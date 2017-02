Aparecen imágenes filmadas de Marcel Proust

Bigas X Bigas (Bigas X Bigas, 2016), de Santiago Garrido Rua & Bigas Luna

Película dirigida por Bigas Luna, con él como protagonista y su propia vida como telón de fondo. Un viaje a través de los años, del cine, de la poesía, de la amistad, del amor, de la pasión, de la tierra y del arte para sumergirnos en el corazón de la persona que fue. Se trata de un viaje a través de las experiencias y reflexiones del director, dirigidos por él mismo hasta su fallecimiento en 2013, con la ayuda de Santiago Garrido Rua, para conocer sus vivencias y su yo más íntimo. Además, cuenta con la aparición de Javier Bardem, Jordi Mollà, Aitana Sánchez-Gijón, Leonor Watling, Penélope Cruz, Silvia Abascal, Cayetana Guillén Cuervo y su viuda Celia Orós. Se proyectó en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián de 2016, dentro de “Proyecciones especiales”.

El hombre que embotelló el sol (El hombre que embotelló el sol, 2016), de Óscar Bernàcer

La fabulosa historia de la fundación del Benidorm turístico de la mano de Pedro Zaragoza, el legendario alcalde de la Vespa. Un personaje irrepetible capaz de crear de la nada una ciudad moderna dedicada al ocio de la clase media y venderla desde Londres a Laponia con estrategias de marketing que aún hoy resultan increíbles. Es el tercer documental dirigido por Óscar Bernàcer desptras Las dos orillas y Volver a nacer. Sus cortometrajes Las zapatillas de Laura, Desayuno con diadema, Bikini y Apolo81 han sido vendidos a multitud de cadenas de televisión.

El nacimiento de una nación (The birth of a nation, 2016), de Nate Parker

Ambientada en el Sur de Estados Unidos treinta años antes del estallido de la Guerra de Secesión y basada en hechos verdaderos, la película narra la historia de Nat Turner (Nate Parker), un instruido esclavo y predicador cuyo propietario Samuel Turner (Armie Hammer), que atraviesa por dificultades económicas, acepta una oferta para utilizar la predicación de Nat para someter a esclavos rebeldes. A medida que va siendo testigo de innumerables atrocidades –de las que son víctimas él mismo, su esposa Cherry (Aja Naomi King) y sus compañeros de esclavitud—, Nat organiza un levantamiento con la esperanza de llevar a su pueblo a la libertad. Es la opera prima del actor Nate Parker, que también protagoniza la pelíula, acompañado en el reparto por Armie Hammer (Mine, Animales nocturnos), Aja Naomi King (Cómo defender a un asesino, Black Box) y Penelope Ann Miller (American Crime, Men of a Certain Age). La película obtuvo los galardones de mejor película y el premio del público en el Festival de Cine de Sundance 2016.

Gurumbé. Canciones de tu memoria negra (Gurumbé, 2016), de Miguel Ángel Rosales

Al sur de Europa, donde hoy se blindan fronteras con cuchillas y muros, ayer florecía un negocio que arrastraba forzosamente a miles de africanas y africanos al exilio y la explotación. Miguel Ángel Rosales es Antropólogo y este es su primer largometraje. De vocación autodidacta, realiza varios talleres y cursos de cine documental realizando varios cortometrajes: Naranjas de Postobón (2010), Fêtê du mariage a Kabilia (2011), La Maroma (2011), Atrapados al vuelo (2012) y Luz en los Márgenes (2013).

Hedi, un viento de libertad (Inhebek Hedi, 2016), de Mohamed Ben Attia

Hedi es un chico sencillo, no habla mucho, no tiene mucho carácter y no espera demasiado de una vida que ya tiene trazada. Indiferente ante todo lo que le rodea, acepta las cosas como se presentan. Deja que su madre, una mujer autoritaria y avasalladora, organice su boda con Khedija. Deja que su jefe le mande a Mahdia la semana de los preparativos de su boda. Y deja que Ahmed, su hermano mayor que ha venido de Francia para la boda, le diga cómo debe comportarse. En otras palabras, vive en la indiferencia más total. En Mahdia conoce a Rym, una animadora de un hotel de playa en el que cada vez hay menos turistas. Se siente atraído por la despreocupación y libertad de la joven, y acaba teniendo una apasionada aventura con ella. Primer largometraje dirigido por el tunecino Mohamed Ben Attia, protagonizado por el también debutante Majd Mastoura, en el papel protagonista, quien obtuvo el Oso de Plata al mejor actor en la Berlinale 2016.

Jackie (Jackie, 2016), de Pablo Larraín

Drama centrado en la figura de la señora Kennedy durante los cuatro días siguientes al famoso asesinato de su marido, el presidente de Estados Unidos. En él se muestra el impacto que causó el trágico suceso en su mujer, Jaqueline Kennedy, así como las repercusiones públicas y privadas que ésta tuvo en su vida. El resultado será un retrato de la que fuera Primera Dama, sin dejar de lado ninguna de sus facetas, haciendo especial hincapié en su faceta más humana. Dirige el chileno Pablo Larraín (Fuga, Tony Manero, Post Mortem, NO, El Club, Neruda) y está protagonizada por Natalie Portman (La venganza de Jane, Thor: El mundo oscuro), Peter Sarsgaard (Los siete magníficos, El caso Fischer), Greta Gerwig (Maggie’s Plan, Mistress America) y el recientemente fallecido John Hurt (Rompenieves, Sólo los amantes sobreviven).

La gran muralla (The great wall, 2016), de Zhang Yimou

Un guerrero mercenario (Matt Damon) se queda encerrado en la Gran Muralla y descubre el misterio que esconde una de las maravillas del mundo. Oleadas de bestias depredadoras, decididas a devorar el mundo, asedian la enorme estructura, y el mercenario se convierte en un héroe cuando se une al enorme ejército de guerreros de élite para detener a una fuerza aparentemente imparable que sobrepasa los límites de la imaginación. Se trata de la primera película de Zhang Yimou (Hero, La casa de las dagas voladoras, Las flores de la guerra, Amor bajo el espino blanco, La maldición de la flor dorada), rodada íntegramente en inglés, y también del la mayor producción rodada en China. Acompañan a Matt Damon en el reparto Andy Lau (Blind Detective, Una vida sencilla, La casa de las dagas voladoras); Pedro Pascal (Narcos, Juego de Tronos); Willem Dafoe (El hombre más buscado, El gran Hotel Budapest) y Zhang Hanyu (Guardaespaldas y asesinos, La ecuación del amor y la muerte).

Lo que de verdad importa (The healer, 2016), de Paco Arango

Alec es un ingeniero mecánico inglés incapaz de poner en orden su vida. Cuando su tienda de reparación de aparatos electrónicos ““El curandero”” está a punto de quebrar, un familiar que nunca supo que tenía se ofrece a solucionar sus problemas a cambio de que se traslade un año a Canadá, el lugar de origen de sus antepasados. Allí descubrirá que a su alrededor comienzan a suceder las cosas más incomprensibles. Segundo filme de Paco Arango tras Maktub (2011) y las series El inquilino (2004) y ¡Ala… Dina! (2000), está protagonizada por Oliver Jackson-Cohen (Drácula de NBC, Mr. Selfridge, Un mundo sin fin), Camilla Luddington (Anatomía de Grey), el legendario Jonathan Pryce y Jorge García (el inolvidable Hurley de Perdidos). Al igual que en Maktub, buena parte de la recaudación de este nuevo filme se destinará a la Fundación Aladina (www.aladina.org) que preside el propio director Paco Arango y que lucha contra el cáncer infantil.

Manual de un tacaño (Radín!, 2016), de Fred Cavayé

El primer violinista de la orquesta local, François Gautier (Dany Boon), tiene un gran defecto: es un tacaño. Se cronometra bajo la ducha, utiliza las farolas para iluminar su casa, ve la televisión del vecino con prismáticos y mide el papel higiénico. Valerie (Laurence Arné), la nueva violonchelista de la orquesta, no ve a François el tacaño, sino a un virtuoso músico del que se enamora. Entonces aparece Laura (Noémie Schmidt) y le dice a François que es su hija. Después de haber rodado varios thrillers de acción como Cruzando el límite, Mea Culpa o Cuenta atrás, el cineasta Fred Cavayé estrena su primera comedia. Está protagonizada por Dany Boon (Bienvenidos al Norte, Lolo, el hijo de mi novia).