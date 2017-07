Cinesa critica la imposición de un tráiler de Warner

La compañía de salas de cine Cinesa critica la imposición de un tráiler de Rey Arturo: la leyenda de Excalibur por parte de la distribuidora Warner Bros en la proyección de la película Wonder Woman este fin de semana, mientras que Warner alude a los “problemas técnicos” de los cines. La distribuidora incluyó, contrariamente a los usos del mercado español y de los países del entorno el tráiler en el mismo archivo del filme Wonder Woman, “a diferencia de lo que viene siendo habitual, que es que la película llegue sin anexos o complementos. Cinesa pidió “reiteradamente” a Warner Bros que suprimiera este spot, ante lo que recibió “una negativa“, motivo por el que optó por no proyectar el tráiler de esta película sin afectar de ninguna manera a la calidad de la película y a su proyección. Warner publica en su perfil este sábado 24 de junio una entrada en el que recomienda ver Wonder Woman en otras salas de cine de España: “Para evitar los “problemas técnicos” de @Cinesa recomendamos disfrutar de la experiencia #WonderWoman en estos cines http://www.wonderwoman-entradas.com“.

