por Columbus David Branson Smith y Matt Spicer, por Ingrid Goes West

MEJOR ÓPERA PRIMA

Columbus

Ingrid Goes West

Menashe

Oh Lucy!

Patti Cake$

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

120 pulsaciones por minuto (Francia)

Una mujer fantástica (Chile)

I Am Not a Witch (Zambia, Reino Unido)

Lady Macbeth (Reino Unido)

Sin amor (Loveless) (Rusia)

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Thimios Bakatakis , por El sacrificio de un ciervo sagrado

, por El sacrificio de un ciervo sagrado Elisha Christian , por Columbus

, por Columbus Hélène Louvart , por Beach Rats

, por Beach Rats Sayombhu Mukdeeprom , por Call Me by Your Name

, por Call Me by Your Name Joshua James Richards, por The Rider

MEJOR MONTAJE

Good Time

Call Me by Your Name

The Rider

Déjame salir

Yo, Tonya

MEJOR DOCUMENTAL

The Departure

Caras y lugares

Last Men in Aleppo

Motherland

Quest

PREMIO JOHN CASSAVETES

Dayveon

A Ghost Story

La vida y nada más

Most Beautiful Island

The Transfiguration

PREMIO ROBERT ALTMAN – A MEJOR DIRECTOR, DIRECTOR DE REPARTO Y REPARTO

Mudbound