DocumentaMadrid desvela las películas de su sección competitiva nacional

La XV edición de DocumentaMadrid avanza la veintena de películas que componen las secciones Competitiva Nacional de Largometraje y de Cortometraje, que podrán disfrutarse en Cineteca Madrid entre el 3 y el 13 de mayo de 2018. Los largometrajes seleccionados tratan temas tan diversos como la perspectiva personal y feminista de Ainhoa: Yo no soy ésa, dirigida por Carolina Astudillo; el retrato de los crímenes franquistas de Escorèu, 24 de diciembre de 1937, de Ramón Lluís Bande; o la mirada sobre la proximidad de la muerte de El señor Liberto y los pequeños placeres, por Ana Serret. Otros títulos que componen la sección competitiva son Mis vecinos, crónica de unas elecciones (Mes voisins, chronique d’une élection), una reflexión de Joseph Gordillo sobre las razones del ascenso de la extrema derecha en Europa; Impulso, de Emilio Belmonte, centrado en la figura de la bailaora Rocío Molina, nueva promesa del flamenco; Rêve de mousse, la emocionante película de aventuras de Elena Molina con la globalización de la pesca como trasfondo; Everyone in Hawaii has a Sixpack Already, un retrato de la adolescencia dirigido por Marvin Hesse; Tódalas mulleres que coñezo, de Xiana do Teixeiro, que se centra en el desequilibrio social entre hombres y mujeres; o La Grieta, que trata el drama de los desahucios a través de la mirada de Alberto García e Irene Yagüe.

