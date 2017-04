Estrenos de 28 de abril de 2017

Baahubali 2: La conclusión (Baahubali 2: The Conclusion, 2017), de S.S. Rajamouli

Cuando Shiva, el hijo de Baahubali, descubre la verdad sobre su pasado emprende la búsqueda para encontrar respuestas. Descubrirá que la historia del reino de Mahishmati está muy ligada a su vida. S.S. Rajamouli (Bahubali: The Beginning, Makkhi, Magadheera, Chatrapathi, Sye) dirige esta secuela escrita por Vijayendra Prasad. El filme cuenta con un reparto principal formado por Prabhas (Mirchi, Mr. Perfect), Sathyaraj y Rana Daggubati, entre otros. El director S.S. Rajamouli anunció que habrá un Baahubali 3. Sin embargo, será una nueva historia ambientada en el mismo universo que no contará con Prabhas ni con Satyaraj.

Dancing Beethoven (Dancing Beethoven, 2016), de Arantxa Aguirre

En 1964 el gran Maurice Béjart se embarcó en uno de los mayores retos de su exitosa carrera profesional: coreografiar uno de las cumbres de la música universal, la Novena Sinfonía de Beethoven. 50 años después de este hito de la cultura contemporánea, Gil Roman, heredero artístico de Maurice Béjart y director del Béjart Ballet de Lausanne, decide afrontar el reto de volver a poner en escena aquel grandioso espectáculo. El Béjart Ballet Lausanne, el Ballet de Tokio y la Orquesta Filarmónica de Israel dirigida por Zubin Mehta se suman a esta hermosa aventura. Dirige Arantxa Aguirrre, doctora en Filología que ha publicado dos libros: Buñuel, lector de Galdós y 34 actores hablan de su oficio, este último secuela de su documental Hécuba, un sueño de pasión; y que en los últimos años ha escrito y dirigido documentales como Un ballet para el siglo XXI o El esfuerzo y el ánimo.

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2, 2017), de James Gunn

Está segunda entrega narra las aventuras del equipo mientras atraviesan los confines del cosmos. Los Guardianes deben luchar para mantener unida a su nueva familia mientras desentrañan el misterio de la verdadera filiación de Peter Quill. Los viejos enemigos se convierten en nuevos aliados y los personajes favoritos de los fans provenientes de los cómics clásicos acudirán en ayuda de estos héroes mientras el Universo Cinematográfico Marvel sigue expandiéndose. Secuela de Guardianes de la Galaxia que empieza donde la anterior, la película más taquillera del verano de 2014. James Gunn (Movie 43, Super) vuelve a dirigir esta entrega cuyo reparto principal está integrado por Chris Pratt como Peter Quill, Zoe Saldana interpretando a Gamora, Dave Bautista en la piel Drax el Destructor, Bradley Cooper poniendo la voz a Rocket y Vin Diesel como la voz de Groot, además de Karen Gillan dando vida a Nébula. A ellos se suman las nuevas incorporaciones de Kurt Russell y Sylvester Stallone.

La chica dormida (Girl asleep, 2015), de Rosemary Myers

Finales de los setenta y final de la infancia para Greta, que no solo acaba de aterrizar en una nueva escuela, sino que está a punto de cumplir quince años y decir adiós a la inocencia. Mientras su madre prepara una fiesta a la que invita a todos los amigos (y enemigos) de su hija, Greta se siente cada vez más acosada por todos: por su hermana mayor, por sus compañeros de clase e incluso por su único amigo, el perdedor Elliott. En mitad de la festa, una caja de música mágica se abre y Greta huye al bosque de su inconsciente… para encontrarse allí con los fantasmas de la infancia y los miedos hacia el mundo adulto. Opera prima de su directora, Rosemary Myers, directora artística de Windmill Theatre, una premiada compañía nacional de artes escénicas con sede en Adelaida, Australia del Sur. Está protagonizada Bethany Whitmore (Mary and Max), Harrison Feldman y Matthew Whittet (Moulin Rouge).

La excepción a la regla (Rules don’t apply, 2016), de Warren Beatty

Hollywood, 1958. Marla Mabrey (Lily Collins), una compositora, devota baptista y reina de la belleza de su pequeña ciudad, llega a Los Ángeles para trabajar para el infame Howard Hughes (Warren Beatty). En el aeropuerto, conoce a su chófer, Frank Forbes (Alden Ehrenreich), un metodista de profundas creencias religiosas, que está comprometido con su amor del instituto. Su atracción instantánea no sólo pone a prueba sus creencias religiosas, sino que desafía la regla número 1 de Hughes: está prohibido que sus empleados mantengan cualquier tipo de relación con las actrices que trabajan para él. Warren Beatty (Bonnie y Clyde) dirige esta comedia romántica tras Bulworth (1998), Dick Tracy (1990), Rojos (1981) y El cielo puede esperar (1978), y se encarga de dar vida a Howard Hughes, mientras que Lily Collins (Los imprevistos del amor) y Alden Ehrenreich (¡Ave, César!) son los enamorados protagonistas.

La mano invisible (La mano invisible, 2016), de David Macián

En una nave de un polígono industrial, once trabajadores de distintos sectores desempeñan diversas tareas: un albañil construye una pared que más tarde derriba; una chica coloca piezas en una cadena de montaje sin saber para qué sirven; un carnicero despieza animales en descomposición; una teleoperadora realiza encuestas sobre la consideración del trabajo; un mecánico desmonta un coche que luego vuelve a montar… Frente a ellos, decenas de personas observan desde la oscuridad el “maravilloso” espectáculo del trabajo. Película cooperativa que supone el debut en la dirección de largometrajes del hasta ahora cortometrajista David Macián (El increíble trueno escarlata, Liquidación total), y está protagonizada por Josean Bengoetxea (Loreak), José Luis Torrijo (Los amantes pasajeros), Bárbara Santa-Cruz (Tres bodas de más) y Daniel Pérez-Prada (Open Windows). Se basa en el libro homónimo de Isaac Rosa publicado en 2011 y se presentó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla de 2016.

Lady Macbeth (Lady Macbeth, 2016), de William Oldroyd

La Inglaterra rural de 1865. Katherine (Florence Pugh) vive angustiada por culpa de su matrimonio con un hombre amargado al que no quiere y que le dobla la edad, y de su fría y despiadada familia. Cuando se embarca en un apasionado idilio con un joven trabajador de la finca de su marido, en su interior se desata una fuerza tan poderosa que nada le impedirá intentar conseguir lo que desea. Debut cinematográfico del director William Oldroyd, que gano en el Sundance London gracias a su corto Best. Se trata de una adaptación de la novela Lady Macbeth de Mtsensk (1865) del escritor ruso Nikolái Leskov, cuyo relato está vagamente inspirado en la obra de Shakespeare. Se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián de 2016, donde obtuvo el Premio FIPRESCI de la crítica.

Maravilloso Boccaccio (Maraviglioso boccaccio, 2015), de Vittorio Taviani & Paolo Taviani

Florencia, Italia, 1948. La peste se ceba en los núcleos urbanos de la Toscana y un grupo de jóvenes decide refugiarse en una mansión alejada de todo en los montes que rodean Florencia. Para distraerse, se les ocurre que cada uno de ellos deberá contar una historia cada día. La película se inspira en la obra El Decamerón, un clásico inmortal de la literatura universal del toscano Giovanni Boccaccio, y de entre los 100 relatos de la obra original, se han escogido cinco historias, tres dramáticas y dos cómicas. Dirige los hermanos Paolo y Vittorio Taviani (César debe morir, El destino de Nunik, Las afinidades electivas, Good Morning, Babilonia, Caos (Kaos), La noche de San Lorenzo, Padre Patrón (Padre padrone)).

Plan de fuga (Plan de fuga, 2016), de Iñaki Dorronsoro

En el corazón del banco Suizo hay una cámara acorazada inexpugnable. Un ladrón se alía con una banda de delincuentes para asaltarla. Un policía intenta detenerlos mientras avanza en una investigación llena de fango y dificultades. La entrada es difícil, el plan de fuga imposible. Ladrón y policía se desafían en un reto obsesivo donde nada es lo que parece. Thriller de acción dirigido por Iñaki Dorronsoro (La distancia), y protagonizado por Alain Hernández (Mar de plástico, Palmeras en la nieve), Luis Tosar (1898. Los últimos de Filipinas, Cien años de perdón), Javier Gutiérrez (Assassin’s Creed, Águila Roja) y Alba Galocha (No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, El hombre de las mil caras). Se presentó en el Festival de Cine de Málaga, donde obtuvo la Biznaga de Plata a la mejor música para el compositor del filme Pascal Gaigne.

Todo mujer (Todo mujer, 2016), de Rafael Gordon

Amalia (Isabel Ordaz) es una superviviente. Vive como una ermitaña en un palacete segoviano que se cae a pedazos en el que además habita un intruso enamorado. Amalia vive al límite de la realidad y su única alegría es una gallina que da un huevo diario, gracias al cual no se muere de hambre. Un día se cruza con un joven mendigo en peores circunstancias que ella y su decisión de recogerle de la calle cambiará su vida y la llenará de esperanza. Dirigida por Rafael Gordon (Mussolini va a morir) y protagonizada por Isabel Ordaz (Aquí no hay quien viva), ganadora del Premio a Mejor actriz en el Scandinavian International Film Festival de Helsinki por este papel, se trata de una película que muestra el espíritu de superación y dignidad de la condición humana en tiempos de crisis. Se presentó en la 61 Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Una historia de venganza (Aftermath, 2017), de Elliott Lester

Roman Melnyk aguarda la llegada de su esposa y su hija embarazada, las cuales están volviendo a casa después de haber pasado unos meses en Ucrania, su país natal. Cuando llega al aeropuerto descubre que ha sucedido un terrible accidente. Sabe que no será capaz de descansar hasta que encuentre a la persona responsable del fallecimiento de su mujer y su hija. La vida de Jake Bonanos, el controlador aéreo, también se ha hecho añicos. Se ve forzado a asumir una nueva identidad, pierde su trabajo, su matrimonio se desmorona y se convierte en un fantasma de su pasado. La historia está basada en el accidente de avión real que acabó con la vida de más de un centenar de personas en la localidad alemana de Überlingen en 2002. Está dirigida por Elliott Lester (Blitz, Love is the drug) con un guion escrito por el español Javier Gullón (El rey de la montaña) y protagonizada por Arnold Schwarzenegger (Terminator, Depredador) y Scoot McNairy (Halt and Catch Fire, 12 años de esclavitud).

Un italiano en Noruega (Quo vado?, 2016), de Gennaro Nunziante

Checco es un hombre que vive aferrado al empleo fijo en una administración regional, uno de los sueños de su vida, y es capaz de cualquier cosa antes de perderlo cuando el Estado decide suprimir las provincias. Cuando se ve forzado a elegir entre la indemnización o un traslado, el protagonista acepta ir destinado a una base científica italiana en el Polo Norte. La película es una sátira sobre la figura del funcionario y una visión con mucha ironía sobre las personas que en Italia (y en todo el mundo) se aferran al “puesto fijo”. Está película, que batió todos los récords de taquilla en Italia, es la cuarta colaboración del director y guionista Gennaro Nunziante (Sole a catinelle) con Checco Zalone (actor, guionista y compositor), popular en Italia en 2006 a raíz de su canción Siamo una squadra fortissimi, que celebraba la victoria de Italia en el Mundial de Fútbol de ese año.