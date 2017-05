Cannes, día 10: Ozon & Akin

El rey de los belgas (King of the belgians, 2016), de Peter Brosens & Jessica Woodworth

El Rey Nicolas III es un alma solitario que tiene la clara sensación de que está viviendo la vida equivocada. Se embarca en una visita de estado a Estambul con un director británico, Duncan Lloyd, que ha sido encargado por el palacio para rodar un documental destinado a pulir la imagen más bien aburrida del monarca. Road movie y falso documental dirigido por Peter Brosens y Jessica Hope Woodworth, quienes han escrito, dirigido y co-producido juntos: Khadak, Altiplano y The Fifth Season. Está protagonizado por Peter Van den Begin (Dirty Mind, Hop) y se presentó en la sección oficial del Festival de Cine de Valladolid.

Entre los dos (You’re ugly too, 2015), de Mark Noonan

Will (Aidan Gillen) recibe la libertad condicional para cuidar de su sobrina Stacey (Lauren Kinsella), quien quedó huérfana tras la muerte de su madre, al no haber nadie que pueda encargarse de ella. Mientras buscan un hogar provisional en las midlands irlandesas, una serie de obstáculos les deja lejos de formar una familia normal. Stacey es rechazada en la escuela local debido a la narcolepsia que ha desarrollado en los últimos meses y Will desobedece varias veces las obligaciones de la libertad condicional en sus intentos desastrosos de ser una figura paterna responsable. Con ello, ambos corren un gran riesgo; que a Will le retiren la oportunidad de salir definitivamente de la cárcel y que Stacey tenga que ir a una casa de acogida. Ópera prima del director y escritor irlandés Mark Noonan, estrenada mundialmente en la Berlinale.

Las confesiones (Le confessioni, 2016), de Roberto Andò

Se está celebrando una cumbre del G8 en un hotel de lujo de la costa alemana. Los economistas más poderosos del mundo se han reunido para adoptar una medida secreta que tendrá una influencia decisiva en la economía mundial. Uno de los invitados es un misterioso monje italiano llamado Salus que acaba de salir de un largo período de meditación silenciosa. Le ha invitado Daniel Roché, director del Fondo Monetario Internacional. Roché quiere confesarse esa noche con el monje y hacerlo en secreto. A la mañana siguiente, encuentran a Roché muerto. Vieron a Salus entrar en la habitación de Roché la noche anterior así que ahora es el principal sospechoso, pero él se niega a romper el secreto de confesión. Protagonizada por el actor italiano Toni Servillo (La Gran Belleza), está dirigida por Roberto Andò (Viva la libertad). Acompañan a Servillo en el reparto, Daniel Auteil y Connie Nielsen.

Las películas de mi vida, por Bertrand Travernier (Voyage à travers le cinéma français, 2016), de Bertrand Tavernier

Bertrand Tavernier se adentra en el mundo del cine hablando de las películas que le marcaron su vida y convirtieron en el cineasta que es hoy. Responsable de grandes títulos como Alrededor de la medianoche, La vida y nada más, Hoy empieza todo o las más recientes Salvoconducto y Crónicas Diplomáticas, Tavernier muestra y recuerda aquellas obras del séptimo arte que no se deberían olvidar. De Jean Renoir a Jean-Luc Godard, de Jacques Becker a Jean Vigo, pasando por François Truffaut, Marcel Carné y Louis Malle, Bertrand Tavernier lleva al espectador de la mano a un viaje por las mejores películas del cine, mostrando de una forma entretenida y anti-académica que las grandes películas seguirán emocionando siempre. Aunque el filme hace un viaje por lo más destacado del cine francés, hay algunas ausencias destacadas. La de Robert Bresson es una de ellas, y es que, aunque Tavernier le admire, no es el cine que a él le interesa como autor. El proyecto tardó seis años en prepararse y después fueron necesarias 80 semanas de edición, ya que se escogieron y editaron 582 extractos de 94 películas de las más de 950 que Tavernier vio.

Me casé con un boludo (Me casé con un boludo, 2016), de Juan Taratuto

Fabián Brando es la estrella de cine más famosa. Florencia, una actriz completamente desconocida. Ambos coinciden en el rodaje de una película e inician un romance que rápidamente termina en boda. Al poco tiempo de casados ella se da cuenta de que se enamoró del personaje y que su esposo es en realidad un auténtico boludo. Presentada en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga, está dirigida por Juan Taratuto (No sos vos soy yo, Papeles en el viento, Un novio para mi mujer) y protagonizada por Adrián Suar (Dos más dos, El hijo de la novia) y Valeria Bertucelli (Todos queremos lo mejor para ella, Luna de Avellaneda) quienes ya trabajaron bajo las órdenes del director en Un novio para mi mujer.

Nagasaki, recuerdos de mi hijo (Haha To Kuraseba, 2015) , de Yoji Yamada

Han pasado pocos años del final de la Segunda Guerra Mundial, y Japón aún se recupera de sus heridas. Nobuko (Sayuri Yoshinaga), una mujer de mediana edad, está decidida a seguir adelante mientras contempla la tumba de su hijo, muerto en el bombardeo nuclear de Nagasaki como tantos otros. Pero todo cambiará el día en que, al volver del cementerio, encuentra a su hijo Koji (Kazunari Ninomiya) esperándola en casa. Como si de un milagro se tratase, Koji volverá a menudo a visitar a su madre para poder recordar juntos a la familia, la guerra, y el pasado. Uno de los nombres más importantes del cine japonés contemporaneo, Yoji Yamada (El ocaso del samurái, Maravillosa familia de Tokio), vuelve a la dirección tras más de 50 años trabajando con motivo de la celebración, recientemente, del 70 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.

Paula (Paula, 2016), de Christian Schwochow

Alemania, principios del siglo XX. La joven y exuberante artista Paula Becker está decidida a seguir sus propias normas. A sus 24 años rechaza las convenciones establecidas y explora su estilo único, mientras florece en la comunidad artística de Worpswede, donde entabla amistad con la artista Clara Westhoff y el poeta Rainer Maria Rilke. Al casarse con el también pintor Otto Modersohn, cree haber encontrado a su alma gemela creativa, pero cinco años destinados a la vida doméstica hunden el espíritu de Paula. Finalmente, se decide a viajar sola al bohemio Paris, donde se embarca en un largo y esperado periodo donde su imaginación culmina y consigue autorrealizarse. Con dirección de Christian Schochow (Al otro lado del muro), la película, que se presentó en el Festival de Cine de Locarno, está protagonizada por Carla Jury (Blade Runner 2049), Albrecht Abraham Schuch (Midiendo el mundo) y Stanley Weber (Violette).

Piratas del Caribe: la venganza de Salazar (Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales, 2017), de Espen Sandberg & Joachim Rønning

Nueva aventura de un desafortunado Capitán Jack Sparrow, quien se encuentra con fantasmagóricos piratas liderados por su antigua némesis, el aterrador Capitán Salazar (Javier Bardem) que se escapan del Triángulo del Diablo decididos a matar a todos los piratas que surcan los mares… incluido él. La única esperanza de sobrevivir del Capitán Jack reside en la búsqueda del legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artilugio que permite controlar los mares a quién lo posea. Johnny Depp regresa a su icónico rol como el Capitán Jack Sparrow en esta quinta entrega de sus aventuras dirigida por Joachim Rønning y Espen Sandberg, responsables de los filmes Kon-Tiki (2012) y Max Manus (2008).

Pizarro (Pizarro, 2016), de Simón Hernández

Esta es una historia sobre la carga de la herencia familiar. Comienza cuando María José en el exilio en Barcelona se da cuenta que no importa lo lejos que corra, no puede escapar del fantasma de su padre. Pizarro es una figura icónica de la guerra y la paz en Colombia. Veinte años después de su asesinato, ella retorna para entender las causas que llevaron a su asesinato y descubrir un capítulo olvidado de la historia del país silenciado por la violencia y el miedo. Ganadora del Colón de Oro a la mejor película en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, se trata de una película documental colombiana dirigida por Simón Hernández.

Wilson (Wilson, 2017), de Craig Johnson

Woody Harrelson encabeza el reparto en el papel de Wilson, un misántropo maduro, solitario, neurótico y desternillantemente honrado que se reconcilia con su esposa, de la que estaba separado (Laura Dern), y tiene una oportunidad de ser feliz cuando se entera de que tiene una hija adolescente (Isabella Amara) a la que no conoció. A su manera, singularmente estrafalaria y ligeramente retorcida, pretende sintonizar con ella. Adaptación de la novela gráfica titulada Wilson, del irreverente Daniel Clowes, y está dirigida por Craig Johnson (The Skeleton Twins, True Adolescents). Esta no es la primera vez que se adapta al cine un cómic de Daniel Clowes. Terry Zwigoff ya lo había hecho en 2001 con Ghost World. Años después Clowes y Zwigoff volvieron a colaborar en El arte de estrangular (2006).