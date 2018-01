Artistas francesas temen por la libertad sexual tras la campaña “#MeToo”

Call tv (Call tv, 2017), de Norberto Ramos del Val

Película dirigida por Norberto Ramos del Val (Muertos comunes, Amor tóxico, Faraday, EL último fin de semana) y protagonizada por María Hervás (Es por tu bien), Ismael Martínez (De chica en chica), Álvaro Lafora (El cielo en el infierno), Ana del Arco (Fuera de foco), Aroa Gimeno (Amanecer de un sueño) y Javier Albalá (El último fin de semana). Lucía es una actriz de carácter que huye de un pasado tan trágico como disparatado, cuando acepta la oportunidad que le ofrece una cadena local para ponerse al frente de un espacio nocturno de Call TV. Sin embargo, lo que para ella iba a ser una tranquila noche de rutina con la única compañía de Charly (el disperso encargado del programa), se convertirá en una locura cuando entre en escena un misterioso psicópata que parece tener como misión destrozarle la vida a Lucía.

El extranjero (The foreigner, 2017), de Martin Campbell

Thriller apasionante dirigido por el maestro del género de acción, Martin Campbell (Casino Royale, Goldeneye) y que marca el regreso a la gran pantalla de Jackie Chan (la trilogía Hora punta, Atrapa a un ladrón) y de Pierce Brosnan (El mañana nunca muere, La conspiración de noviembre), en dos papeles que sacan partido a su legendario talento. Cuenta la historia de Quan (Chan), el humilde propietario de un restaurante londinense cuyo pasado estalla en forma de venganza cuando la única persona a la que ama, su hija adolescente, es asesinada en un atentado terrorista con motivaciones políticas. En su búsqueda de los responsables, Quan pide ayuda al viceministro irlandés, Liam Hennessy (Brosnan), un funcionario del gobierno que a su vez carga con un pasado oscuro. Se basa en la novela The Chinaman de Stephen Leather.

El instante más oscuro (Darkest hour, 2017), de Joe Wright

Drama histórico dirigido por Joe Wright (Pan: Viaje a Nunca Jamás, Anna Karenina, Expiación. Más allá de la pasión) protagonizadi por Gary Oldman como Churchill, a quien se presenta como un ingenioso y brillante estadista, uno de los pilares del Parlamento. A sus 65 años no parece el candidato idóneo para el cargo de primer ministro británico, pero la situación en Europa es desesperada. La amenaza de invasión de Inglaterra por las fuerzas hitlerianas es cada vez más palpable y 300.000 soldados británicos están en Dunkerque. Churchill descubre que su propio partido conspira en su contra y que el rey Jorge VI (Ben Mendelsohn) duda de que su primer ministro pueda hacer frente al reto. Con el apoyo de su esposa Clemmie (Kristin Scott Thomas), que lleva 31 años a su lado, Churchill busca en el pueblo británico la inspiración que le permitirá mantenerse firme y luchar por los ideales y la libertad de la nación. Se basa en la novela El instante más oscuro, Winston Churchill en 1940 (2017), escrita por el propio Anthony McCarten, también guionista del filme.

Loving Vincent (Loving Vincent, 2017), de Dorota Kobiela & Hugh Welchman

El filme da vida a los cuadros de Vincent Van Gogh en la primera película pintada al oleo que se produce a nivel mundial. Cada uno de los 65.000 fotogramas de esta historia es un cuadro pintado a mano por un pintor profesional aterrizado en los Estudios Loving Vincent de Polonia y Grecia, desde cualquier rincón del mundo, para formar parte de esta producción. La pareja formada por Dorota Kobiela y Hugh Welchman trabajan juntos en la dirección de esta película que consiguió el Premio del Público Festival de Cine de Animación de Annecy 2017 y se presentó en la Sección “Anima’t” Festival de Cine de Sitges 2017. Francia, verano de 1891. El joven Armand recibe una carta de su padre, el cartero Joseph Roulin, para entregarla en mano en Paris al hermano de su amigo Vincent Van Gogh. Pero en París no hay rastro de Theo, del que cuentan que murió poco tiempo después de que su hermano Vincent se quitara la vida.

Most beautiful island (Most beautiful island, 2017), de Ana Asensio

Debut en la dirección de la actriz española Ana Asensio (La caja Kovak, Carne cruda, El lápiz del carpintero), que también escribe y protagoniza la película. Inspirada en hechos reales, Luciana, interpretada por la propia directora, es una inmigrante indocumentada que lucha por sobrevivir en los Estados Unidos, y que tratará de encontrar la redención de un pasado tormentoso a través de un peligroso juego. La acompañan en el reparto Natasha Romanova (Julia), Nicholas Tucci (Long nights short mornings), Larry Fessenden (El valle de la venganza), Caprice Benedettii (Split) y David Little (Occupant). Fue premiado en el prestigioso Festival de Cine South By Southwest (SXSW) de Austin con el gran premio del jurado, convirtiéndose en el primer film español en alzarse con la victoria en este certámen.

The jungle bunch, la panda de la selva (Les as de la jungle, 2017), de David Alaux

Presentada en el Festival de Cine de Animación de Annecy, la película adapta al formato cinematográfico la serie de animación 3D The Jungle Bunch to the rescue (Les As de la jungle) creada, escrita y dirigida por David Alaux, Jean-François Tosti y Éric Tosti. Los tres crearon este universo animal a principios de los años diez, en formato seriado. Tal fue su popularidad en Francia, que rápidamente empezó a emitirse en más de 180 países incluidos España y Estados Unidos. Maurice es un pingüino en toda regla, pero hay un tigre dentro de él criado por una tigresa Este pingüino, lejos de ser un ave marina se ha convertido en un profesional del kung-fu. Con sus amigos, de ahora en adelante Maurice tratará de hacer reinar el orden y la justicia en la jungla, como hizo su madre antes que él. Pero Igor, un koala diabólico, rodeado de sus secuaces babuinos tiene la intención de destruir la jungla.

Thi Mai, Rumbo a Vietnam (Thi Mai, Rumbo a Vietnam, 2017), de Patricia Ferreira

Comedia dirigida que es el quinto largometraje de ficción dirigido por Patricia Ferreira (Sé quien eres, Para que no me olvides, El alquimista impaciente, En el mundo a cada rato, Los niños salvajes) y está protagonizada por Carmen Machi, Aitana Sánchez-Gijón, Adriana Ozores y Dani Rovira. Tras perder a su hija María en un accidente, Carmen recibe una carta de la agencia de adopción en la que por fin le conceden a María una niña vietnamita, Thi Mai. Junto a sus dos mejores amigas, Elvira y Rosa, que nunca han salido de España, deciden viajar a Vietnam para completar el proceso de adopción. Una vez allí, su inexperiencia, el choque cultural, los laberintos burocráticos y las peculiaridades de cada una de estas tres mujeres convierten el viaje en una sucesión de equívocos, situaciones disparatadas y decisiones delirantes.

Tres anuncios en las afueras (Three billboards outside Ebbing, Missouri, 2017), de Martin McDonagh

Comedia dramática con toques oscuros del ganador del Oscar Martin McDonagh (Escondidos en brujas, Siete psicópatas). Después de meses sin que aparezca el culpable de la muerte de su hija, Mildred Hayes (Frances McDormand) da un valiente paso al pintar tres anuncios en unas vallas publicitarias camino de su pueblo con un polémico mensaje dirigido a William Willoughby (Woody Harrelson), el venerado jefe de policía del pueblo. Cuando su segundo al mando, Dixon (Sam Rockwell), un inmaduro niño de mamá aficionado a la violencia, entra en acción, la guerra entre Mildred y las fuerzas policiales de Ebbing no hace más que empeorar. Se presentó en el Festival de Cine de Venecia de 2017 donde obtuvo el Premio a Mejor guión para Martin McDonagh.