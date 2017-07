Comienza el Festival de Cine de Annecy

El Festival de Cine de Animación de Annecy acogerá hasta el 17 de junio un total de 230 películas en sus distintas secciones y 500 proyecciones. La coproducción española Animal Crackers competirá por el Cristal de Annecy, mientras que fuera de concurso estarán Tadeo Jones 2 y Deep. La cita arranca con la proyección Zombillenium, y cuenta en la ceremonia de apertura con la presencia de los directores Arthur de Pins y Alexis Ducord. En el apartado de competición de largometrajes, los candidatos a llevarse el galardón principal serán In This Corner of the World, Ethel and Ernest, Big Fish & Begonia, Loving Vincent, A Silent Voice, Lou Over the Wall, Zombillenium, Animal Crackers y Tehran Taboo. Annecy 2017 ofrecerá una sección especial dedicada a la animación erótica.

Me gusta: Me gusta Cargando...