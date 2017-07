Disney asegura que piratas informáticos les han pedido rescate por una de sus películas

El codirector ejecutivo de Disney, Bob Iger anuncia que piratas informáticos les han pedido un importante rescate en moneda virtual “bitcoins” a cambio de no divulgar una copia de una próxima película de la compañía. La compañía no ha informado qué película le han robado, pero se especula que ha sido Piratas del Caribe 5. El CEO de Disney, Bob Iger, explica que los piratas informáticos aseguran tener la película, aun sin estrenar, tras acceder a los ordenadores de la multinacional. Sin embargo, Iger asegura que no pagarán, según informa The Hollywood Reporter en su edición digital. Concretamente habrían amenazado con publicar cinco minutos de la película si no reciben el dinero y luego cortes de 20 minutos hasta publicar la película entera.

