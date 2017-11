Disney veta al diario “Los Angeles Times” e indigna a los críticos de cine

A ghost story (A ghost story, 2017), de David Lowery

El director David Lowery (En un lugar sin ley, Peter y el dragón) regresa a la gran pantalla con esta curiosa historia en torno al legado, la pérdida, y la necesidad esencial de todo ser humano de encontrar un significado y una conexión. El fantasma vestido con una sábana blanca (Casey Affleck) de un hombre fallecido recientemente regresa a su casa para consolar a su esposa (Rooney Mara), pero descubre que en su nuevo estado espectral ya no pertenece a un tiempo concreto y solo le queda observar con total pasividad cómo se le escapan lentamente la vida que conocía y la mujer que ama. Cada vez más perdido, el fantasma se embarca en un viaje cósmico a través de los recuerdos y la historia, enfrentándose a las eternas preguntas de la vida y a la inmensidad de la existencia. El rodaje de la película se mantuvo oculto y el proyecto no fue anunciado hasta que terminó de rodarse.

American assassin (American assassin, 2017), de Michael Cuesta

Mitch Rapp (Dylan O’Brien) es un joven recluta de operaciones encubiertas de la CIA bajo la instrucción del veterano de la Guerra Fría, Stan Hurley (Michael Keaton). Ambos son llamados por la Directora Adjunta de la CIA, Irene Kennedy (Sanaa Lathan) para investigar una ola de ataques aparentemente aleatorios a objetivos militares y civiles. Juntos, los tres descubrirán un patrón en la violencia que les llevará a unir fuerzas con un letal agente turco (Shiva Negar) para detener a un misterioso operativo (Taylor Kitsch) que intenta empezar una Guerra Mundial en Oriente Medio. Está dirigida por Michael Cuesta (Matar al mensajero, El fin de la inocencia, L.I.E. (Long Island Expressway)), quien crea una película que es un duro pero apasionante viaje transcontinental que pasa por Washington, D.C., Estambul, Roma y la cubierta de un portaaviones estadounidense… y se sumerge de lleno en las zonas grises morales del mundo moderno del año 2017. Es la adaptación cinematográfica del best-seller de Vince Flynn, la undécima novela centrada en el agente de la CIA, Mitch Rapp.

Creadores de criaturas: The Frankenstein complex (Le complexe de Frankenstein, 2015), de Alexandre Poncet & Gilles Penso

Gills Penso (Ray Harryhausen: Special Effects Titan) y Alexandre Poncet indagan en este documental las motivaciones de los artistas que han dedicado gran parte de sus vidas a los monstruos que, más allá de ser parte de la imaginación, una pintura o un libro, cobran vida a través del séptimo arte. Cuenta con declaraciones de los cineastas Guillermo de Toro (El laberinto del fauno), Joe Dante (Gremlins), Kevin Smith (Tusk) y John Landis (Granujas a todo ritmo, el videoclip de Thriller, de Michael Jackson), del guionista Mick Garris (El retorno de las brujas) y de diversos especialistas en efectos especiales, efectos visuales y maquillaje como Rick Baker que han participado en la creación (visual) de los personajes y monstruos de Star Wars, Men In Black, El planeta de los simios, Spiderman y Alien.

Deep (Deep, 2017), de Julio Soto Gurpide

En un futuro no muy lejano, los últimos supervivientes del planeta -un excéntrico grupo de criaturas abisales- tienen su hogar en la grieta más profunda de los océanos, protegidos por el mítico Kraken. Pero una catástrofe hará que los protagonistas, Deep, Evo y Alice, tengan que emprender un peligroso viaje lleno de aventuras para salvar a todos sus habitantes. Aventura de animación 3D que se sumerge en las profundidades del océano y está dirigida por Julio Soto, quien llevaba más de una década trabajando en Estados Unidos y volvió a España para hacer este filme, además de ser un experto en animación, también está muy concieciado con los problemas medioambientales. Esta película fue la que más apoyo tuvo en el foro de coproducción europeo de cine de animación del año 2013, lo que le ayudó a recaudar más presupuesto para su producción.

El sistema solar (El sistema solar, 2017), de Bacha Caravedo & Chinón Higashionna

La noche de Navidad, Leonardo del Solar, el patriarca de la familia Del Solar, que hace dos años que no se reúne, ha llegado a su antigua casa de Lima con su actual compañera, la madrileña Inés, quien fue durante un tiempo la novia de su hijo Pável. Edurne, la hija de Leonardo que ahora vive en esa casa, anuncia que está embarazada y sin pareja, y que necesita un adelanto de la herencia. Puli, el hijo de Pável, un niño muy especial de nueve años, les observa. A partir de ahí, el reencuentro se convertirá en una sucesión de reproches, tensiones al límite, sorprendentes revelaciones y, tal vez, en una reconciliación. Dirigida por Bacha Caravedo y Chinón Higashionna, responsables de Perro guardián, ganadora de la Biznaga de Plata a Mejor Dirección en el Festival de Cine de Málaga 2015, dentro de Territorio Latinoamericano, cuenta con la participación de Adriana Ugarte y los actores peruanos Gisela Ponce de León, César Ritter y Javier Valdés, junto a Sebastián Zamudio, un niño de nueve años descubierto tras un largo proceso de casting. Es la adaptación cinematográfica de la aclamada obra teatral homónima de Mariana de Althaus.

Enganchados a la muerte (Flatliners, 2017), de Niels Arden Oplev

Cinco estudiantes de medicina, obsesionados con el misterio de lo que les aguarda más allá de los confines de la vida, emprenden un atrevido y peligroso experimento. A base de detener su corazón durante un breve lapso de tiempo, cada uno de ellos sufre una experiencia cercana a la muerte, lo que les permite conocer de primera mano la otra vida. Pero, a medida que sus experimentos se van haciendo más peligrosos, cada uno de ellos deberá afrontar los pecados de su pasado, que afloran como consecuencia paranormal de sus incursiones en el más allá. Remake de Línea mortal, el thriller de ciencia ficción de Joel Schumacher que triunfó en los noventa, dirigido por Niels Arden Oplev (Millennium, Mundos separados). Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story) y Ellen Page (X-Men: Días del futuro pasado) son los protagonistas.

La batalla de los sexos (Battle of the sexes, 2017), de Valerie Faris & Jonathan Dayton

En la estela de la revolución sexual y del auge del movimiento feminista, el partido de tenis celebrado en 1973 entre la campeona mundial femenina Billie Jean King (Emma Stone) y el ex campeón masculino y tramposo habitual Bobby Riggs (Steve Carell), fue anunciado como “la batalla de los sexos” y se convirtió en uno de los acontecimientos deportivos de mayor audiencia de todos los tiempos, alcanzando la cifra de 90 millones de espectadores en todo el mundo. La implacablemente reservada King no sólo era abanderada de la igualdad, sino que además luchaba por aceptar su propia sexualidad a medida que su amistad con Marilyn Barnett (Andrea Riseborough) iba evolucionando. Jonathan Dayton y Valerie Faris, responsables de Pequeña Miss Sunshine (2006), dirigen este filme basado en hechos reales.

La gran enfermedad del amor (The big sick, 2017), de Michael Showalter

Película que cuenta la historia real de Kumail y Emily, una pareja que se conoce en un espectáculo de comedia. Cuando parecía que todo iba a quedarse en un encuentro de una noche, su relación empieza a avanzar a pesar de las diferencias culturales, complicando las vidas de todos por las expectativas que tenían los padres de Kumail, unos musulmanes estrictos. Todo empeora aún más cuando se descubre que ella padece una misteriosa enfermedad. Comedia romántica de la factoría de Judd Appatow que se presentó en el Festival de Cine de Sundance y está dirigida por Michael Showalter (Love, Grace and Frankie), y protagonizada por Kumail Nanjiani (Silicon Valley) y Zoe Kazan (Ruby Sparks).

La película Pokemon ¡Te elijo a ti! (Gekijo-ban Poketto Monsuta Kimi ni kimeta!, 2017), de Kunihiko Yuyama

La película cuenta el origen de la Amistad entre Ash y Pikachu y sus aventuras en la búsqueda del Pokémon legendario Ho-Oh. La pareja icónica se encuentra con caras familiares en el camino, nuevos personajes como los entrenadores Verity y Sorrel, e incluso con un misterioso Pokémon mítico: Marshadow. Los desafíos y épicas batallas Pokémon abundan en esta historia única sobre el inicio de una de las amistades más famosas de la cultura popular. Filme de la saga animada número 20 dirigida por Kunihiko Yuyama que vuelve a los orígenes de la saga para contar de nuevo la historia original.

Saura(s) (Saura(s), 2017), de Félix Viscarret

Carlos Saura, una leyenda viva. Félix Viscarret, un director que quiere realizar un retrato fílmico del gran maestro. Tiene un plan. Le parece brillante. Mostrará al Saura más íntimo a través de conversaciones del genio aragonés con sus siete hijos. Todos aceptan. Pero a Saura no le gusta mucho hablar del pasado. Viscarret insiste. A Saura le gusta pintar. Y la fotografía. Viscarret no se rinde. Lo intenta. A Saura le gusta pintar. Y la fotografía. Félix Viscarret, (Vientos de la Habana) reciente ganador del premio Platino a la mejor serie de ficción con Cuatro estaciones de la Habana y ganador del Goya con Bajo las estrellas (2007) dirige esta película que retrata al director, escritor y fotógrafo Carlos Saura.

The crucifixion (The crucifixion, 2017), de Xavier Gens

Basada en hechos reales, cuenta la historia de un sacerdote que es encarcelado en Rumanía por el asesinato de una monja a la que realizaba un exorcismo. La periodista Nicole Rawlins investiga si el asesinato fue a una persona mentalmente enferma o, por el contrario, las acusaciones son falsas y simplemente perdió la batalla contra una presencia demoniaca. Una presencia que ahora podría estar experimentando ella misma. Thriller sobrenatural escrito por Carey y Chad Hayes (Expediente Warren), dirigido por el francés Xavier Gens (Hitman, Frontera(s)). Está protagonizada por Sophie Cookson, que saltó a la fama con el taquillazo Kingsman: Secret Service, Corneliu Ulici y Brittany Ashworth.