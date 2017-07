Cannes recordará a Luis Buñuel y Víctor Erice

La 70 edición del Festival de Cine de Cannes recordará, en su sección de “Clásicos”, filmes que han formado parte de la historia del célebre certamen y grandes obras de la cinematografía, entre las que se incluyen cintas de los directores españoles Luis Buñuel y Víctor Erice. Así se proyectará El sol del membrillo, de Víctor Erice, que en 1992 consiguió el premio del jurado y el reconocimiento de la crítica internacional (FIPRESCI). De Buñuel, por su parte, llegará a la Croisette una versión restaurada con tecnología 4K de Belle de jour, protagonizada en 1967 por Catherine Deneuve. La sección de clásicos fue creada hace 15 años y presenta películas antiguas y obras de arte restauradas con el objetivo de acercar al público a “la memoria del cine“. Su programa en la edición de 2017, que se celebrará entre los próximos 17 y 28 de mayo, incluye 24 películas, un cortometraje y cinco documentales, con un foco especial en la propia historia del certamen. Entre las cintas seleccionadas en esta ocasión están la estadounidense All that Jazz, que le valió a Bob Fosse la Palma de Oro en 1980, o Blow-up, de Michelangelo Antonioni, Gran Premio Internacional en 1967. A Cannes llegarán restauradas, entre otras, la francesa L’Atalante (1934), de Jean Vigo, la cubana Lucía (1968), de Humberto Solás; la argentina Native Son (Sangre Negra, 1951), de Pierre Chenal, o la estadounidense El río de la vida (1992), de Robert Redford. Y entre los documentales en los que el cine cuenta su propia historia estarán el estadounidense Filmworker, de Tony Zierra, o el francés Becoming Cary Grant, de Mark Tidal.

