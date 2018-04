Cannes completa su jurado oficial

Alma mater (Insyriated, 2017), de Philippe Van Leeuw

El belga Philippe Van Leeuw (El día en el que Dios se fue de viaje) tiñe su cine de cultura árabe aprisionada por la guerra en su nueva película. En una Siria en guerra, multitud de familias permanecen atrapadas por los bombardeos. Entre ellas, una madre y sus hijos resisten, escondidos en su piso. Con valentía, se organizan cada día para continuar viviendo a pesar de las penurias y el peligro, y, por solidaridad, acogen a una pareja de vecinos y su recién nacido. Dudosos de si huir o quedarse, afrontan el día a día con esperanza. La película ha pasado por diversos festivales, en los cuales ha sido muy bien recibida por los espectadores, como refleja que ganara los Premios del Público en Berlín, Copenhague y Sevilla.

Blue Rai (Blue Rai), de Pedro B. Abreu

Comedia romántica dirigida por Pedro B. Abreu, producida por ESCAC Films dentro del proyecto Ópera Prima de ESCAC, y protagonizada por Santi Bayón, Josep Seguí, Cristian Valencia, Mireia Guilella, Vicky Luengo y Biel Montoro. El día que Rai va a pedir matrimonio al gran amor de su vida, ella le deja sin darle ninguna explicación y, por si fuera poco, es secuestrado junto a sus dos mejores amigos y un colorido grupo de clientes en el videoclub que regenta. Cuando el secuestrador sufre un repentino ataque al corazón, Rai toma una decisión que lo cambiará todo. Obtuvo el Premio del Público de la sección ZonaZine del Festival de Cine de Málaga 2017.

Cariño, yo soy tú (L’un dans l’autre, 2017), de Bruno Chiche

Comedia de enredos dirigida y co-escrita por Bruno Chiche y protagonizada por Stéphane De Groodt (No molestar, Mi casa en París) y Louise Bourgoin (Los caballeros blancos, Un golpe brillante). Pierre y Aimee y Eric y Penélope son dos parejas que han conservado una bonita amistad durante años. El problema aparece cuando Penélope y Pierre se convierten en amantes. Para no ocasionar más inconvenientes, deciden poner fin a su infidelidad, no sin antes pasar juntos una última noche. Sin embargo, cuando despiertan se dan cuenta que… ¡Sorpresa, han intercambiado sus cuerpos! A partir de entonces, ambos deberán hacerse pasar por el otro para que nadie descubra su secreto.

El buen maestro (Les grands esprits, 2017), de Olivier Ayache Vidal

Primer largometraje dirigido por Olivier Ayache-Vidal tras varios cortos como Welcome to China o Coming-out. Está protagonizada por Denis Podalydès, mientras que los estudiantes que aparecen en la película no son actores profesionales. François Foucault, de 40 años, es profesor de literatura en el prestigioso instituto de París, Henri IV. De pronto, una serie de circunstancias le obligan a dejar su puesto de trabajo y a aceptar una plaza en un instituto del extrarradio de la ciudad, en una zona conflictiva. François se teme lo peor.

El sueño de las lagartijas (El somni de les sargantanes, 2018), de Pedro Pérez Rosado

Drama familiar dirigido por Pedro Pérez Rosado (Agua con sal, Cenizas del pan), quien se hizo con el galardón en la Sección Panorama de la Berlinade, por su película Wilaya, que presenta a Vicente, más conocido como “el lagartija”, quien murió hace unos cuantos años, y ahora se le aparece a su mujer Dolores, cuando la diagnostican un tumor cerebral. La familia está atravesando uno de sus peores momentos, y el fantasma de Vicente intentará ayudar a su esposa para que apoye a su hijo Esteban, que ha sido desahuciado y al que se le pasarán por la cabeza las más oscuras intenciones para poder pagar sus deudas.

En busca de la ciudad perdida (En busca de la ciudad perdida, 2013), de Aitor González de Langarica

Documental dirigido por Aitor González de Langarica que sigue las aventuras del escritor y explorador Miguel Gutiérrez-Garitano -y de su equipo- por la región occidental de Vilcabamba, Perú, aún inexplorada, en busca de pistas que le ayuden a comprender los enigmas y misterios ocultos del último reino de los incas, todavía perdidos en aquellas montañosas selvas peruanas. En uno de los lugares más salvajes y menos explorados de Perú parecen esconderse yacimientos desconocidos para el hombre, como una ciudad inca cuya leyenda sigue vivía. Miguel Gutierrez Garitano y Rafa Gutiérrez Garitano descubrieron Vilcabamba en el libro El misterio de Vilcabamba, del explorador Santiago del Valle, el que más expediciones ha llevado a cabo por la región.

Heartstone, corazones de piedra (Hjartasteinn, 2016), de Guðmundur Arnar Guðmundsson

Ópera prima escrita y dirigida por Guðmundur Arnar Guðmundsson, quien ha tratado anteriormente la adolescencia masculina en sus cortos Ártún (2014), galardondo en Cannes, y Hvalfjörður (2013). En un remoto pueblo de pescadores islandés, los adolescentes Thor y Christian experimentan un verano turbulento. A medida que uno intenta ganarse el interés de una chica, el otro descubre nuevos sentimientos hacia su mejor amigo. Cuando termina el verano y la dureza de la naturaleza islandesa se hace más presente, se acaba la hora del juego y toca enfrentarse a la dura realidad adulta. Está protagonizada por los debutantes Baldur Einarsson y Blær Hinriksson, y ganó el premio Queer Lion en el Festival de Cine de Venecia.

La casa torcida (Crooked house, 2017), de Gilles Paquet-Brenner

Después de conseguir el premio al mejor director por La llave de Sarah en el Festival de Cine de Tokyo, el director francés Gilles Paquet-Brenne vuelve con la adaptación cinematográfica de la enigmática novela homónima de Agatha Christie La casa torcida (1949). Tras la muerte del adinerado patriarca griego Aristide Leónides en extrañas circunstancias, su nieta Sophia (Stefanie Martini) acude desesperada a Charles Hayward (Max Irons), un detective privado con el que mantuvo una relación, para que visite la residencia familiar e investigue el caso. Allí le esperan tres generaciones de la multimillonaria dinastía Leonides y un venenoso ambiente cargado de amargura, resentimiento y envidia. Las pistas y motivos hacen pensar que cualquiera podría ser sospechoso del crimen y Charles deberá trabajar a contrarreloj para descubrir al asesino antes de que vuelva a matar.

La delgada línea amarilla (La delgada línea amarilla, 2015), de Celso García

Ópera prima del director Celso García que relata el viaje de cinco hombres que son contratados para pintar la línea divisoria de una carretera que conecta dos pueblos de México. A bordo de una vieja camioneta, cinco solitarios que, por azares del destino, se unen con el único propósito de ganar unos pesos, pero sin buscarlo, este viaje cambiará su manera de ver y entender la vida. Al finalizar el recorrido, comprenderán que existe una delgada línea entre el bien y el mal; entre la risa y el llanto; entre la vida y la muerte. Cada uno descubrirá que carga con su propia historia, su propio sueño y cómo apreciar, odiar y, al final, amar la vida. En el reparto figuran Damián Alcázar (La ley de Herodes, Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian), Joaquín Cosio (Quantum of Solace), Silverio Palacios (La leyenda del Zorro) y Gustavo Sánchez Parra (Amores perros). Obtuvo el Premio Especial del Jurado y a mejor guión en el Festival de Cine de Gijón.

Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa (Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa, 2018), de Sergio Manfio

Película de animación dirigida por el italiano Sergio Manfio, responsable del filme Los cachorros y el código de Marco Polo (2010) además de las series de animación Symo & Rose y Mini Pet Pals. Leo Da Vinci, un joven pintor e inventor con muchas ideas en la cabeza, queda totalmente enamorado de Mona Lisa, una chica que un día pierde su casa a causa de un incendio. Él, implicado en ayudarla, se le ocurre una aventura loca y emocionante a partes iguales que podría arreglar su situación. Quiere encontrar el barco pirata que años atrás naufragó cerca de la isla de Montecristo para recuperar el fabuloso tesoro que se dice que esconde. Con este tesoro, cree que los problemas de Mona Lisa se podrían solucionar, así que ambos, junto a sus amigos, empezarán un viaje que no será nada fácil. Sin duda, no son los únicos que quieren conseguir el tesoro. Riki, cantautor revelación de 2017 en Italia y Triple Disco de Platino con 150.000 copias vendidas, es el compositor de la canción para la película Il tempo intorno.

Los hambrientos (Les affamés, 2018), de Robin Aubert

Película de zombies dirigida por el canadiense Robin Aubert (El origen de un grito, Saints-Martyrs-des-Damnés), que le da una vuelta al género y que ha triunfado en festivales como Toronto o Sitges. Los muertos vivientes han conquistado el mundo. Los pocos supervivientes que quedan procuran seguir adelante sin cruzarse con ellos en la medida de lo posible. Pero la falta de recursos y la constante expansión de los depredadores les obligarán a tener que desplazarse. Está protagonizada por Marc-André Grondin (El primer día del resto de tu vida), Monia Chokri (Reparar a los vivos) y Micheline Lanctôt (Familia).

Matar a Jesús (Killing Jesus, 2017), de Laura Mora

La cineasta Laura Mora (Antes del fuego, la serie Pablo Escobar: El Patrón del Mal) logra, en esta su ópera prima, mostrar en la ficción lo que vivió en carne propia: el asesinato de su padre y la búsqueda del asesino. La directora del filme, utilizó actores no profesionales para llenar la escena del verdadero espíritu de Medellín y obtuvo dos premios en el Festival de Cine de San Sebastián, ya que se hizo con los galardones Eroski de la Juventud y LX Signis de la crítica. Paula, una joven estudiante de 22 años, presencia el asesinato de su padre, un popular profesor de ciencias políticas de una universidad pública de la ciudad de Medellín. Desde la distancia, ella logra ver al asesino. Devastada por el dolor tras los hechos, Paula y su familia tendrán que enfrentar la indolencia oficial, el caso pronto quedará archivado. A la llegada de la navidad, tan sólo un par de meses después del asesinato, Paula de manera accidental se cruzará con Jesús, el joven asesino de su padre. Paula decide acercarse a este hombre, inicialmente motivada por un instinto casi primitivo, y eventualmente ser capaz de cruzar la línea moral y ética de matar a un hombre. El encuentro entre víctima y victimario, llevará a Paula a definir los límites de su propia humanidad. En sus manos yace ahora la decisión de romper o perpetuar el círculo vicioso de la violencia.

October (October, 2018), de Shoojit Sircar

Filme dirigido por el hndú Shoojit Sircar (Piku, Shoojit Sircar, Madras Cafe, Vicky Donor) en el que un joven de 21 años, Dan, trabaja como interno en prácticas en un hotel. Comparte con sus compañeros del trabajo sus confidencias del día a día e inquietudes. Allí conoce a Shiuli, otra interna en prácticas en el hotel. Todo transcurre con normalidad cuando de pronto una serie de acontecimientos revolucionan las vidas de estos dos jóvenes precipitándolos a un vínculo sentimental muy intenso. Estáa protagonizada por Varun Dhawan (Badlapur), la debutante Banita Shadunvy Sahil Vedoliyaa (Pooja Kiven Aa), entre otros.

Proyecto Rampage (Rampage, 2018), de Brad Peyton

Dwayne Johnson protagoniza esta aventura de acción dirigida por Brad Peyton, con quien ya trabajó en las películas San Andrés (2015) y Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa (2012). Se basa en Rampage, un legendario videojuego con el que la ya desaparecida Midway revolucionaba los salones recreativos en 1986. El primatólogo Davis Okoye (Dwayne Johnson), un hombre que mantiene las distancias con otras personas, tiene un sólido vínculo con George, el extraordinariamente inteligente gorila de espalda plateada al que ha estado cuidando desde que nació. Pero cuando un experimento genético sale mal, este apacible simio se convierte en una enorme y embravecida criatura. Para empeorar más las cosas, pronto se descubre que existen otros animales con la misma alteración.

Rabbit School: Los guardianes del huevo de oro (Die Häschenschule: Jagd nach dem goldenen Ei, 2017), de Ute von Münchow-Pohl

Película de animación dirigida por Ute von Münchow-Pohl (Cuervito Calcetín: La gran carrera, Der kleine Rabe Socke (Petit Corbeau), Lauras Stern und die Traummonster, Kleiner Dodo). Max, un niño conejo de ciudad, queda atrapado en una antigua escuela de conejos de Pascua, rodeada por una astuta familia de zorros que planea robarle el huevo de Pascua que esconde. Con la ayuda de la adorable conejita Emmy y las lecciones de artes marciales de la misteriosa Madame Hermione, Max aprenderá el arte secreto de la magia de los conejos de Pascua y comprenderá quién es realmente su familia. Es una adaptación del popular cuento German Easter.