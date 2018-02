Berlinale, día 6: Lav Diaz y Gus Van Sant

El actor Joaquin Phoenix destaca en esta jornada de la Berlinale con Don’t worry, he won’t get far on foot, un filme dirigido por Gus Van Sant y centrado en la rehabilitación de un kamikaze en silla de ruedas, adicto al alcohol y otros abismos. El filme se basa en la biografía de John Callahan, quien a los 21 años quedó en silla de ruedas y al que su cáustico sentido del humor redimió como exitoso dibujante. Completa la competición la película del filipino Lav Diaz Ang Panahon Ng Halimaw (Season of the Devil), que a lo largo de 234 minutos relata el horror impuesto por el control militar sobre una población del archipiélago en los años 70. Pero el gran protagonista es el actor estadounidense Willem Dafoe quien recibe el Oso de Oro de Honor antes de la proyección de El último cazador (2001), de Daniel Nettheim. Finalmente, en la sección Panorama se presenta La enfermedad del domingo, de Ramón Salazar que cuenta en su reparto con Bárbara Lennie y Susi Sánchez, y relata el reencuentro entre una mujer y su hija a la que abandonó siendo tan solo una niña y que tendrá insospechadas consecuencias.

