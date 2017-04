El Goya al mejor cortometraje documental también podrá optar a los Oscar

El bebé jefazo (The boss baby, 2017), de Tom McGrath

Comedia familiar sobre la repercusión que tiene en el hogar la llegada de un nuevo hijo, contada desde el punto de vista de un narrador deliciosamente indigno de confianza: un niño de 7 años llamado Tim, dueño de una imaginación desenfrenada. El singularísimo Bebé Jefazo llega al hogar de Tim en un taxi, luciendo un traje, maletín en mano y hablando con la voz de Alec Baldwin (en castellano José Coronado). La rivalidad que surge entre los dos hermanos queda, a regañadientes, a un lado cuando Tim descubre que el Bebé Jefazo es en realidad un espía en misión clandestina y secreta y que sólo él puede ayudarle. Inspirada en el muy vendido libro ilustrado de Marla Frazee, esta alocada comedia para todos los públicos está dirigida por Tom McGrath, más conocido por haber dirigido para DreamWorks los tres taquillazos de la serie Madagascar y la fantasía de supervillanos Megamind (2010).

Lo tuyo y tú (Dangsinjasingwa dangsinui geot, 2016), de Hong Sangsoo

Una noche Youngsoo y su novia Minjung discuten por el supuesto flirteo de la chica con un desconocido y ella termina marchándose de casa. Al día siguiente Youngsoo vaga por las calles con la esperanza de encontrarla; mientras tanto Minjung (o una chica idéntica a ella), tiene citas con distintos hombres que dicen conocerla. Escrita y dirigida por Hong Sangsoo (Ahora sí, antes no, En otro país, la mujer es el futuro del hombre, Hahaha (Ha Ha Ha)), se presentó en el Festival de Cine de Donostia-San Sebastián (2016) y continúa explorando las relaciones de pareja. Está protagonizada por Kim Joohyuck (Like for Likes, The Beauty Inside) y Lee Youyoung (The Treacherous, Late Spring), y se inspira en Ese oscuro objeto del deseo, el trabajo realizado en 1977 por Luis Buñuel.

Negación (Denial, 2016), de Mick Jackson

Deborah E. Lipstadt (Rachel Weisz) se enfrenta a una batalla legal por defender la verdad histórica contra David Irving (Timothy Spall), que la denunció por difamación cuando ella lo acusó de negacionista del Holocausto. En el sistema legal británico, en casos de difamación, el peso de la prueba recae en el demandado, por lo que Lipstadt y su equipo legal, encabezado por Richard Rampton (Tom Wilkinson), tuvieron que demostrar la verdad esencial de que el Holocausto sucedió realmente. Basado en la historia real de la historiadora Deborah Lipstadt, la película está dirigida por Mick Jackson (El guardián de la memoria, Fuego sobre Bagdad) y se basa en el libro History on trial: my day in court with David Irving (2005), en el que Deborah E. Lipstadt relata de primera mano lo sucedido durante este juicio que levantó mucha polémica en los medios.

Nieve negra (Nieve negra, 2017), de Martin Hodara

Salvador vive aislado en su cabaña en la Patagonia. Tras décadas sin verse, su hermano Marcos y su mujer Laura, que está embarazada, vuelven de España para convencerle de vender las tierras que comparten por herencia de su padre. Pronto se produce el enfrentamiento de los dos hermanos y reaparecen oscuros secretos del pasado, ante la asustada mirada de la indefensa Laura. Presentada en la sección oficial del Festival de Málaga. Cine en Español, est’a dirigida por el argentino Martín Hodara tras La señal, y protagonizada por Ricardo Darín (Capitán Kóblic, Elefante blanco), Leonardo Sbaraglia (Al final del túnel, En terapia), Laia Costa (Palmeras en la nieve, Victoria), Dolores Fonzi (Paulina, El aura) y Federico Luppi (Magallanes, La habitación de Fermat).

Rosalie Blum (Rosalie Blum, 2015), de Julien Rappeneau

Para su primer largometraje, Julien Rappeneau, hijo del legendario director francés Jean-Paul Rappeneau, recurre a las aclamadas novelas gráficas de Camille Jourdy para su inspiración. En esta comedia, un peluquero treintañero que se convierte en un inesperado detective cuando conoce a Rosalie Blum, una mujer misteriosa y solitaria que está convencido de haber visto antes. El reparto está conformado por Noémie Lvovsky (Un amor de verano, Monsieur Chocolat), Kyan Khojandi (Nueva vida en Nueva York, O los tres o ninguno), Alice Isaaz (Elle, Una semana en Córcega), Camille Rutherford (La vida de Adèle, Low Life) y Sara Giraudeau (La Bella y la Bestia), entre otros.

Un golpe con estilo (Going in style, 2016), de Zach Braff

Los ganadores del Oscar Morgan Freeman (Million Dollar Baby), Michael Caine (Las normas de la casa de la sidra, Hannah y sus hermanas) y Alan Arkin (Pequeña Miss Sunshine) se unen para interpretar los papeles de Willie, Joe y Al, unos amigos de toda la vida que deciden rechazar la jubilación y desviarse del buen camino por primera vez en sus vidas cuando sus fondos de pensión se convierten en humo como consecuencia de una crisis empresarial, en esta comedia dirigida por Zach Braff (Algo en común, Ojalá estuviera aquí). Se trata de un remake del thriller Going in Style que dirigió Martin Brest en 1979 y completan el reparto Ann-Margret, Matt Dillon y Christopher Lloyd.

Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious, 2017), de F. Gary Gray

Dom y Letty están casados, Brian y Mia han decidido retirarse y las autoridades han perdonado al resto del equipo; parece que todos pueden llevar una vida normal. Pero una mujer misteriosa (Charlize Theron) vuelve a atraer a Dom al mundo delictivo del que, aparentemente, no puede desligarse. Dom traiciona a sus seres más queridos y todos deberán enfrentarse de nuevo a pruebas inesperadas. Para este nuevo capítulo, el primero de la trilogía final de la franquicia producida por Universal, se une a Vin Diesel en el papel de Dom Toretto, que se ha pasado al otro bando, los habituales Dwayne Johnson, Jason Statham, Tyrese Gibson y Michelle Rodriguez, dirigidos por F. Gary Gray (Straight Outta Compton, la biografía musical más taquillera de la historia del cine, The Italian Job, Cómo conquistar Hollywood, Friday ). Las nuevas incorporaciones de esta entrega son las de los actores Scott Eastwood y Charlize Theron, además de la actriz española Elsa Pataky, que ya había intervenido en las entregas 5, 6 y 7 de la saga.