Cannes anuncia su sección oficial

Jean-Luc Godard figura entre los seleccionados dentro de la sección oficial de la 71 edición del Festival de Cine de Cannes. El delegado general del certamen, Thierry Frémaux, señala en la rueda de prensa que Godard presentará Le livre d’image en una edición en la que el cartel es una escena de otra de sus película, Pierrot el loco. También destaca la presencia de Jia Zhang-Ke, con Ash Is Purest White; Spike Lee, con BlacKkKlansman; Hirokazu Kore-Eda, con Shoplifters; y Jafar Panahi, con Three Faces. Los organizadores visionaron un total de 1906 largometrajes para hacer su criba y, según Frémaux, el conjunto refleja bien la vitalidad del arte cinematográfico. La edición de este año ha estado marcada por la decisión de Cannes de que los filmes de plataformas audiovisuales solo puedan estar presentes en los apartados de fuera de competición a no ser que estrenen sus proyectos en salas de cine de Francia. Esto llevó este miércoles a Netflix a anunciar que no exhibirá sus películas este año, alegando su voluntad de que sus películas estén en igualdad de condiciones que el resto. La 71 edición del certamen se celebrará entre los próximos 8 y 19 de mayo y el jurado de su competición oficial estará presidido por la actriz y productora australiana Cate Blanchett.

Sección oficial CANNES 2018

Ash Is Purest White, de Jia Zhang-Ke

At War, de Stéphane Brizé

BlacKkKlansman, de Spike Lee

Burning, de Lee Chang-dong

Capernaum, de Nadine Labaki

Cold War, de Pawel Pawlikowski

Dogman, de Matteo Garrone

Girls of the Sun, de Eva Husson

Lazzaro Felice, de Alice Rohrwacher

Le Livre d’Image, de Jean-Luc Godard

Netemo Sametemo: Asasko I & II, de Ryusuke Hamaguchi

Shoplifters, de Kore-Eda Hirokazu

Sorry Angel, de Christophe Honoré

Summer, de Kirill Serebrennikov

Three Faces, de Jafar Panahi

Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell

Yomeddine, de A.B. Shawky