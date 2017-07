El director de “La vida de Adèle” subastará su Palma de Oro para financiar su próxima película

Abdellatif Kechiche, director de La vida de Adèle, anuncia que subastará la Palma de Oro que ganó en el Festival de Cine de Cannes en 2013 con esa película para financiar su próximo proyecto, Mektoub, My Love, según informa The Hollywood Reporter. Kechiche también pondrá a la venta varias pinturas al óleo que aparecían en aquella cinta, todo ello con el objetivo de reunir el dinero suficiente para concluir la postproducción de su nueva obra. Mektoub, My Love, una película dividida en dos partes y protagonizada por los jóvenes actores franceses Lou Luttiau, Shain Boumediene y Ophelie Bau, se encontraba en postproducción cuando el banco que financiaba la producción “bloqueó abruptamente su línea de crédito“, explicó Kechiche a la publicación, de forma que el proyecto se quedó “en un limbo“.

