Brigadoon rendirá homenaje a Terele Pávez y George A. Romero en Sitges

El actor Tony Isbert recibirá el Premi Nosferatu, y la sección proyectará algunos títulos de su carrera, entre los que se encuentra la inédita El espectro de Justine. El estreno de The Song of Solomon, de Stephen Biro, director y alma mater de la mítica Unearthed Films, uno de los films de terror más extremos de los últimos años; un homenaje a dos grandes figuras del fantástico que nos han dejado durante este año, la actriz Terele Pávez con la proyección de Las brujas de Zugarramurdi, y el director George A. Romero, con Los ojos del diablo; un focus documental del fantástico realizado en Panamá, y una retrospectiva de la obra del actor Tony Isbert, hijo de María Isbert, y nieto de Pepe Isbert, conforman las líneas maestras de la programación del espacio Brigadoon. Los cortometrajes también serán protagonistas de la sección. En la presente edición destacan el Focus Cortometrajes Fantástico Panamá, una selección de diversos trabajos en formato corto que van desde la década de los ochenta hasta la actualidad; y The Final Girls Present: We Are the Weirdos, selección de cortometrajes del colectivo inglés The Final Girls: agrupación cinematográfica con sede en Reino Unido dedicado a explorar las intersecciones del cine de género y el feminismo. Para finalizar, como ya es habitual, la tradicional Sitges Zombie Walk tendrá lugar el primer sábado del Festival, que será el 7 de octubre y que volverá a llenar la ciudad de zombis llegados de todas partes.

