Berlinale, día 9: Thomas Stuber y Małgorzata Szumowska

En la sombra (Aus dem nichts, 2017), de Fatih Akin

Fatih Akin (El padre, Soul Kitchen) escribe y dirige esta película, que tiene como protagonista a Diane Kruger (De padres a hijas, La huésped) ganadora por este trabajo del Premio a Mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes de 2018, y Denis Moschitto (Amelie rennt). La vida de Katja se derrumba cuando su marido y su hijo mueren en un atentado. La policía detiene enseguida a unos sospechosos -dos jóvenes relacionados con el movimiento neonazi-y Katja se ve inmersa en un complicado proceso judicial. Danilo, abogado y mejor amigo de su marido, lleva el caso y hará todo lo posible para darle el apoyo necesario a Katja, quien cegada por el dolor, solo tiene un objetivo: por encima de todo, quiere que se haga justicia. La película se divide en tres capítulos, y cada uno de ellos tiene una apariencia diferente. El primer capítulo fue filmado en su mayoría con un móvil en modo Super-16. El segundo capítulo utilizó lentes anamórficas y para el tercero se eligieron lentes vintage.

La enfermedad del domingo (La enfermedad del domingo, 2018), de Ramón Salazar

Drama íntimo y directo cargado de intriga, donde lo que se dice nada tiene que ver con lo que realmente se quiere decir y en el que el pasado y el presente coexisten escondidos en los recovecos de un espeso bosque. Dirigido por Ramón Salazar (10.000 noches en ninguna parte, 20 centímetros, Piedras) está protagonizada por Bárbara Lennie (Una especie de familia, Magical Girl) y Susi Sánchez (El guardián invisible, Julieta). Anabel abandonó a su hija Chiara cuando esta apenas tenía ocho años. Treinta y cinco años después Chiara regresa con una extraña petición para su madre; le pide que pasen diez días juntas. Anabel ve en ese viaje la oportunidad para recuperar a su hija, pero no sabe que Chiara tiene un propósito oculto y que tendrá que enfrentarse a la decisión más importante de su vida.

Lady Bird (Lady Bird, 2017), de Greta Gerwig

La directora del filme Greta Gerwig es conocida por su faceta de actriz y ha participado en películas como Maggie’s Plan (2015), Mistress America (2015), Frances Ha (2012) o A Roma con amor (2012). Debuta como directora tras codirigir Nights and Weekends (2008) junto a Joe Swanberg. También es su primer guión en solitario tras haber colaborado en películas como Mistress America (2015) o Frances Ha (2012). Ambientada en el año 2002 en Sacramento, California, en mitad de un panorama económico marcado por cambios vertiginosos, Christine McPherson (Saoirse Ronan) es una joven incontrolablemente amorosa, profundamente obstinada y de opiniones férreas. Por mucho que luche contra ello, es exactamente igual que su madre (Laurie Metcalf), una enfermera que trabaja incansablemente para mantener a flote a la familia después de que el padre (Tracy Letts) se quedase sin empleo.

Todo el dinero del mundo (All the money in the world, 2017), de Ridley Scott

Ridley Scott (Alien: Covenant, Marte (The Martian)) dirige esta película basada en el libro de John Pearson y sigue el secuestro de John Paul Getty III (Charlie Plummer) de 16 años y el intento desesperado de su madre leal Gail (Michelle Williams) de convencer a su abuelo multimillonario (Christopher Plummer) para que pague el rescate. Cuando Getty Sr. se niega, ella intenta influenciarlo mientras los captores de su hijo se vuelven cada vez más inestables y violentos. Con la vida de su hijo en vilo, Gail y el asesor de Getty (Mark Wahlberg) se alían en una carrera contra el tiempo que finalmente revelará el verdadero valor del amor sobre el dinero. En el rodaje inicial del filme, un caracterizado y prácticamente irreconocible Kevin Spacey dio vida a John Paul Getty. Debido a las acusaciones sobre presuntos abusos sexuales cometidos por el actor, Sony y Ridley Scott decidieron despedir a Spacey. Fue entonces cuando Christopher Plummer lo sustituyó y se volvieron a grabar las escenas con el nuevo intérprete de Getty.

Una familia feliz (Happy family, 2017), de Holger Tappe

Basada en la hilarante novela de David Safier publicada en 2011, la película está dirigida por Holger Tappe (Rebelión en la isla, En busca de la piedra mágica). La familia Wishbone no es lo que se dice una familia feliz. La librería de la madre, Emma, está en la bancarrota; el padre, Frank, trabaja demasiado y su jefe es un tirano; la hija adolescente, Fay, dominada por unas neuronas en ebullición no sabe qué hacer con su vida, y el hijo pequeño, Max, un genio matemático que sufre acoso escolar. Por ello Emma ha decidido organizar una noche especial: ir a una fiesta de disfraces. Pero las cosas no salen como esperaban y, para colmo de males, después de la fiesta, la bruja llamada Baba Yaga, cumpliendo su trato con el irresistible Conde Drácula, hechiza a los Wishbone y los condena a convertirse en el personaje del que van disfrazados.

Yo, Tonya (I, Tonya, 2017), de Craig Gillespie

Biopic en clave de comedia dirigido por Craig Gillespie (La hora decisiva, Noche de miedo, Lars y una chica de verdad) protagonizado por Margot Robbie (Escuadrón suicida, Suite francesa, El lobo de Wall Street) como Tonya Harding, quien dominó el hielo con un estilo de patinaje totalmente único. También dominó los titulares por algo completamente diferente. El filme es, por momentos, un absurdo, trágico e hilarante retrato de la mujer en el centro del mayor escándalo en la historia del Deporte. Tonya Harding fue la primera patinadora sobre hielo americana, y la segunda del mundo, en lograr hacer en competición la pirueta conocida como triple axel. Tonya es una de las seis patinadoras en toda la historia que lo ha conseguido.