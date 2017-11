Comienza el Festival de cine independiente L’Alternativa

Algo muy gordo (Algo muy gordo, 2017), de Carlo Padial

Dani Tomás (Berto Romero) es un guionista de televisión desencantado con su trabajo. Un día recibe una inesperada noticia: por un error jurídico debe repetir 8º de EGB. Así regresa a un mundo que ya creía olvidado, viviendo experiencias nuevas. No estará solo en esta aventura, ya que cuenta con la ayuda del director del colegio (Carlos Areces), un agente de policía (Antonio de la Torre) y una enigmática compañera de clase (Carolina Bang). El cómico Carlo Padial (Mi loco Erasmus, Taller Capuchoc) dirige esta película que se presentó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla de 2017.

Bernabéu (Bernabéu, 2017), de Ignacio Salazar-Simpson

A través de los más diversos materiales de archivo la película recorre la historia de Bernabéu y la del Real Madrid. Documental sobre Santiago Bernabéu, ex presidente del Real Madrid (puesto que ocupó 35 años), que da nombre al campo de fútbol del histórico equipo. Dirige Ignacio Salazar-Simpson, que es debuta como director y es productor de cine y teatro desde hace más de 15 años y ha desarrollado y producido exitosos proyectos como Intacto, El otro lado de la cama o Días de Fútbol cuando creó el departamento de cine de Tele 5. El actor Luis Callejo (Tarde para la ira) ejerce como narrador del filme.

Feliz día de tu muerte (Happy death day, 2017), de Christopher Landon

Una estudiante universitaria (Jessica Rothe) reconstruye el día de su asesinato reviviendo tanto los detalles cotidianos como su aterrador final hasta descubrir la identidad de su asesino. Filme de terror dirigido por Christopher Landon (Zombie Camp, Paranormal Activity: Los señalados, Burning Palms), responsable de los guiones de cuatro películas de Paranormal Activity y protagonizado por Jessica Rothe (La ciudad de las estrellas – La La Land), Israel Broussard (Fear the Walking Dead), Charles Aitken (The Knick) y Ruby Modine (Central Park). Como broma al hecho de que en el filme la protagonista vive un loop eterno, el logotipo de apertura de Universal se reinicia varias veces antes de que finalmente se reproduzca sin interrupciones.

La librería (The bookshop, 2017), de Isabel Coixet

A finales de los años cincuenta Florence Green decide hacer realidad uno de sus mayores sueños: abandonar Londres y abrir una pequeña librería en un pueblo de la costa británica. Pero para su sorpresa, esta decisión desatará todo tipo de reacciones entre los habitantes de la localidad. Adaptación del libro de Penélope Fitzgerald, que inauguró la edición de 2017 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Dirige Isabel Coixet (Nadie quiere la noche, Aprendiendo a conducir, Ayer no termina nunca, Mapa de los sonidos de Tokio, Elegy, La vida secreta de las palabras, Mi vida sin mí, A los que aman, Cosas que nunca te dije, Demasiado viejo para morir joven) y está protagonizada por Emily Mortimer (The Party, The Newsroom), Patricia Clarkson (House of Cards, El corredor del laberinto: Las pruebas) y Bill Nighy (El nuevo exótico Hotel Marigold, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 1).

La mejor receta (Dough, 2015), de John Goldschmidt

Nat Dayan (Jonathan Pryce) es un viejo panadero del este de Londres que se esfuerza por mantener la actividad de su tienda frente a la competencia de un supermercado cercano que llega incluso a quitarle a su único empleado. Sin mucho entusiasmo, Nat contrata como aprendiz a Ayyash (Jerome Holder), un joven inmigrante musulmán, originario de Darfur, que ocasionalmente es también vendedor de cannabis. La relación entre ambos no es fácil, hasta que un accidente fortuito hace reactivar las ventas. John Goldschmidt (Maschenka) dirige esta comedia protagonizada por Jonathan Pryce (Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra), Jerome Holder (Shank) y Phil Davis (Alien 3).

Musa (Muse, 2017), de Jaume Balagueró

Tras la repentina y trágica muerte de su novia, el profesor Samuel Solomon tiene una recurrente pesadilla en la que una mujer es asesinada. La misma mujer que aparece todas las noches en su mente es hallada muerta en idénticas circunstancias a las de su sueño. Investigando, Samuel conoce a Rachel, una joven que asegura haber soñado con el mismo asesinato. Juntos, harán todo lo posible para descubrir la identidad de la misteriosa mujer, sumergiéndose en un oscuro mundo para intentar averiguar la verdad. Elliot Cowan, Ana Ularu y Franka Potente protagonizan el thriller sobrenatural dirigido por Jaume Balagueró ([REC] 4: Apocalipsis, Mientras duermes), que adapta la novela La dama número trece, de José Carlos Somoza.

Oro (Oro, 2017), de Agustín Díaz Yanes

Basada en un relato breve del escritor Arturo Pérez-Reverte e inspirada en las expediciones de los conquistadores españoles del siglo XVI, la película cuenta una de esas duras incursiones, hacia el año 1540, a través de la selva centroamericana, en busca de una ciudad mítica india que, según se dice, está toda hecha de oro. Empujados por la ambición, atraviesan parajes poblados de animales salvajes, soportando el calor y la humedad, minados por las fiebres y acosados por indios hostiles y caníbales. La promesa del oro no sólo pone a prueba su instinto de supervivencia. Les enfrenta a sí mismos y a lo que están dispuestos a hacer por conseguirlo. Dirige Agustín Díaz Yanes (Solo quiero caminar, Sin noticias de Dios) y está protagonizada por Raúl Arévalo (La isla mínima), Óscar Jaenada (Cantinflas), Bárbara Lennie (Magical Girl), Juan Echanove (Cuéntame cómo pasó), José Coronado (El hombre de las mil caras), Luis Callejo (Tarde para la ira, Kiki, el amor se hace) y Juan Diego (Todo es silencio, 23-F: la película).

Spoor (El rastro) (Pokot, 2017), de Agnieszka Holland

Duszejko, una excéntrica ex ingeniera, astróloga y vegetariana, vive en un pequeño pueblo de montaña en la frontera checo-polaca. Un día, sus queridos perros desaparecen. Unos meses después, Duszejko descubre el cadáver de su vecino, un cazador furtivo. La única pista sobre su muerte es un rastro de huellas de corzo alrededor de su casa… Con el paso del tiempo, aparecen más muertes espeluznantes. Las víctimas, todos cazadores, pertenecen a la élite del pueblo. La investigación policial es bastante inútil y Duszejko tiene su propia teoría: los asesinatos los han cometido animales salvajes.. Película dirigida por Agnieszka Holland (Europa Europa, In Darkness, Washington Square (La heredera), Vidas al límite, El jardín secreto, Olivier, Olivier) que ganó el Premio Alfred Bauer en la Berlinale 2017.

The ritual (The ritual, 2017), de David Bruckner

Un grupo de amigos de la universidad se reúnen para emprender un viaje de senderismo por los montes de Suecia, con la finalidad de rendir homenaje a uno de ellos, muerto de forma violenta. Cuando se internan en el bosque, una presencia amenazante empieza a acosarles. Partiendo de los planteamientos más clásicos del género de terror, el director David Bruckner (Southbound, V/H/S) dirige esta adaptación de la novela homónima de Adam Nevill publicada en 2011, que cuenta en su reparto con Rafe Spall (Mi amigo el gigante, La gran apuesta, La vida de Pi), Arsher Ali (Remainder), Robert James-Collier (Downton Abbey, Spike Island) y Sam Troughton (Vera Drake, Alien vs. Predator).

The square (The square, 2017), de Ruben Östl

Christian es un padre divorciado que disfruta dedicando su tiempo a sus dos hijos. Conservador valorado de un museo de arte contemporáneo, también forma parte de esas personas que conducen un coche eléctrico y respaldan las grandes causas humanitarias. Está preparando su próxima exposición, titulada “The square”, en torno a una instalación que incita a los visitantes al altruismo y les recuerda sus deberes respecto a sus semejantes. Pero en ocasiones es difícil vivir en virtud de sus valores: cuando a Christian le roban su teléfono móvil, su reacción no le deja precisamente en buen lugar. Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2017, está dirigida por Ruben Östlund (Fuerza mayor), la película cuenta con un reparto formado por Claes Bang (Soap), Elisabeth Moss (The One I Love, Mad Men) y Dominic West (The Wire).

Una función para olvidar (Una función para olvidar, 2016), de Martín Garrido Ramis

Una excéntrica y madura actriz, dueña de una compañía de teatro, que cada año es subvencionada, instala a todos los actores en un pequeño hotel junto a la playa para tenerlos concentrados. Y ensaya en el aula del instituto de la zona. En los primeros ensayos parece que todo va bien hasta que el ambiente se va calentando y aparecen las miserias del ser humano, como la envidia, el egoísmo, la superficialidad, la maldad… Será un intenso mes, y cuando parece que se va romper la compañía, surge la magia del teatro: El espectáculo debe de continuar. Martín Garrido Ramis (Turbulencia Zombi, El hijo bastardo de Dios, Star Lurdes i su novio terrorista, Nos veremos en el infierno, Mediterranean Blue, H6, diario de un asesino, Mordiendo la vida) escribe y dirige este drama en clave de comedia basado en hechos reales que cuenta en su reparto con Fernando Esteso.

Yo-Kai Watch: La película (Yôkai Watch: Tanjô no himitsuda nyan, 2014), de Shigeharu Takahashi & Shinji Ushiro

La película se centra en los orígenes de esta saga que narra las hilarantes aventuras de Nathan, un chico corriente, y los traviesos Yo-kai, seres invisibles responsables de los problemas diarios. Esta vez Nathan viaja al pasado, donde tendrá que derrotar a Yo-kai malvados que decidieron romper el vínculo de amistad con los humanos. Para ello, y con la ayuda de sus fieles compañeros, Whisper y Jibanyan, y su abuelo, descubrirá cómo se creó el primer Yo-kai Watch. Está dirigida por el japonés Shigeharu Takahashi, responsable de las series de televisión Peach Girl y Sairento mebiusu, y se basa en los personajes de un videojuego de Nintendo 3DS.