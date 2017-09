Comienza el Lychee Film Festival en Barcelona

Ali & Nino (Ali & Nino, 2016), de Asif Kapadia

Principios del siglo XX. Ali y Nino viven en Bakú, la capital cosmopolita y rica en petróleo de Azerbaiyán. Ali, un joven aristócrata musulmán, se enamora de la bella Nino, una joven princesa cristiana. Para estar juntos deben vencer prejuicios y enemistades ancestrales y desafiar las costumbres de su país. Cuando finalmente lo logran, la guerra amenaza con llevarse por delante la sociedad en la que habían vivido hasta entonces. Asif Kapadia dirige este relato tras el conocido documental sobre la vida de Amy Winehouse, Amy, ganador del Oscar a Mejor Documental. Protagonizada por María Valverde, que comenzó su carrera con tal sólo 15 años en La flaqueza del bolchevique, se basa en la novela escrita por Kurban Said publicada por primera vez en 1937 y que ha sido traducida a 33 idiomas en todo el mundo.

Alibi.com, agencia de engaños (Alibi.com, 2017), de Philippe Lacheau

Greg ha fundado una compañía llamada Alibi.com que crea cualquier tipo de coartada. Con su socio Augustin y Medhi, su nuevo empleado, preparan estratagemas para cubrir a sus clientes. El encuentro con Flo, una joven que odia a los hombres que mienten, va a complicar la vida de Greg empezando por obligarle a ocultar la verdadera naturaleza de su negocio. Cuando Greg conoce a los padres de ella, descubre que Gérard, el padre, es también uno de sus clientes. Dirige Philippe Lacheau, responsable de Babysitting 2 (2015) y Se nos fue de las manos (2014) y su reparto incluye a Élodie Fontan (Mission Pays Basque), Tarek Boudali (Se nos fue de las manos), Didier Bourdon (Bambou), Nathalie Baye (La volante), Nawell Madani (C’est tout pour moi) y Medi Sadoun (Mea culpa).

Camina conmigo (Walk with me, 2017), de Marc Francis & Max Pugh

Película que se adentra en la comunidad budista de Plum Village, Francia, en la que sus integrantes renuncian a todas sus pertenencias con un propósito común: transformar el sufrimiento y poner en práctica el arte del “mindfulness” bajo la tutela de Thich Nhat Hanh, maestro zen y activista por la paz mundialmente famoso. Las bellas imágenes filmadas a lo largo de tres años y las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, narradas por la singular voz del actor Benedict Cumberbatch (protagonista de The Imitation Game y Sherlock), convierten este documental en una obra sin precedentes. Está dirigido por Marc Francis (When China Met Africa) y Max Pugh (The Road to Freedom Peak).

Detroit (Detroit, 2017), de Kathryn Bigelow

El verano de 1967 fue un momento fundamental de la historia moderna de Estados Unidos, en el que el país se encontraba sumido en un creciente malestar político y social: la escalada de la intervención militar del país en la Guerra de Vietnam y décadas de represión e injusticia racial. Dos noches después de iniciarse los disturbios en Detroit, un informe de disparos en las inmediaciones de una zona de preparación de la Guardia Nacional llevó al Cuerpo de Policía de Detroit, a la Policía Estatal de Michigan, a la Guardia Nacional de Michigan y a un guardia privado de seguridad local a registrar y tomar un anexo del cercano motel Algiers. Varios policías se saltaron las reglas de procedimiento y se dedicaron a interrogar de forma brutal y contundente a los huéspedes del motel, llevando a cabo un “juego letal” en un intento de intimidar a alguien, a quien fuera, para que confesara. Al acabar la noche, tres jóvenes desarmados habían sido abatidos a quemarropa y varios hombres y mujeres más habían recibido brutales palizas. Dirige la ganadora del Óscar, Kathryn Bigelow (La noche más oscura (Zero Dark Thirty), En tierra hostil) y está protagonizada por John Boyega (El círculo), Anthony Mackie (Capitán América: Civil War) y Algee Smith (Tierra a eco).

Hotel Cambridge (Era O Hotel Cambridge, 2016), de Eliane Caffé

La película cuenta la historia de unos refugiados que han llegado recientemente a Brasil y que, junto con un grupo de trabajadores de escasos recursos, ocupan un viejo edificio abandonado en el centro de São Paulo. Los dramas cotidianos, las situaciones cómicas y los diferentes puntos de vista sobre el mundo se mezclan con la amenaza de un desalojo inminente. Ganadora del premio “Cine en Construcción” de la 63 edición del Festival de Cine de San Sebastián, está dirigida por la brasileña Eliane Caffé (Narradores de Javé) e intervienen en la misma Paulo Américo, Thais Carvalho, Isam Ahmad Issa y Juliane Arguello, entre otros.

Iqbal y la fórmula secreta (Iqbal & den hemmelige opskrift, 2015), de Tilde Harkamp

El joven Iqbal es un chico encantador, divertido y con mucha imaginación que, según su padre, no llegará nunca a convertirse en un hombre de éxito. Pero cuando Iqbal y sus amigos hacen volar su escuela, su padre se convierte en el menor de sus problemas: dos delincuentes quieren apoderarse del fortuito explosivo casero para hacer volar Tivoli por los aires y construir uno de los aparcamientos más grandes de Escandinavia. Para chantajear a los niños y hacerse con la fórmula del explosivo, los dos delincuentes secuestran al hermano pequeño de Iqbal. La lucha para liberarlo y salvar Tivoli empieza y eso requiere cooperación, coraje y un montón de ideas creativas, en las que Iqbal es todo un experto. Película dirigida por Tilde Harkamp, procedente de la televisión, que está basada en la serie de novelas escritas por Manu Sareen, quien fue ministro en Dinamarca, centradas en el personaje de Iqbal Farooq.

Jacques (L’odyssée, 2016), de Jérôme Salle

1948. Jacques Cousteau (Lambert Wilson) y su esposa (Audrey Tautou) deciden lanzarse a la aventura y cumplir el sueño de Jacques de recorrer los océanos e investigar lo inexplorado, el mundo submarino. Este trayecto, a bordo del Calypso, se convertirá en la odisea de toda una vida dedicada a la ciencia, la fama y la televisión, que convertirá a Cousteau en todo un mito y lo llevará a auténticos paraísos remotos. Pero la de Cousteau es una historia de luces y sombras, también marcada con los conflictos de Jacques con su pareja y sus hijos Philippe (Pierre Niney) y Jean-Michel y por la terrible tragedia que los golpearía unos años después. Biopic sobre Jacques-Yves Cousteau que clausuró el Festival de Cine de San Sebastián 2016 y que está dirigido por Jérôme Salle (Zulu, Largo Winch: Conspiración en Birmania, Largo Winch, El secreto de Anthony Zimmer). La película se basa en los hechos reales y adapta la biografía Capitán de la Calypso escrita por Yves Paccalet y Albert Falco.

Juerga de mamis (Fun mom dinner, 2017), de Alethea Jones

Cuatro madres cuyos hijos van a la misma clase de educación infantil deciden reunirse para una “cena de mamis” sin pretensiones. La velada empieza fatal, pero la combinación de alcohol, karaoke y un camarero muy atractivo acaban convirtiéndola en una noche inolvidable en la que estas mujeres, aparentemente distintas, se dan cuenta de que tienen más cosas en común que la maternidad y los hombres. Película dirigida por Alethea Jones (Barbie) y protagonizada por Katie Aselton (Deep Murder), Toni Collette (Madame), Bridget Everett (Permission) y Emmersyn Fiorentino (Little Republicans: Presidential Debate Highlights).

La región salvaje (The untamed, 2016), de Amat Escalante

Sin abandonar una cierta tendencia al realismo social más crudo, la película coquetea con lo fantástico. A través de un triángulo amoroso, el film hace emerger el machismo y la homofobia en una comunidad marcada por la presencia secreta de un alienígena tentacular. El ser venido del espacio exterior es capaz de provocar un placer sexual tan absoluto como liberador, abriendo las puertas a esa dimensión abismal de nuestro ser que nos atrae tanto como nos atemoriza. Ganadora del León de Plata en el Festival de Cine de Venecia al mejor director para Amat Escalante, director mexicano nacido en Barcelona en cuya filmografía figuran Heli (2013), Revolución (segmento El cura Nicolas colgado, 2010), Los bastardos (2008) o Sangre (2005). En el reparto figuran Simone Bucio, Fernando Corona (Sangre), Jesús Meza (La purísima), Ruth Ramos (The Uncertainty) y Eden Villavicencio (Pares y Nones).

Spark, una aventura espacial (Spark: A space tail, 2016), de Aaron Woodley

Trece años atrás, el poderoso y malvado General Zhong se apoderó del Planeta Bana, rompiéndolo en pedazos. Ahora Spark y sus amigos –Chunk y Vix– se enteran de que Zhong planea conquistar el universo. Si Zhong lograse usar el poder de una antigua bestia conocida como “El Kraken”, tendrá en sus manos el arma más mortífera de la historia, y sólo dependerá de Spark y sus amigos detenerlo. Una odisea del espacio llena de acción, humor y emoción, es la historia de un niño que se embarca en una gran aventura que le permitirá descubrir su lugar en el universo. Película de animación canadiense, dirigida por Aaron Woodley (El rescate, Toronto Stories).