El OUFF se especializa en cine iberoamericano en su XXI edición

Descontroladas (Snatched, 2017), de Jonathan Levine

Emily Middleton (Amy Schumer) es una soñadora impetuosa. Tiene ambición, pero nunca ha sido capaz de autocontrolarse. Al menos, tiene un nuevo novio músico, Michael (Randall Park), con el que le va muy bien… o eso pensaba. Justo antes de sus exóticas vacaciones, su novio la deja alegando que se encuentra en la cúspide de su carrera y cree que tendrá un montón de grupis cuando se encuentre de gira. No sólo le rompe el corazón, sino que la deja plantada con dos billetes al paraíso no reembolsables. A regañadientes, Emily acude a la única que persona que sabe que le dirá que sí, su madre Linda (Goldie Hawn). Dirige Jonathan Levine (Los tres reyes malos, Memorias de un zombie adolescente).

Emoji: la película (The Emoji Movie, 2017), de Anthony Leondis

Oculta en la aplicación de mensajería de los smartphones se halla Textópolis, una bulliciosa ciudad en la que viven todos los emojis con la esperanza de que los elija el usuario del móvil. En este mundo, cada emoji no tiene más que una única expresión facial, salvo Gene (T.J. Miller en la versión original y Quim Gutiérrez en su versión española), un eufórico emoji que nació sin filtro y rebosante de múltiples expresiones. Decidido a convertirse en “normal”, como todos los demás emojis, Gene recluta al manitas de su mejor amigo, Choca esos 5 (James Corden en inglés y Carlos Latre en castellano) y a la emoji con fama de criptógrafa Rebelde (Anna Faris en la versión original y Macarena Gómez en España). Juntos, emprenden una épica “app-ventura” por las aplicaciones del móvil, cada una de las cuales es todo un mundo alocado de diversión, para encontrar el código que permita arreglar a Gene. Está dirigida por Anthony Leondis (Igor, Lilo & Stitch 2: El efecto del defecto).

La hora del cambio (L’ora legale, 2017), de Ficarra & Picone

Los vecinos del pequeño pueblo siciliano de Petrammare viven acostumbrados al caos que conlleva “saltarse la ley“. Las carreteras tienen socavones, el tráfico es insufrible, la basura se acumula en las aceras y no hay día que un vecino no pise un excremento de perro. Tampoco les falta un gran puerto… sin barcos, y una fábrica propia… altamente contaminante. Pero ha llegado la hora del cambio. En las elecciones, un nuevo alcalde ha salido victorioso y viene con la firme intención de cumplir todo su programa electoral. Ahora bien, ¿está el pueblo preparado para que su alcalde cumpla todas sus promesas?. Los humoristas sicilianos Ficarra y Picone, directores y protagonistas del filme, son un dúo cómico italiano formado por Salvatore Ficarra y Valentino Picone. El grupo se hizo famoso a partir del programa de televisión Zelig Circus.

Rey Arturo: La leyenda de Excálibur (King Arthur: Legend of the sword, 2017), de Guy Ritchie

Versión heterodoxa del clásico mito de Excalibur que sigue el viaje de Arturo desde la calle hasta el trono. Cuando asesinan al padre del joven Arturo, su tío, Vortigern (Jude Law) asciende al trono. Arturo, al que han robado su derecho de nacimiento y que no tiene la menor idea de quién es en realidad, sobrevive en los callejones de la ciudad. Sin embargo, cuando saca la espada de la roca, su vida se revoluciona y no le queda más remedio que conocer su verdadero origen. El cineasta Guy Ritchie (Operación U.N.C.L.E., Sherlock Holmes: Juego de sombras, RocknRolla) aporta su estilo a la épica aventura de acción Rey Arturo encarnado por Charlie Hunnam (Hijos de la anarquía).