“Déjame salir” y “Call Me By Your Name” premiadas por los Guionistas

120 pulsaciones por minuto (120 battements par minute, 2017), de Robin Campillo

Robin Campillo (La resurrección de los muertos, Eastern Boys) escribe y dirige este filme protagonizado por Nahuel Perez Biscayart (Stefan Zweig: Adiós a Europa), Arnaud Valois (La chica del tren) y Adèle Haenel (La chica desconocida). París, principios de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas intenta generar conciencia sobre el SIDA. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará sorprendido ante la radicalidad y energía de Sean, que gasta su último aliento en la lucha. La película obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes de 2017, además del premio FIPRESCI.

El joven Karl Marx (Le jeune Karl Marx, 2017), de Raoul Peck

Película de Raoul Peck (I am not your Negro) con un reparto está encabezado por August Diehl (Malditos Bastardos) como Karl Marx y Stefan Konarske (Outside the box) en el papel de Friedrich Engels que se basa en su historia real como pioneros y defensores del pensamiento obrero. Un paseo por la vida de un joven Karl Marx en exilio constante para defender un ideario. Junto a él, su mujer Jenny, quien será el pilar sobre el que se sustenta su trayectoria, una mujer revolucionaria, moderna y con un gran espíritu crítico, sin la que nada habría sido posible. A la edad de 26 años, Karl Marx, un periodista alemán comprometido con la realidad social de ese momento, emprende el viaje que le llevará a la publicación, en 1848 del Manifiesto Comunista. En París conocerá a Friedrich Engels, la pieza que le falta en el puzzle para completar su nueva visión del mundo. Ambos, entre la censura y las redadas policiales, las revueltas y las conmociones políticas, presidirán el nacimiento del movimiento obrero, que hasta entonces había sido mayoritariamente improvisado y desorganizado.

El mar nos mira de lejos (El mar nos mira de lejos, 2017), de Manuel Muñoz Rivas

Primer largometraje de Manuel Muñoz Rivas, que anteriormente había dirigido los cortometrajes Pájaro, Con el viento y Sendero, y fue editor de los documentales Dead Slow Ahead (2015), Hotel Nueva Isla (2014), Slimane (2013) y Arraianos (2012). Entre el documental y la ficción, la película se centra en la leyenda de una antigua y olvidada civilización que yace enterrada bajo grandes extensiones de dunas. Desde hace algo más de un siglo varios viajeros han llegado hasta ese recóndito territorio buscando las huellas de antiguos pobladores, los restos de una ciudad sepultada por las arenas, tal vez una especie de utopía extraviada. Ignorantes de estos mitos y de las ilusiones románticas de arqueólogos y aventureros, unos pocos hombres, apenas visibles entre los arenales, habitan hoy en soledad este sitio delante del mar. La película participó en el sección “Forum” de la Berlinale de 2017.

Europa (Europa, 2017), de Miguel Ángel Pérez Blanco

Miguel Ángel Pérez Blanco debuta como director en este largometraje después de haber firmado dos cortos como Carretera al Atlántico (2012) y Los dinosaurios ya no viven aquí (2014), éste último galardonado en la 58 Seminci en 2013 con el premio Castilla y León en Corto. Dos amantes se invocan por las avenidas vacías de una ciudad, perdidos durante el primer alba de 2018. Ambos cruzan un túnel de montaña la última noche de 1999. Conservan la misma edad, pero sus nombres son otros. Quieren llegar a una rave en la que cientos de jóvenes como ellos darán la bienvenida al siglo XXI. El auto se detiene a la entrada del bosque, bajo los ecos lejanos de la música. Pero la fiesta y sus vidas se vacían en mitad de una noche alucinada. En la primera mañana del nuevo milenio, contemplarán el futuro. Verán arder Europa. Está protagonizada por Alexei Solonchev (Un lago) y Virginie Legeay (La plaga).

Las heridas del viento (Las heridas del viento, 2017), de Juan Carlos Rubio

Película dirigida por Juan Carlos Rubio que es la adaptación cinematográfica de la obra de teatro del propio cineasta, que estuvo en cartel más de dos años en el Teatro Lara de Madrid. La obra también se estrenó a nivel mundial en Estados Unidos, Grecia, Italia, México, Argentina o Chile. La película, fotografiada en blanco y negro con una banda sonora interpretada por la mítica cantante italiana Mina, está protagonizada por Daniel Muriel (Como la espuma) y Kiti Manver (Los abrazos rotos, El país del miedo). La muerte de su padre obliga a David a hacerse cargo de su legado. Entre sus pertenencias encuentra algo inesperado: las cartas de amor de otro hombre. Desconcertado por el descubrimiento, decide visita al supuesto amante de su progenitor y descubrir la verdad.

Los archivos del pentágono (The post, 2017), de Steven Spielberg

Primera vez que Meryl Streep, Tom Hanks y Steven Spielberg (Mi amigo el gigante, El puente de los espías) colaboran los tres juntos en un proyecto. Se trata de un drama sobre la insólita colaboración entre Katharine Graham (Streep), la primera mujer editora del periódico The Washington Post, y su motivado director Ben Bradlee (Hanks), en su carrera por alcanzar a The New York Times para poner al descubierto un enorme encubrimiento de secretos del gobierno que abarca tres décadas y cuatro presidentes de los Estados Unidos. Los dos deberán superar sus diferencias y arriesgar sus carreras, y su propia libertad, para sacar a la luz verdades enterradas desde hace tiempo.

Mazinger Z: Infinity (Mazinger Z: Infinity, 2018), de Junji Shimizu

El famoso robot de los años 80 regresa a la gran pantalla para hacer frente a su viejo enemigo, el doctor Infierno. La película llega en la conmemoración de los 45 años del manga, y está dirigida por Junji Shimizu (Yu-Gi-Oh!, One Piece,Toriko 3D: Kaimaku Gourment Adventure!). La humanidad se encuentra una vez más en peligro de caer en las garras del Imperio Subterráneo, que en el pasado fue liderado por el científico malvado Dr. Infierno. Entonces, Koji Kabuto pilotó al súper robot Mazinger Z y, con la ayuda de sus amigos del Instituto de Investigaciones Fotónicas, frustró las malvadas ambiciones del Dr. Infierno y devolvió la paz al mundo. Han transcurrido 10 años desde entonces. Ahora que ya no es piloto, Koji Kabuto ha seguido el camino de su padre y su abuelo iniciando su carrera como científico. Y ahora encuentra una gigantesca estructura enterrada en las profundidades del Monte Fuji, junto con una misteriosa indicación de la vida. Mazinger Z salió a la luz como manga y luego se convirtió en una serie de animación estrenándose en 1972 hasta 1974 con un total de 92 episodios.

Me estás matando Susana (Me estás matando Susana, 2016), de Roberto Sneider

Comedia romántica basada en la novela Ciudades desiertas, de José Agustín, y dirigida por Roberto Sneider y es su tercer filme inspirado en una novela tras Dos crímenes (1994), basado en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia, y Arráncame la vida (2008) que se basaba en un texto de Ángeles Mastretta. Presentada en el Festival de Cine de Málaga 2017, Eligio es un actor mexicano que vive de fiesta en fiesta. Un día su esposa, Susana, lo abandona sin dar explicaciones. Tras conseguir algunas pistas sobre su paradero, irá en su busca desde México hasta Iowa. Cuando encuentra a su esposa, nota que está muy cambiada y no quiere volver con él. Eligio tendrá que cambiar si quiere recuperar a Susana. Está protagonizada por Gael García Bernal (Y tu mamá también, Amores perros) y Verónica Echegui (La fría luz del día, Yo soy la Juani).

Plan de chicas (Girls trip, 2017), de Malcolm D. Lee

Comedia del director y productor Malcolm D. Lee (la saga El mejor amigo del novio, La barbería 3: Todo el mundo necesita un corte, El reencuentro) que narra la historia de cuatro amigas de toda la vida –Ryan, Dina, Lisa y Sasha– que viajan a Nueva Orleans para asistir al festival anual Essence, donde reavivarán los lazos entre ellas, redescubrirán su lado más salvaje y disfrutarán bailando, metiéndose en líos y viviendo romances hasta el exceso en una experiencia única capaz de escandalizar a toda la ciudad. Está protagonizada por Regina hall (Personas, lugares y cosas, ¿Qué pasó anoche?), Queen Latifah (Los milagros del Cielo, Las chicas del coro), Jada Pinkett Smith (Malas Madres, Magic Mike XXL) y Tiffany Haddish (Keanu, Casi 300).

Salvando al Reino de Oz (Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty, 2017), de Fyodor Dmitriev, Darina Shmidt & Vladimir Toropchin

Película de animación rusa inspirada en el personaje de Dorothy de El mago de Oz, de dirigida por Fyodor Dmitriev, Darina Shmidt y Vladimir Toropchin. La historia del filme se basa en la obra de L. Frank Baum, autor de El maravilloso mago de Oz (1900), además de otros trece libros sobre la serie Oz. El astuto y malvado Urfin pretende coronarse como rey del fantástico Reino de Oz, apoderarse de Ciudad Esmeralda con sus soldados de madera y cambiarle el nombre a Urfinville. Para impedirlo se pondrá en acción Dorothy, la pequeña y dulce niña con zapatos mágicos, que contará con la ayuda de sus amigos: el perro Toto, el Hombre de Hojalata, el Espantapájaros y el León Cobarde. Pero para poder derrotar a Urfin deben descubrir antes quién es realmente.

Zama (Zama, 2017), de Lucrecia Martel

Dirigida por Lucrecia Martel (La ciénaga) nueve años después de su anterior película La mujer sin cabeza, y basada en la novela del mismo título de Antonio di Benedetto, publicada en 1956. En una remota colonia sudaméricana hacia finales de siglo XVIII, Diego de Zama es un funcionario americano de la Corona española a la espera una carta del Rey que lo aleje del puesto de frontera en el que se encuentra estancado. Su situación es delicada. Debe cuidarse de que nada empañe esa posibilidad. Se ve obligado a aceptar con sumisión cualquier tarea que le ordenen los Gobernadores que se van sucediendo mientras él permanece. Algunos años transcurren, la carta nunca llega. Tras perder todo en la espera, Zama decide sumarse a una partida de soldados en busca de un peligroso bandido. Está protagonizada por Daniel Giménez Cacho (La mala educación, Blancanieves) y Lola Dueñas, y obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Sevilla de 2017.