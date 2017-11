“Errementari”, de Paul Urkijo, gana la Semana de cine de Terror

El realizador vitoriano Paul Urkijo gana la 28 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián con su ópera prima, Errementari, que obtiene el Premio al Mejor Largometraje. Este filme, basado en el personaje de la mitología vasca Patxi Errementaria, y rodado en euskera, inauguró el pasado 28 de octubre el certamen donostiarra, que se clausura esta noche con Saw VIII, de Michael y Peter Spierig. El palmarés se completa con los premios a los cortometrajes a concurso. The Distant Sea, del británico Nic Wassell, gana el del jurado, que otorgo el Méliès de Plata al mejor título europeo a Clanker Man, de Ben Steiner. When Demons Die, del alemán Daniel Rübesam, obtiene el del jurado joven, y RIP, de Pintó & Caye, el del mejor cortometraje español y el que concede el público en la misma categoría.

