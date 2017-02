Berlinale, día 6: Aki Kaurismäki y Andres Veiel

Batman: La Lego Película (The Lego batman movie, 2017), de Chris McKay

Siguiendo el espíritu irreverente que hizo a la Lego Película un fenómeno mundial, Batman regresa con su propia aventura Lego. Chris McKay (Robot Chicken, Titan Maximum) dirige esta película de animación en cuya versión original el film cuenta con un reparto de voces formado por Will Arnett (Ninja Turtles: Fuera de las sombras, Arrested Development) como Batman, Ralph Fiennes (¡Ave, César!, Spectre 007) como su mayordomo Alfred, Michael Cera (Scott Pilgrim contra el mundo, Juno) en el papel de Robin, Rosario Dawson (Buscando un destino, La conspiración del pánico) como Batgirl, Zack Galifianakis (Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia), R3sacón) como el malvado Joker, además de la cantante Mariah Carey como la alcaldesa de Gotham. La película incluye a muchos de los villanos de DC que se han enfrenado a Batman. Además del Joker, están Pingüino, Hiedra Venenosa, Enigma, Mr. Freeze, Catwoman y Harley Quinn o Dos Caras.

Cincuenta sombras más oscuras (Fifty shades darker, 2017), de James Foley

Cuando Christian Grey, que se siente herido, intenta convencer a la reticente Ana Steele de que vuelva a formar parte de su vida, ésta le exige un nuevo acuerdo antes de aceptar. Pero cuando la pareja empieza a tener más confianza y una cierta estabilidad, aparecen dudosas figuras del pasado de Christian decididas a parar en seco sus esperanzas de un futuro juntos. Continuación de Cincuenta sombras de Grey (2015), que fue todo un éxito de taquilla y consiguió recaudar 571 millones de dólares en la taquilla mundial, dirigida por James Foley (Seduciendo a un extraño, Confidence), quien sustituye a Sam Taylor-Johnson. Dakota Johnson (Mejor… solteras, Cegados por el sol, Black Mass. Estrictamente criminal) y Jamie Dornan (La caza, Érase una vez, María Antonieta) vuelven a encarnar a Christian Grey y Anastasia Steele en este segundo capítulo basado en la novela superventas de la autora británica E. L. James. Entre las incorporaciones al reparto se encuentran los actores Eric Johnson (The Knick, Flash Gordon), Bella Heathcote (Orgullo + Prejuicio + Zombis, Sombras tenebrosas) y Kim Basinger (Dos buenos tipos, Lejos de la tierra quemada).

Felices sueños (Fai bei sogni, 2016), de Marco Bellocchio

Turín, 1969. La idílica infancia de Massimo (Valerio Mastandrea) se ve truncada a los nueve años por la muerte de su madre. 30 años después, tras pasar por la guerra de Sarajevo como reportero, Massimo empieza a sufrir ataques de pánico. Mientras, se prepara para vender el apartamento familiar forzado así a recordar su pérdida. Elisa (Bérénice Bejo), una compasiva doctora, intentará ayudar al atormentado Massimo a enfrentarse a las heridas de su pasado. Basada en la novela Fai bei sogni, de Massimo Gramellini, publicada en España como Me deseó felices sueños (Destino), está dirigida por Marco Bellocchio (Vincere, La sonrisa de mi madre), uno de los grandes autores italianos de las últimas décadas, y fue la encargada de inaugurar la “Quincena de Realizadores” del Festival de Cine de Cannes 2016. Protagonizada por Valerio Mastandrea y Bérénice Bejo, Bellocchio vuelve en ella a los grandes temas de su filmografía: la ausencia y el peso de la figura materna, la carga de la religión en la cultura italiana y la lectura psicoanalítica de sus personajes.

La sombra de Ararat (La sombra de Ararat, 2017), de Miguel Ángel Nieto

La nación armenia está hoy dispersa por todo el planeta, después de que el genocidio perpetrado en 1915 por el agonizante Imperio Otomano y la naciente Turquía provocara su casi total extinción. El 70% de los armenios aún viven fuera de Armenia, principalmente en Francia, España, Estados Unidos y Rusia. Fuera de su país, en su larga diáspora, han demostrado ser capaces de triunfar en todos los ámbitos del arte, el deporte, la música o los negocios. Este documental sigue el rastro de los armenios más reconocidos internacionalmente, al tiempo que se adentra en las tradiciones, los parajes, los actuales conflictos fronterizos y los corazones de los hombres y mujeres que hoy conforman esa nación dispersa e indoblegable. Dirigido por Miguel Ángel Nieto (Casavieja, 1960), responsable de más de 30 documentales desde que hace 20 años, intervienen Charles Aznovour, Ara Malikian, Garik Isarelyan, José Antonio Gurriarán, Rosy Armen, Rubén Yessayan, Robert Guédiguian, Emile Lahoud, Anne Hidalgo, David Yang, Artur Chilingarov y Arto Tuncboyaciyan.

Moonlight (Moonlight, 2016), de Barry Jenkins

La joven Claire encuentra a un joven herido en el cobertizo del jardín de su familia. El chico es un joven afgano utilizado como correo de la droga, al que han disparado y herido después de hacer su trabajo como paquete humano. Claire decide cuidarle en secreto. Se recupera despacio bajo su cuidado. Se enamoran. Cuando las cosas se ponen difíciles, deciden escapar. En su huida sus pasos se cruzan con los criminales entrando en el circulo de la violencia y viviendo juntos peligrosamente. Basada en la obra de teatro In Moonlight Black Boys Look Blue, de Tarell Alvin McCraney, está dirigida por Barry Jenkins (Medicine for Melancholy) y protagonizada por Naomie Harris (Skyfall, 28 días después…), Janelle Monáe (Con derecho a roce), Mahershala Ali (Cruce de caminos), André Holland (Selma), Trevante Rhodes (Westworld), Edson Jean (Juego de armas) y Ashton Sanders (Straight Outta Compton).

Remember Your Name, Babylon (Diurno Doliente, 2015), de Marie Brumagne & Bram Van Cauwenberghe

Entre los corredores de invernaderos en un mundo cubierto de plástico crecen pequeñas villas de emergencia, hogar de hombres y mujeres que han cruzado el mar en busca de una vida mejor. En el corazón de este El Dorado que se ha agotado, están tratando de reconstruir los escombros de un mundo que parece haberse perdido para siempre. Marie Brumagne y Bram Van Cauwenberghe debutan en como directores con este largo que sigue el rastro de un tiempo detenido, la cámara apela a la paciencia del espectador y le sumerge en una atmósfera de espera a través del plano fijo: un hombre tumbado en la cama, una mujer sentada junto a una botella de agua, dos hombres que conversan y toman té.

Rings (Rings, 2016), de F. Javier Gutiérrez

Un nuevo capítulo en la saga de culto de terror que en esta ocasión presenta a una joven angustiada por su novio, que investiga la oscura subcultura que rodea una misteriosa cinta de video, de la que se dice que asesina a sus espectadores a los siete días de haberla visto, por lo que decide sacrificarse para salvarle. Pero al hacerlo, un descubrimiento le hiela la sangre: hay una “película dentro de la película” que nadie ha visto jamás. Secuela de The Ring, dirigida en el 2002 por Gore Verbinski, que era un remake de una película japonesa Ringu (1998), dirigida por Hideo Nakata, quien tomó las riendas de La señal 2, en 2005. Esta tercera entrega la dirige el español F. Javier Gutiérrez, quien debutó con Tres días en 2008.Está protagonizada por Johnny Galecki (Big Bang, Hancock), Alex Roe (La quinta ola, The Cut), Aimee Teegarden (Love and Honor, Scream 4) y Laura Wiggins (Intelligence (US), Perception).