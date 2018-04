Comienza la 17 edición del Festival de Cine de Tribeca

Arranca la 17ª edición del Festival de Cine de Tribeca con el estreno de Love, Gilda, un documental de la directora Lisa D’Apolito que homenajea a Gilda Radner, una de las damas de la comedia estadounidense. Al estreno, que tiene lugar en el Beacon Theatre, asistien los cofundadores del Certamen, Jane Rosenthal y el consagrado actor Robert De Niro. El Festival trae hasta el próximo 29 de abril una selección de 96 títulos con una inédita presencia de realizadoras femeninas, el 46%. Rosenthal anuncia que por primera vez se incluye un apartado llamado “Cinema360” dentro del programa de cine inmersivo, que explora nuevas formas de narración utilizando tecnología de realidad virtual o aumentada. En la sección Narrativas figuran las películas All About Nina, de la española Eva Vives; Diane, de Kent Jones; Duck Butter, de Miguel Arteta; Ghostbox Cowboy, de John Maringouin; Little Woods, de Nia DaCosta; Maine, de Matthew Brown; Mapplethorpe, de Ondi Timoner; O.G., de Madeleine Sackler; Song of Back and Neck, de Paul Lieberstein; y State Like Sleep, de Meredith Danluck.

