El 15º ciclo de cine experimental Xcèntric abre con Val del Omar

Aves de paso (Les oiseaux de passage, 2015), de Yves Ringer

Cathy tiene un padre con ocurrencias muy curiosas: por su aniversario, le ha regalado un patito aún en el huevo, y quiere que lo incube para que después se convierta en su madre. Pero, casualmente, a quién primero ve el patito al nacer es a Margaux, una amiga de Cathy que va en silla de ruedas. El patito la ha identificado como su madre, pero sus padres no quieren hacerse cargo de él. Para proteger y salvar al pato, las dos niñas se escapan y emprenden una aventura de libertad que cuestionará el concepto de amor, cuidado y protección. Premiada en numerosos Festivales de temática infantil, está dirigida por Olivier Ringer tras À pas de loup (2011) y Pom, le poulain (2006); y está protagonizada por las jovenes Clarisse Djuroski y Léa Warny.

El día más feliz en la vida de Olli Maki (Hymyilevä mies, 2016), de Juho Kuosmanen

En el verano de 1962, Olli Mäki tiene la oportunidad de hacerse con el título de campeón del mundo de boxeo en la categoría de peso pluma. Desde la campiña finlandesa hasta las intensas luces de Helsinki, todo está preparado para su fortuna y gloria. Lo único que Olli debe hacer es perder peso y concentrarse. Pero hay un problema: se ha enamorado de Raija. Película biográfica dirigida por Juho Kuosmanen tras Taulukauppiaat (2010), que cuenta la historia de tres personas atrapadas en una difícil situación justo antes de que llegue la Navidad, y su reparto está formado por Jarkko Lahti (Sparrows (Gorriones)), Joonas Saartamo (Hiljaisuus), Oona Airola (Sorceress), Eero Milonoff y Mika Melender. El filme obtuvo el Premio “Una cierta mirada” para Juho Kuosmanen en el Festival de Cine de Cannes de 2016. Al final de la película, Olli y Raija caminan hasta el puerto y se encuentran con una pareja de ancianos que en realidad son los verdaderos Olli y Raija Mäki en la vida real.

Fatima o el parque de la fraternidad (Fatima o el parque de la fraternidad, 2015), de Jorge Perugorría

Esta historia comienza en La Habana, Cuba, del año 2013. Fátima, también llamado Manuel García o Manolito en sus años juveniles, es un travesti de estirpe casi natural, cuya devoción por la Virgen de Fátima y la Virgen de la Caridad del Cobre es una constante que lo singulariza. En la crudeza y singulares matices de su propia vida se localiza el principal conflicto de esta película, expresado a través de una cadena de acciones donde Fátima es la dueña absoluta de los rasgos psicológicos dominantes. Es la reina de la noche. Película dirigida por el actor Jorge Perugorría , cuya filmografía como director incluye Se vende, Amor crónico o Afinidades, y se basa en el cuento Fátima o el Parque de la Fraternidad escrito por el exitoso novelista y poesta cubano Miguel Barnet, autor de obras como Biografía de un cimarrón y Canción de Rachel. Está protagonizada por Carlos Enrique Almirante (La pared de las palabras).

Hotel Europa (Smrt u Sarajevu, 2016), de Danis Tanovic

Thriller dramático en un hotel de Sarajevo que gira en torno al 100º aniversario del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que supuso el estallido de la Primera Guerra Mundial un mes después. Es una mirada tanto a la sociedad contemporánea de Bosnia y de Europa como a la manera en la que el pasado y el presente se entrelazan inevitablemente. Ganadora del Oso de Plata Gran Premio del Jurado y del Premio FIPRESCI en el Festival de Cine de Berlín, Berlinale 2016, está dirigida por Danis Tanovic (Tigers, La mujer del chatarrero, Baggage, Cirkus Columbia, Triage, El infierno, En tierra de nadie). Se basa en la prestigiosa obra Hotel Europa del filósofo, periodista y escritor francés Bernard-Henri Levy y está protagonizada, entre otros, por Jacques Weber (Cyrano de Bergerac, Los ojos amarillos de los cocodrilos).

La excepción a la regla (Rules don’t apply, 2016), de Warren Beatty

Hollywood, año 1958. La joven baptista Marla Mabrey (Lily Collins) llega desde una pequeña población del medio oeste a Los Ángeles para trabajar para el magnate y millonario Howard Hughes (Warren Beatty). En el aeropuerto conoce al chófer de su jefe, el joven Frank Forbes (Alden Ehrenreich), que apenas lleva dos semanas trabajando y resulta ser una persona también muy religiosa. Su inmediata atracción mutua pondrá sus convicciones a prueba además de romper la regla número 1 del Sr. Hughes: está prohibido que sus empleados intimen con sus actrices. Warren Beatty (Dick Tracy, Rojos, El cielo puede esperar) retorna a la actividad cinematográfica como actor y director tras casi dos décadas, pues hacía 15 años desde su última película como actor Enredos de sociedad y 18 desde su último trabajo como director (Bulworth).

Manchester frente al mar (Manchester by the sea, 2016), de Kenneth Lonergan

Los Chandler son una familia de la clase obrera afincada en un pueblecito de Massachusetts desde hace varias generaciones. Después del fallecimiento repentino de Joe (Kyle Chandler), el hermano mayor de Lee (Casey Affleck), este se sorprende al enterarse de que su hermano le ha nombrado tutor legal de su sobrino (Lucas Hedges). Muy a su pesar, deja el trabajo para regresar a Manchester-by-the-Sea y hacerse cargo de Patrick, un chico de 16 años con mucho carácter. Allí se ve obligado a enfrentarse al pasado que le llevó a separarse de su esposa Randi (Michelle Williams) y de la comunidad donde nació y creció. Tercer largo como director del guionista Kenneth Lonergan tras Margaret (2011) y Puedes contar conmigo (2000), ambientado en Manchester by the Sea, una ciudad real de la costa norte de Massachusetts. La ciudad fue llamada Manchester hasta 1989, año en que el residente Edward Corley lideró una polémica campaña para cambiar formalmente su nombre por Manchester by the Sea, su nombre actual.

Melanie. The Girl with All the Gifts (Melanie. The Girl with All the Gifts, 2016), de Colm McCarthy

El futuro cercano. La humanidad ha sido destruida por una enfermedad contagiosa que convierte a sus víctimas en carnívoros implacables. Sólo un pequeño grupo de niños parece inmune a sus efectos. En una base militar en la Inglaterra rural, se estudia a estos niños, que son capaces de pensar y sentir aún estar infectados, en la búsqueda de una cura. Melanie es una niña muy especial, que destaca del resto. Pronto decidirá su propio futuro y el de la raza humana. Colm McCarthy (Doctor Who, Sherlock) es el director de esta película con guión del autor del cómic homónimo, Mike Carey. El filme cuenta con un reparto formado por Gemma Arterton (Primavera en Normandía), Glenn Close (Daños y perjuicios), Paddy Considine (El niño 44), Anamaria Marinca (Corazones de acero), Dominique Tipper (Animales fantásticos y dónde encontrarlos) y la niña Sennia Nanua, quien fue premiada como mejor actriz en el Festival de Cine de Sitges de 2016.

Resident Evil: El capítulo final (Resident Evil: The final chapter, 2017), de Paul W.S. Anderson

La historia continúa justo donde se quedó al final de Resident Evil: Venganza, la humanidad está en las últimas después de que Wesker traicione a Alice en Washington D.C. Como única superviviente de lo que debería haber sido la última batalla de la humanidad contra las hordas de los no muertos, Alice deberá regresar al lugar donde empezó la pesadilla: Raccoon City, donde la Umbrella Corporation está reuniendo sus fuerzas para un ataque final contra los escasos supervivientes restantes del apocalipsis. Sexta y última película de la franquicia protagonizada por Milla Jovovich, dirigida por Paul W.S. Anderson (Pompeya, Los Tres Mosqueteros, Death Race (La carrera de la muerte)), que también escribió el guion. Anderson también es responsable de la primera Resident Evil (2002), además de Resident Evil: Ultratumba (2010) y Resident Evil: Venganza (2012).

Teresa y Tim (Teresa eta Galtzagorri, 2017), de Agurtxane Intxaurraga

Un duende aventurero y una niña divertida e inquieta no creen encajar del todo en sus correspondientes mundos. Pronto se sentirán identificados el uno con el otro, creando así, un fuerte vinculo de amistad entre los dos que los hará inseparables. Es la magia de la amistad. Pero no todo será fácil para ellos, a la codicia de un malvado feriante que querrá hacerse con Tim a toda costa, se unirá una terrible amenaza sobre el duende, si no vuelve pronto a su mundo. Teresa y Tim deben separarse. Película basada en la serie de seis libros infantiles escritos por Agurtzane Intxaurraga, quien se encarga de dirigir este filme de animación que cuenta con un guion escrito por Juan Luis Carreras. Se presentó en el Festival de Cine Fantástico de San Sebastián y en el Festival de Cine de Sevilla.

Urban hymn (Urban hymn, 2016), de Michael Caton-Jones

Durante los disturbios ocurridos en Reino Unido en 2011, Jamie, una adolescente problemática, deberá decidir su futuro. Puede dejarse llevar por su mejor amiga, una chica posesiva y destructiva o hacer caso a su asistente social, una mujer convencida del talento musical de la joven. El galardonado Michael Caton-Jones (Chacal, Disparando a perros, Instinto básico 2) dirige esta película protagonizada por Shirley Henderson (24 Hour Party People, El diario de Bridget Jones), Ian Hart (Michael Collins, Tierra y Libertad) y Letitia Wright. Este drama musical parte de las revueltas que se sucedieron en 2011 para contar la historia de una trabajadora social empeñada en devolverle la ilusión a una chica rebelde y descarriada, que posee una voz extraordinaria. Urban Hymns, el título de la película, es también el nombre que recibe el tercer álbum de estudio de la famosa banda inglesa The Verve, en el que está incluido su tema más conocido Bitter Sweet Symphony.