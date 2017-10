Estrenos de 12 de octubre de 2017

Abrir puertas y ventanas (Abrir puertas y ventanas, 2011), de Milagros Mumenthaler

Buenos Aires, final del verano. Tras la muerte de la abuela Alicia, con la que crecieron, las tres hermanas Marina, Sofia y Violeta, conviven en la casa familiar aprendiendo cada una a sobrellevar esta ausencia. Marina se entrega al estudio y al cuidado de la casa, Sofía se concentra en su aspecto y sus chismes y Violeta deambula del dormitorio al salón, recibiendo las visitas ocasionales de un hombre mayor que ella. Este incierto entretiempo está cargado de risas, discusiones, comentarios perversos y cariños, hasta que un día de otoño Violeta desaparece de repente. Ópera prima de Milagros Mumenthaler, que posteriormente dirigiría La idea de un lago (2016). responsable de los cortometrajes ¿Cuándo llega papá? (2000), Cape Cod (2003) o El patio (2004). Consiguió el premio a la mejor película y dirección en el Festival de Cine de Mar de Plata, y el de mejor película y actriz (María Canale), en el Festival de Cine de Locarno.

Annabelle: Creation (Annabelle: Creation, 2017), de David F. Sandberg

Un fabricante de muñecas y su mujer acogen en su hogar a una monja y a seis niñas procedentes de un orfanato destruido varios años después de la trágica muerte de su hija. Poco después, sus huéspedes se convierten en el objetivo de una creación del fabricante de muñecas poseída por el mal: Annabelle. David F. Sandberg (Nunca apagues la luz), dirige la secuela de la exitosa película de 2014 Annabelle. El reparto de la película está compuesto por Stephanie Sigman (Spectre), Talitha Bateman (La quinta ola), Lulu Wilson (Ouija: El origen del mal, Líbranos del mal), Philippa Coulthard (After the Dark), Grace Fulton (Badland), Lou Lou Safran (La decisión En nombre del amor), Samara Lee (Foxcatcher, El último cazador de brujas) y Tayler Buck en su debut en la gran pantalla, junto con Anthony LaPaglia (la serie de televisión Sin rastro) y Miranda Otto (Homeland, de Showtime y la trilogía de El señor de los anillos).

Canción de Nueva York (The only living boy in New York, 2017), de Marc Webb

A la deriva por la ciudad de Nueva York, la vida de un desilusionado joven recién graduado da un vuelco cuando empieza una relación con la amante de su padre. Dirigida por Marc Webb, autor de títulos como (500) días juntos, The Amazing Spiderman y Un don excepcional, está protagonizada por Jeff Bridges (Comanchería, El gran Lebowsky), Kate Beckinsale (Amor y amistad, Underworld), Pierce Brosnan (GoldenEye, El escritor), Cynthia Nixon (Historia de una pasión, Sexo en Nueva York) y el joven Callum Turner (Assassin’s Creed, Tramps). El título original del filme es The Only Living Boy in New York, que es el título de una canción de Simon & Garfunkel incluida en el disco Bridge Over Troubled Water (1970).

El castillo de cristal (The glass castle, 2017), de Destin Daniel Cretton

La película narra las aventuras de una familia fuerte, excéntrica y muy unida. La actriz ganadora del Óscar Brie Larson da vida a las memorias superventas de Jeannette Walls en el papel de una joven que, influida por la naturaleza alegremente alocada de su padre profundamente disfuncional (Woody Harrelson), encontró la feroz determinación para labrarse una vida de éxito en sus propios términos. Basada en el libro autobiográfico The Glass Castle, escrito por la propia Jeannette Walls, periodista que narra la historia de su propia familia, el filme está dirigido por Destin Daniel Cretton (Las vidas de Grace, I Am Not a Hipster) y protagonizado por Brie Larson (Kong: La Isla Calavera, La habitación), Woody Harrelson (La guerra del planeta de los simios, Ahora me ves 2), Max Greenfield (American Crime Story, La gran apuesta) y Naomi Watts (Twin Peaks, La serie Divergente: Leal).

El muñeco de nieve (The snowman, 2017), de Tomas Alfredson

El detective Harry Hole (Michael Fassbender) se enfrenta a un caso de homicidio poco rutinario. Una mujer ha sido asesinada tras la primera nevada del invierno. Desde el principio de la investigación, un sociópata que se hace llamar “El asesino del Muñeco de Nieve” se ha encargado de burlarse de él, y sigue haciéndolo con cada nuevo crimen. Temiendo que un esquivo asesino en serie al que todos creían muerto haya vuelto a la actividad, el detective recluta a Katrine Bratt (Rebecca Ferguson), una brillante compañera de trabajo, para que le ayude a encontrar una conexión entre los casos que ocurrieron hace décadas y los actuales. Thriller dirigido por Tomas Alfredson (Déjame entrar, El topo) que se basa en la novela superventas de Jo Nesbø y en el que también intervienen Charlotte Gainsbourg, Jonas Karlsson, J.K. Simmons, Val Kilmer, James D’Arcy y Chloë Sevigny.

La suerte de los Logan (Logan Lucky, 2017), de Steven Soderbergh

Jimmy Logan (Channing Tatum), un minero desempleado de Virginia Occidental, está divorciado y no tiene un duro. En un momento de desesperación, se le ocurre un plan muy rebuscado para atracar el circuito del Charlotte Motor Speedway (en el estado vecino de Carolina del Norte) durante una carrera de la NASCAR (Asociación Nacional de Automovilismo de Coches de Serie). Le acompañarán en la peligrosa hazaña su hermano manco Clyde (Adam Driver), un veterano de la guerra de Irak que ahora trabaja de camarero en un antro del barrio, y su hermana Mellie (Riley Keough), una peluquera obsesionada con los coches. Como los Logan no tienen la pericia necesaria para llevar a cabo la operación, tendrán que buscar ayuda externa para dar este golpe tan complejo y ahí entra en juego el excéntrico experto en demoliciones Joe Bang (Daniel Craig). Solo hay un pequeñísimo problema: Bang está en la cárcel. Así pues, Jimmy y Clyde idean un plan para sacarle de la prisión durante el tiempo necesario para volar la caja fuerte del circuito y devolverle antes de que se dé cuenta el alcaide (Dwight Yoakam). La película supone el retorno a la gran pantalla del oscarizado director Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven (Hagan juego), Magic Mike).

Mal genio (Le redoutable, 2017), de Michel Hazanavicius

París 1967. Durante el rodaje de su nueva película, el director francés Jean-Luc Godard se enamora de la actriz Anne Wiazemsky, 20 años más joven que él. Un año después, tras casarse con Anne y haber encontrado aparentemente la estabilidad, Godard se ve sumido en una crisis existencial debido a la negativa acogida de la película y a los conflictos sociales que se están desarrollando en París. Presentada en la sección oficial Festival de Cine de Cannes se basa en la autobiografía de Anne Wiazemsky titulada Un An Après (Un año ajetreado) que falleció una semana antes del estreno del filme. Está dirigida por el oscarizado Michel Hazanavicius (The Artist, The Search, Los infieles, OSS 117: Perdido en Río, OSS 117: El Cairo, nido de espías) y en su reparto figuran Louis Garrel (Saint Laurent, Un castillo en Italia), Stacy Martin (High-Rise, Nymphomaniac. Volumen 2) y Bérénice Bejo (Después de nosotros, La infancia de un líder).

Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque (The nut job 2: Nutty by nature, 2017), de Cal Brunker

Vuelven Surly y su banda. Una vez más, desde Oakton, donde el malvado alcalde ha decidido demoler Liberty Park para construir un peligroso parque de atracciones. Surly y sus pintorescos amigos se unen para defender su hogar, derrotar al alcalde y salvar el parque. Esta segunda parte de Operación cacahuete (2014) está dirigida por Cal Brunker (Escape from Planet Earth), que sustituye a Peter Lepeniotis. En el reparto de voces de la versión original figuran los actores Will Arnett (Una serie de catastróficas desdichas) como Surly, Katherine Heigl (Lío embarazoso) como Andie, Maya Rudolph (Maggie’s Plan) como Precious, Bobby Cannavale (Jumanji: Bienvenidos a la jungla) como Frankie, Bobby Moynihan (Hermanísimas) como el alcalde Muldoon y Jackie Chan (Atrapa a un ladrón) como Mr. Feng.

Sólo se vive una vez (Sólo se vive una vez, 2017), de Federico Cueva

Leo (Peter Lanzani) un estafador de poca monta, tiene un acuerdo con su vecina Flavia (Eugenia Suárez), una joven prostituta. Leo se encarga de grabar a los clientes de Flavia y reparten los beneficios que obtienen extorsionando a éstos. Lo que comienza siendo un simple chantaje, termina siendo la grabación de un crimen cometido por Dugès (Gerard Depardieu) y sus hombres, Tobías López (Santiago Segura) y Harken (Hugo Silva), unos asesinos a sueldo que trabajan para uno de los laboratorios más importantes del mundo. Leo consigue huir de la escena del crimen refugiándose en una comunidad judía, haciéndose pasar por uno de ellos. Leo revolucionará a toda la comunidad y se enamorará de Sara (Arancha Martí) hija del Rabino Mendi (Luis Brandoni) y comprometida con Yosi (Darío Lopilato), otro miembro de la comunidad judía, y quien no puede ni ver a Leo. Coproducción entre Argentina y España dirigida por el debutante Federico Cueva, realizador de escenas de acción y supervisor de especialistas, en cuya filmografía incluye títulos como Assassin’s Creed, Torrente 5, El Secreto de sus Ojos y Mi Gran Noche, entre otras.

Una mujer fantástica (Una mujer fantástica, 2017), de Sebastián Lelio

Marina es una joven camarera y aspirante a cantante. Orlando, 20 años mayor que ella, es dueño de una imprenta. Marina y Orlando están enamorados y planean un futuro juntos. Cuando Orlando muere repentinamente, Marina se ve obligada a enfrentarse a su familia y a la sociedad para demostrar lo que ella es: compleja, fuerte, honesta, fantástica. Ganadora del Oso de Plata al mejor guión en la Berlinale, la película está dirigida por el chileno Sebastián Lelio (El año del tigre, Navidad, La sagrada familia, Fragmentos urbanos) tras la aclamada Gloria. Está protagonizada por Daniela Vega (La Visita), Luis Gnecco (Neruda), Aline Küppenheim (Allende en su laberinto) y Francisco Reyes (El Club).