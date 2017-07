Comienza el Festival de Cine de Karlovy Vary

La película The Big Sick, comedia del director estadounidense de origen pakistaní Kumail Nanjiani. inaugura el Festival de Cine de Karlovy Vary. Más de 200 películas se presentarán en diferentes sección, doce de las cuales optarán al Globo de Cristal. Entre ellas se encuentran la coproducción alemano-israelí The Cakemaker, la estadounidense Keep the Change o la india Ralang Road. Siguiendo la tradición inaugurada hace ya cinco años, el Festival presenta la versión restaurada digitalmente de un clásico del cine checo, y esta vez se trata de La Tienda en la Calle Mayor, de Ján Kadár y Elmar Klos, rodada en 1965 y que consiguió el Oscar a mejor película de habla no inglesa. En la actual edición recogerán un premio a su carrera profesional el compositor de bandas sonoras James Newton Howard, el director y guionista checo Václav Vorlíček, el actor estadounidense Jeremy Renner, su compatriota Casey Affleck, el director británico Ken Loach y su guionista Paul Laverty, así como la estrella de Hollywood Uma Thurman.

