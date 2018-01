Cate Blanchett presidirá el jurado del 71º Festival de Cannes

Wonderstruck. El museo de las maravillas (Wonderstruck, 2017), de Todd Haynes

Drama dirigido por Todd Haynes (Carol, la miniserie Mildred Pierce, I’m Not There, Lejos del cielo, Velvet Goldmine, Safe) que es una adaptación del libro infantil Maravillas (2011) del escritor e ilustrador Brian Selznick que también es autor del guión y de la novela gráfica La invención de Hugo (2007), llevada al cine en 2011 por Martin Scorsese. Cuenta en su reparto con Michelle Williams (Manchester frente al mar), Julianne Moore (Kingsman: El círculo de oro), Cory Michael Smith (Gotham) y los niños Oakes Fegley (Peter y el dragón) como Ben y Millicent Simmonds como Rose, quienes viven en dos épocas distintas y desean en secreto que sus vidas sean diferentes. Ben sueña con el padre que nunca conoció, mientras Rose lo hace con una misteriosa actriz cuya vida narra en un libro de recuerdos. Cuando Ben descubre una pista en casa y Rose lee un tentador titular en el periódico, ambos comienzan una búsqueda que se desarrollará con una fascinante simetría.

Entre ellas (Faut pas lui dire, 2016), de Solange Cicurel

Comedia que es el primer largometraje dirgido por la belga Solange Cicurel, abogada del Colegio de Bruselas, y autora del corto Einstein era un refugiado, que recibió varios premios. Protagonizada por Jenifer Bartoli, Camille Chamoux, Tania Garbarski y Stéphanie Crayencour como las cuatro primas protagonistas: Laura, Eva, Anouch y Yaël, que son cuatro primas muy diferentes pero inseparables. La imperturbable Laura, madre divorciada, cae bajo el hechizo de Alain mientras que Eve no puede más con el buenazo de su marido David. La caprichosa y liberada Anouch vive la vida tan bien como sabe y Yaël, la pequeña, está a punto de casarse. Pero, a medida que la boda se acerca, sus primas se enteran de una noticia que hará que todo se tambalee.

Insidious: La última llave (Insidious: The last key, 2017), de Adam Robitel

Cuarta entrega de la franquicia de terror sobrenatural dirigida por el recién llegado a la serie Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan, Love Your Customers). Su protagonista vuelve a ser Lin Shaye (Ouija: El origen del mal, La señal) en el papel de Elise Rainier. Completan el reparto los actores Kirk Acevedo (El amanecer del planeta de los simios, Fringe (Al límite)), Spencer Locke (Resident Evil: Ultratumba, Crónicas vampíricas), Angus Sampson (Fargo, Mad Max: Furia en la carretera), Josh Stewart (La hora decisiva, Interstellar) y Bruce Davison (Familia de acogida, Kingdom), además del español Javier Botet (Algo muy gordo, Expediente Warren: El caso Enfield). En el filme, la Dra. Elise Rainier, una brillante parapsicóloga afrontará su experiencia más aterradora y personal hasta la fecha, cuando los espíritus la acechen en la antigua casa de su familia.

Molly’s game (Molly’s game, 2017), de Aaron Sorkin

Drama biográfico que es la ópera prima como director del conocido dramaturgo y guionista Aaron Sorkin, nominado a múltiples Óscar, ganador de la estatuilla al mejor guion adaptado por La red social y ganador de cinco premios Emmy por la serie de televisión El Ala Oeste de la Casa Blanca. El filme se basa en una historia real y es una adaptación de las memorias de Molly Bloom tituladas Molly’s Game: From Hollywood’s Elite to Wall Street’s Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker. Molly Bloom (Jessica Chastain) es una joven y carismática esquiadora con aspiraciones olímpicas que se ve obligada a abandonar su prometedora carrera por una devastadora lesión. Tras posponer sus estudios de Derecho, Molly acepta un trabajo de verano que la introduce en un nuevo negocio que exige una disciplina e instinto similar: llevar la partida clandestina de póker de grandes apuestas más exclusiva del mundo. Las fortunas de la realeza de Hollywood, las estrellas del deporte y los grandes magnates de los negocios le proporcionan una década de éxito deslumbrante y glamuroso, pero Molly llama la atención de quien no debe cuando sin querer entra en contacto con miembros de la mafia rusa en su mesa. También intervienen Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Chris O’Dowd y Graham Greene.

Que baje Dios y lo vea (Que baje Dios y lo vea, 2018), de Curro Velázquez

Comedia que supone el debut en la dirección de Curro Velázquez, guionista de Fuga de cerebros (2009) y de las series Los hombres de Paco y Los Serrano. La película está protagonizada por Karra Elejalde (La higuera de los bastardos, Ocho apellidos catalanes), Alain Hernández (Plan de fuga, Mar de plástico), Juan Manuel Montilla “El Langui” (Cuerpo de élite, Chiringuito de Pepe), que interpreta la canción original de la película, y Macarena García (La llamada, Villaviciosa de al lado). Cuenta la historia de un monasterio en quiebra, cuya única oportunidad de salvación está en ganar la “Champion Clerum”, un torneo de fútbol europeo existente en la realidad que es sólo para religiosos. El problema es que en esa congregación no juega al fútbol “ni Dios” y este inesperado equipo necesitará algo más que la bendición del Arzobispo de la diócesis para salvar su casa.

Qué fue de Brad (Brad’s status, 2017), de Mike White

Comedia agridulce escrita y dirigida por Mike White tras El año del perro (2007), quien hace un pequeño papel en la película como un antiguo compañero del protagonista que se ha convertido en un cineasta de éxito. Está interpretada por Ben Stiller y Luke Wilson que trabajan juntos por tercera vez tras El reportero: La leyenda de Ron Burgundy (2004) y Los Tenenbaums, una familia de genios (2001). Brad Sloan (Stiller) tiene una carrera satisfactoria y una vida cómoda en los suburbios de Sacramento, donde vive con su dulce esposa, Melanie (Jenna Fischer), y su hijo prodigio de la música, Troy (Austin Abrams), pero no es exactamente lo que imaginó durante sus días de gloria en la universidad. Al mostrar Boston a Troy, donde Brad estudió en la facultad, no puede evitar comparar su vida con la de sus cuatro mejores amigos universitarios: un pez gordo de Hollywood (Mike White), el fundador de un fondo de alto riesgo (Luke Wilson), un empresario tecnológico (Jemaine Clement), y un experto político y autor superventas (Michael Sheen).

Sola en casa (Gnome alone, 2017), de Peter Lepeniotis

Película de animación dirigida por Peter Lepeniotis, cineasta canadiense de ascendencia griega que trabajó en el departamento de animación en películas de Disney como Toy Story 2 o Fantasía 2000, tras Operación Cacahuete (2014). Chloe – que tiene la voz de la cantante Becky G (Power Rangers) y que interpreta la canción principal del largometraje – no está muy contenta por tener que mudarse de ciudad de nuevo con su madre. Para empeorar la situación, su nueva casa es anticuada y está llena de raros gnomos de jardín. Chloe y su vecino Liam, que nunca habría imaginado llegar a ser su amigo, rápidamente descubren que los gnomos están realmente vivos y que su misión es evitar que los Troggs, unos pequeños extraterrestres amenazantes, entren en la casa a través de un portal de otro mundo e invadan el planeta.