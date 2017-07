Estrenos de 16 de junio de 2017

Animal de compañía (Pet, 2016), de Carles Torrens

Seth (Dominic Monaghan), empleado de un refugio de animales, se reencuentra por casualidad con Holly (Ksenia Solo), de quien estuvo enamorado en el instituto, y que ahora es camarera. Tras intentar seducirla sin éxito, decide secuestrarla y encerrarla en una jaula para animales del refugio en el que trabaja. Thriller psicológico del director español Carles Torrens (Emergo), que fue presentada mundialmente en el SXSW y ganó el Premio al Mejor Guion en el Festival de Cine de Sitges 2016. El joven Torrens ya ha trabajado en Hollywood, pero siempre en la dirección de cortometrajes (Coming to town, Delaney). También ha dirigido largometrajes, pero sólo en España (Emergo), con lo que esta será su primera película en Estados Unidos. Su último trabajo fue el cortometraje Sequence.

Baywatch: Los vigilantes de la playa (Baywatch, 2017), de Seth Gordon

Mitch Buchannon (Dwayne Johnson), un estricto y esforzado socorrista de la antigua escuela, deberá trabajar codo con codo con el rebelde Matt Brody (Zac Efron), un joven ex nadador olímpico caído en desgracia al que le gusta saltarse las normas. A pesar de tener personalidades opuestas, los dos socorristas deberán unir fuerzas y formar equipo. Juntos descubrirán una trama criminal, en torno a drogas y asesinos, que amenaza el futuro de la Bahía. Adaptación cinematográfica de Los vigilantes de la playa, la popular serie de televisión de los 90, está dirigida por Seth Gordon (Por la cara, Cómo acabar con tu jefe). Su reparto está formado por los actores Dwayne Johnson (Fast & Furious 8, Un espía y medio), Zac Efron (Mike y Dave buscan rollo serio, Malditos vecinos 2), además de las estrellas de la serie original Pamela Anderson y David Hasselhoff.

Cartas de la guerra (Cartas da guerra, 2016), de Ivo M. Ferreira

1971. La vida de António Lobo Antunes se ve brutalmente interrumpida cuando el ejército portugués le recluta para ejercer como médico en una de las peores zonas de la guerra colonial, el este de Angola. Alejado de todo lo que ama, escribe numerosas cartas a su joven esposa, envuelto en un ambiente cada vez más violento. A medida que le cambian de destino, se enamora de África y madura políticamente. A su lado, toda una generación lucha contra la desesperación y se pregunta si regresará a casa algún día. En un decorado bélico tan incierto, las cartas se convierten en su único vínculo con la supervivencia. Ivo Ferreira (Vai com o vento, Águas Mil) dirige este drama protagonizado por Miguel Nunes y Margarida Vila-Nova, que se basa en el libro Cartas de la guerra (Correspondencia desde Angola), de António Lobo Antunes, publicada en 2005 bajo el título original de D’este viver aqui neste papel descripto. La película formó parte de la sección oficial de largometrajes a concurso del Festival de Cine de Berlín de 2016.

Cosecha amarga (Bitter harvest, 2017), de George Mendeluk

Dirigida por George Mendeluk (El secuestro del presidente, Los albóndigas 3: Trabajo de verano) y basada en una de las tragedias más ignoradas del siglo XX, la película es una poderosa historia de amor, honor, rebelión y supervivencia, vista desde los ojos de dos jóvenes enamorados afectados por los estragos de las políticas genocidas de Joseph Stalin contra Ucrania en los años treinta. A medida que Stalin persigue sus ambiciones de expandir la Unión Soviética, un joven artista llamado Yuri (Max Irons) lucha para sobrevivir a la hambruna, el encarcelamiento y la tortura para salvar a su amor de juventud, Natalka (Samantha Barks), del “Holodomor”, el programa de muerte por inanición que acabó matando a millones de ucranianos. Ante esta situación trágica, Yuri escapa de la prisión soviética y se une a la resistencia contra los bolcheviques para conseguir una Ucrania libre y reencontrarse con Natalka.

Chavela (Chavela, 2017), de Catherine Gund & Daresha Kyi

¿Realmente Chavela se metió en las habitaciones de mujeres como Ava Gardner para robárselas a sus maridos? ¿Iba armada de una pistola que a veces disparaba sólo por diversión? ¿O tuvo épicas jornadas bebiendo y charlando con amigos que comenzaban el viernes y terminaban el miércoles siguiente? ¿Pasó un año viviendo con Frida Kahlo y teniendo un romance apasionado con ella? El viaje alegre, doloroso, musical y profundamente espiritual de Chavela hacia la autoaceptación… es el corazón y el alma de este documental. Un intenso retrato de una mujer que se atrevió a vestir, a hablar, a cantar y a soñar una vida única: la suya, la de su ser. Dirigen las directoras americanas Catherine Gund (Dispatches from Cleveland) y Daresha Kyi (Thugs, the Musical!) e incluye material del archivo de la propia Chavela, y cuenta con la colaboración de artistas como Pedro Almodóvar, Elena Benarroch, Martirio, Laura García-Lorca, Tania Libertad y Miguel Bosé. La película se llevó el segundo puesto del Panorama Audience Award a Mejor Documental en el Festival de Cine de Berlin de 2017. Chavela Vargas

falleció el 5 de agosto de 2012.

I Am Not A Serial Killer (I am not a serial killer, 2016), de Billy O’Brien

En un pequeño pueblo de la América profunda, John Wayne Cleaver es un adolescente obsesionado con los asesinos en serie que trabaja en la morgue familiar. Debido a sus tendencias sociópatas sufre abusos por parte de sus compañeros. Cuando una ola de sangrientas muertes acecha el pueblo, John decide perseguir al culpable, bajo la amenaza de descubrir que él es mucho peor que su enemigo. Thriller dirigido por Billy O’Brien (Experimento mortal, Scintilla) y protagonizado por Laura Fraser (Destino de caballero), Christopher Lloyd (Regreso al futuro) y Max Records, el niño protagonista de Donde viven los monstruos (2009).

Ignacio de Loyola (Ignacio de Loyola, 2016), de Paolo Dy & Cathy Azanza

Una mirada incisiva y emocionante a la vida del hombre detrás de la leyenda. La extraordinaria transformación del futuro fundador de la Compañía de Jesús, desde una juventud impetuosa e impulsiva obsesionada con las mujeres y la lucha entre espadas, hasta convertirse en el magistral y carismático líder de una Orden que cambiaría la historia de la Cristiandad para siempre… La película narra la vida de un joven soldado, Íñigo (Ignacio de Loyola), que se vio obligado a renunciar a su carrera militar tras resultar herido en batalla. Postrado en cama y dedicado a nuevas lecturas, lo que se presentaba entonces como una desgracia se tornó en un deseo ardiente de convertirse en santo. Desde entonces, el joven y pasional Loyola se encontrará inmerso en una nueva batalla: la de enfrentarse con la incredulidad, el rechazo de la gente más cercana y la necesidad de luchar, por encima de todo, contra sí mismo. Los filipinos Paolo Dy y Cathy Azanza debutan con este filme que cuenta con un reparto principal formado por Andreas Muñoz (El espinazo del diablo), Javier Godino (El secreto de sus ojos) y Julio Perillán (Vicky Cristina Barcelona). Está producida por la Jesuit Communications Foundation.

Júlia Ist (Júlia Ist, 2017), de Elena Martín

Júlia decide irse de Erasmus a Berlín. Se irá de casa por primera vez, sin pensarlo demasiado, a la aventura. La ciudad, fría y gris, le da una bienvenida más gélida de la que se esperaba y confronta sus expectativas con la realidad: Su vida parece estar lejos de aquella nueva vida que se imaginó en las aulas de la universidad de arquitectura de Barcelona. La actriz Elena Martín debuta en la dirección de largometrajes con este filme que ella misma protagoniza tras haber trabajado como actriz en filmes como Les amigues de l’Àgata (2015) y Morir en 3 actes (2011). La película relata las experiencias de la propia Elena Martín cuando estuvo estudiando un año en Berlín.

La mujer del animal (La mujer del animal, 2016), de Víctor Gaviria

Tras ser descubierta disfrazándose de Virgen, Amparo huye por miedo a su padre del internado de monjas donde la acogían. Llega a un barrio marginado de Medellín a vivir de “arrimada” donde su hermana. Cuando su cuñado la introduce a la familia, el primo Libardo queda infatuado con ella, la rapta en un rito matrimonial para luego obligarla a vivir bajo su mismo techo; la familia del Animal, testigo de su cautiverio. La comunidad, amedrentada por Libardo, no intercede en favor de Amparo quien es abandonada a la vigilancia permanente. Forzada a convertirse en la mujer del Animal, Amparo tiene sin poder evitarlo una niña. Película del director colombiano Víctor Gaviria (La vendedora de rosas, Sumas y restas), basada en hechos reales. Aunque es una película de ficción, Gaviria usó las técnicas del género documental para dar más realismo a esta fuerte denuncia a la violencia de género. Los protagonistas de la cinta son actores no profesionales: Natalia Polo (Amparo) y Tito Alexander Gómez (Libardo). Se presentó en el Festival de Cine de Málaga, donde fue galardonada con el premio a la mejor dirección y al mejor montaje.

La vida de Anna (Anna’s life, 2016), de Nino Basilia

Ana es una joven madre soltera obligada a tener varios trabajos para mantener a su hijo autista. Para mejorar la situación de ambos, decide emigrar de Georgia a los Estados Unidos. Anna se arriesga y vende su casa para poder pagar a un hombre que le promete conseguir un visado ilegal con el que viajar a América. Es la ópera prima del georgiano Nino Basilia , nacida en Georgia, estudió Filología en el Instituto Pedagógico de Tbilisi. Publicó varias novelas mientras lo simultaneaba con la escritura de guiones para películas y series de televisión. Cuando decidió dedicarse a la dirección de cine se fue a Moscú, donde se graduó en el Instituto de Guionistas y Directores. Después de terminar sus estudios regresó a Georgia, donde realizó varios documentales y trabajó como directora de televisión y documental. Está protagoniza Ekaterine Demetradze como Anna y ganó en 2016 el Premio Fipresci de la crítica a mejor Largometraje en Competición Internacional. Además, fue galardonada en el Festival Cinema Jove de Valencia con el primer premio “Golden Moon”.

Michelangelo ( Michelangelo: Love And Death, 2017), de David Bickerstaff

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) fue un genio indiscutible y tuvo un papel esencial en el Renacimiento italiano. Este documental construye, a través de comentarios de expertos y de los escritos del propio Miguel Ángel, la figura de un hombre enigmático cuya identidad queda impregnada en cada marca y cada trazo que realizó en sus obras. Un todoterreno del arte, una figura con reconocimiento mundial, más cerca que nunca. Este documental está dirigido por David Bickerstaff y pertenece a la serie Exhibition on Screen sobre documentales centrados en el arte.

Mientras ellas duermen (While the women are sleeping, 2016), de Wayne Wang

Kenji (Hidetoshi Nishijima) pasa junto con su mujer Aya (Sayuri Oyamada) unos días en un hotel de la costa. Mientras ella se dedica a mejorar algunas relaciones de trabajo, él intenta encontrar de nuevo la inspiración que le permita terminar su novela. Pero una mañana en la piscina, una pareja le llama la atención: un hombre de avanzada edad llamado Sahara (Takeshi Kitano) y su jovencísima acompañante llamada Miki (Shiori Kutsuna). Lentamente, una obsesiva fijación por la pareja va apoderándose de Kenji. Una noche, mientras las mujeres duermen, decide hablar con Sahara, quien le confiesa que cada noche graba en vídeo a Miki, algo que lleva haciendo desde hace muchos años. Asustado por su propia curiosidad, Kenji se debate entre una realidad que cada vez le queda más lejana, y una fantasía que poco a poco le va cambiando por dentro. Basada en el relato homónimo del periodista y escritor Javier Marías, la película supone el regreso del realizador hongkonés Wayne Wang (Sucedió en Manhattan, Smoke) al largometraje después de cinco años de descanso tras su último proyecto, además de ser su primera película rodada con un estudio japonés. Se presentó en el Festival de Cine de Berlín.

Paris puede esperar (Bonjour Anne, 2016), de Eleanor Coppola

La vida de Anne (Diane Lane) se encuentra en una encrucijada. Casada desde hace muchos años con el exitoso productor de Hollywood (Alec Baldwin), adicto al trabajo, emprende un inesperado viaje por la campiña francesa con el encantador socio de su marido (Arnoud Viard). Lo que debió haber sido un trayecto de siete horas, se convierte en un viaje de descubrimiento lleno de vistas pintorescas, deliciosos platos y vinos, humor, inteligencia y mucho más. Primer largometraje dirigido por Eleanor Coppola que debuta a los 80 años de edad tras haber realizado el documental Corazones en tinieblas (1991), sobre la película Apocalypse Now (1979) dirigida por su marido, Francis Ford Coppola, con material inédito sobre el rodaje de este filme. La película se ha rodado en varias localizaciones de Francia como Cannes, Cadenet, Aix en Provence y París.

Señor, dame paciencia (Señor, dame paciencia, 2017), de Alvaro Díaz Lorenzo

Cuando la mujer de Gregorio, un banquero muy conservador, muy del Madrid y muy gruñón, fallece repentinamente, éste se ve obligado a cumplir su última voluntad: Pasar un fin de semana con sus hijos y sus parejas en Sanlúcar de Barrameda para esparcir sus cenizas en el Gualdalquivir. Aquí es donde empiezan los problemas para Gregorio, ya que su hija Sandra está casada con Jordi, un catalán muy culé, que quiere llevar a su futuro nieto a un colegio bilingüe catalán-inglés en Barcelona, y al que el patriarca, por supuesto, no soporta. Su otra hija Alicia, está saliendo con Leo, un hippy anti-sistema al que Gregorio tampoco puede ni ver y Carlos, su hijo pequeño, con el que lleva seis meses sin hablarse desde que salió del armario, se presenta con su novio Eneko, un vasco de origen senegalés, un yerno que Gregorio jamás imaginó tener. Está dirigida por Alvaro Díaz Lorenzo (Café solo o con ellas) y cuenta con los actores Jordi Sánchez, Megan Montaner, David Guapo, Silvia Alonso, Salva Reina, Eduardo Casanova, Paco Tous, Boré Buika, Rossy de Palma y Andrés Velencoso. Participó, fuera de concurso, en el Festival de Cine de Málaga de 2017.