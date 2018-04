“El pintor de calaveras” abre el Festival de Cine de Las Palmas

Barbara (Barbara, 2017), de Mathieu Amalric

La película aborda la vida de la cantante, contando la historia de un director de cine que quiere hacer una película sobre Bárbara, para lo que debe trabajar con una actriz que deberá transformarse en la cantante. La actriz Jeanne Balibar (La duquesa de Langeais, Vete a saber) da vida a la actriz que asume el reto, mientras que el propio Mathieu Amalric (La habitación azul, Tournée) encarna al realizador que quiere rodar la película, en su séptimo largo como realizador. El reparto lo completan actores como Aurore Clément (Lacombe Lucien, París, Texas, Apocalypse Now) o Grégoire Colin (Antes de la lluvia, La vida soñada de los ángeles). En el Festival de Cine de Cannes inauguró la sección “Una cierta mirada” y se alzó con el Premio Jean Vigo que reconoce el espíritu independiente, la originalidad y la calidad en la creación cinematográfica.

Cosas de la edad (Rock’n Roll, 2017), de Guillaume Canet

Dirigida e interpretada por Guillaume Canet (No se lo digas a nadie, Pequeñas mentiras sin importancia, El caso Farewell, Sólo una noche), junto su pareja y ganadora de un Oscar Marion Cotillard (Aliados, La vida en rosa: Edith Piaf, Inception), fue un verdadero fenómeno en Francia, donde llegó a recaudar 10 millones de euros. La vida del actor y premiado director de cine Guillaume Canet (43 años) no puede ser mejor. Tiene todo lo que un hombre puede desear: éxito profesional, dinero y una mujer espectacular (Marion Cotillard) con la que comparte un hijo. Pero un fuerte detonante hace que la estable vida de Guillaume cambie para siempre. Durante el rodaje de su última película, la guapísima actriz y modelo de 20 años, Camille Rowe, le suelta un latigazo definitivo: ya no está en la onda. De hecho, nunca lo estuvo, es un carroza y ha descendido dramáticamente en la lista de los actores más deseados. Un durísimo golpe para el orgullo de Canet. El popular cantante y actor Johnny Hallyday, recientemente fallecido, participa en la película.

El Cairo Confidencial (The Nile Hilton Incident, 2017), de Tarik Saleh

Espiga de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Valladolid y premios de mejor director y mejor guion, así como el de mejor película en la sección “World Cinema Dramatic” en el Festival de Cine de Sundance 2017. Escrita y dirigida por Tarik Saleh (Tommy) y es el segundo largometraje del director, que consigue retratar los problemas en los que está inmerso el país, a través del thriller. Enmarcada en el género policiaco, gira en torno al personaje de Noredin Mustafa -interpretado por Fares Fares-, un agente de la policía de El Cairo, que se encarga de investigar el caso de una cantante asesinada en una habitación de hotel. Pronto descubrirá que lo que en apariencia es un crimen común, esconde terribles implicaciones de la elite intocable que dirige el país, inmune a la justicia.

El club de los buenos infieles (El club de los buenos infieles, 2017), de Lluís Segura

Ópera prima del director Lluís Segura se trata de una comedia interpretada por Raúl Fernández de Pablo, Hovik Keuchkerian, Fele Martínez, Juanma Cifuentes y Albert Ribalta, y con la participación de Adrián Lastra y Jordi Vilches. Segura debuta después de ser guionista de filmes como Salvación (2016) o de componer los temas Robot Rovellado para Un monstruo viene a verme (2016) o Iylm para Lo imposible (2012). Cuatro amigos de la infancia, todos ellos casados, se reencuentran en una cena de exalum-nos. Entre risas y borracheras, al final de la noche acaban reconociendo que quieren mucho a sus esposas, pero ya no las desean. Dispuestos a encontrar la solución, deciden crear un “club de infieles” para salir a espaldas de sus mujeres, ligar con otras y así recuperar el deseo perdido. Como la primera salida no sale como ellos esperan, contratan a un profesor de seducción que les ayudará a ponerse al día.

El justiciero (Death wish, 2017), de Eli Roth

Trepidante thriller de acción dirigido por Eli Roth (Toc Toc, El infierno verde, Hostel) que es un remake de la película El justiciero de la ciudad, dirigida por Michael Winner en 1974 y protagonizada por Charles Bronson, y que se basaba en la novela homónima de Brian Garfield. Bruce Willis protagoniza la película junto con Vincent D’Onofrio (Los siete magníficos), Elisabeth Shue (La batalla de los sexos) y Camila Morrone (Bukowski). Paul Kersey (Bruce Willis) es un famoso cirujano que vive felizmente con su familia en Chicago. Un día, su esposa (Elisabeth Shue) y su hija (Camila Morrone) son brutalmente atacadas en su casa. Paul, que siempre había sido un tipo tranquilo, siente cómo la sed de venganza va apoderándose de él. Con la policía sobrecargada de crímenes, decide tomar la justicia por su mano e ir en busca de los agresores de su familia y de paso enfrentarse a todo tipo de criminales que se cruzan en su camino.

Ready player one (Ready player one, 2018), de Steven Spielberg

De la mano de Steven Spielberg llega esta aventura de acción basada en el best-seller del mismo nombre de Ernest Cline, que se ha convertido en un fenómeno mundial. Spielberg, ganador de tres Oscar (La lista de Schindler -director y película-, y Salvar al soldado Ryan -director-) dirige este filme ambientado en el año 2045, donde el mundo real es un lugar hostil. Wade Watts (Tye Sheridan) sólo se siente vivo de verdad cuando escapa al OASIS, un universo virtual inmersivo al que la humanidad dedica gran parte de su tiempo. En el OASIS puedes ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, convertirte en quién quieras: los únicos límites son tu propia imaginación. El brillante y excéntrico James Halliday (Mark Rylance) creó el OASIS y dejó su inmensa fortuna y el control total del Oasis al ganador de un concurso de tres partes que diseñó con el fin de encontrar un digno heredero. Cuando Wade supera la primera prueba de la búsqueda del tesoro que transforma la realidad, él y sus amigos, también conocidos como los High Five, se internan en un universo de fantasía repleto de revelaciones y peligros para salvar el OASIS.

Una razón brillante (Le brio, 2017), de Yvan Attal

Primera película que dirige en la que no actúa Yvan Attal (Está por todas partes, Mi mujer es una actriz) y protagonizada por Daniel Auteuil (Cache, La reina Margot, Conversaciones con mi jardinero), y por Camélia Jordania (O los Tres o Ninguno) quien ganó el Premio César a la mejor actriz revelación. Neïla Salah es una joven del extrarradio parisino que sueña con ser abogada. Se matricula en la Facultad de Derecho más importante de París, pero el primer día de clase Neïla tiene un enfrentamiento con Pierre Mazard, un profesor polémico, conocido por ser provocativo y por hablar fuera de tono. Obligados por la Universidad, profesor y alumna tendrán que preparar juntos un concurso de debate nacional. Aunque cínico y arrogante, Pierre podría ser el entrenador perfecto para las ganas de aprender que tiene la entusiasta Neïla… pero para ello tendrán que ser capaces de superar sus propios prejuicios.

Veloz como el viento (Veloce come il vento, 2016), de Matteo Rovere

Basada en hechos reales, pues se inspira en la vida de Carlo Rally, Campeón Europeo de Rally en 1984, la película está dirigida por Matteo Rovere (Gli sfiorati) y protagonizada por Stefano Accorsi (Viajo sola, Silencio de amor), a quien acompañan Matilda De Angelis (Il premio), Lorenzo Gioielli (Mia Madre), y Paolo Graziosi (Amore grande). La familia De Martino se ha dedicado siempre a los motores y las carreras. Mario, el padre de familia, se ve forzado a hacerle camino a su joven y talentosa hija, Giulia. A ella la acompañará su hermano mayor Loris, ex-piloto, poco fiable pero que conserva un sentido agudo de las carreras y coches. Juntos afrontarán nuevos retos y volverán a las carreras, mientras se conocen y aprenden el significado de ser una familia. La película arrasó en los premios del cine italiano al obtener seis Premios David di Donatello.