El Pulitzer 2018 para el caso Weinstein

El diario New York Times y el semanario New Yorker son galardonados con el premio Pulitzer de servicio público 2018 por haber destapado a “depredadores sexuales ricos y poderosos, incluyendo uno de los productores más influyentes de Hollywood“, Harvey Weinstein. Los premios, anunciados en la Universidad de Columbia, representan el reconocimiento más alto al trabajo periodístico en el país norteamericano y se celebran desde 1917. El Times obtiene en total tres premios Pulitzer, entre ellos al servicio público y al periodismo de investigación. Jodi Kantor y Megan Twohey del New York Times y Ronan Farrow del New Yorker son homenajeados en la categoría más prestigiosa de “periodismo de servicio público”.

