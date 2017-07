El Museo Guggenheim Bilbao proyecta el primer largometraje en vídeo de Bill Viola

El Museo Guggenheim Bilbao proyecta el primer largometraje del artista Bill Viola, No sé a qué me parezco (I Do Not Know What It Is I Am Like), de 1986, un estudio sobre la conciencia animal y la trascendencia humana. La película es presentada por Lucía Agirre, curator de la exposición “Bill Viola: retrospectiva”, patrocinada por Iberdrola, que se puede visitar en la segunda planta del Museo Guggenheim Bilbao hasta el próximo 9 de noviembre. La película se exhibe en el Auditorio del Museo en versión original en inglés sin subtítulos.

