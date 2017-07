Estrenos de 5 de mayo de 2017

Casi leyendas (Casi leyendas, 2017), de Gabriel Nesci

Han pasado 25 años desde que Axel (Santiago Segura), Javier (Diego Peretti) y Lucas (Diego Torres) perdieron el contacto tras la disolución de la banda de música que formaron cuando eran adolescentes. Ahora, Axel, un solitario hombre con síndrome de Asperger, decide que es buena idea volver a juntar la banda y para ello amaña los resultados de un concurso que pretende rescatar bandas míticas de los ochenta y noventa. Javier es profesor de geografía en un colegio de secundaria. Acaba de enviudar y tiene un hijo de 13 años que se siente cada vez más decepcionado con él. Por su parte, Lucas, recientemente divorciado, acaba de perder su empleo como visitador médico. A raíz de una serie de eventos azarosos, situaciones ridículas y mucho humor, los tres protagonistas terminan recuperando aquellas cosas que perdieron por el camino con el correr de los años. Diego Peretti (No sos vos, soy yo), Santiago Segura (sagaTorrente) y Diego Torres (Papeles en el viento) encabezan el reparto de esta coproducción hispano-argentina dirigida por el responsable de Días de vinilo, Diego Peretti, quien también compuso los hits de la banda protagonista del filme, que tiene por nombre Auto Reverse.

El círculo (The circle, 2017), de James Ponsoldt

Cuando Mae empieza a trabajar en El Círculo, la empresa tecnológica y de medios sociales más importante y poderosa del mundo, lo ve como la oportunidad de su vida. Al ir escalando puestos, Eamon Bailey (Tom Hanks), el carismático fundador de la compañía, la anima a formar parte de un experimento innovador que redefinirá los límites de la privacidad, la ética y, en última instancia, su libertad personal. Su participación en el experimento y cada una de las decisiones que tome a partir de entonces afectarán la vida y el futuro de sus amigos, su familia y toda la humanidad. John Boyega y Patton Oswalt dan vida a los cofundadores de la empresa. Bill Paxton y Glenne Headly interpretan a los padres de Mae. Karen Gillan interpreta a Annie, la mejor amiga de Mae. Esta adaptación de la novela homónima escrita por David Eggers está dirigida por James Ponsoldt (Aquí y ahora, Tocando fondo, Asignatura pendiente (Off the Black)).

El jugador de ajedrez (El jugador de ajedrez, 2016), de Luis Oliveros

En 1934 Diego Padilla gana el campeonato de España de ajedrez y conoce a una periodista francesa, Marianne Latour, de la cual se enamora. Marianne convence a Diego para que junto con la hija de ambos se vayan a vivir a Francia, donde poco tiempo después Diego será acusado de espía por los nazis y encerrado en una prisión de las SS. En la prisión, Diego intentará sobrevivir en un entorno hostil gracias a la afición al ajedrez del coronel Maier, el oficial al mando, un hombre hierático, herido de guerra, hedonista e imprevisible. Dirige Luis Oliveros (El ángel de Budapest) y está protagonizada por Marc Clotet (La voz dormida) y Melina Matthews (El príncipe). Les acompañan en el reparto Alejo Sauras, Mike Hoffmann y Andres Gertrudix, entre otros. Participó en la Sección Oficial del Festival de Cine de Málaga de 2017.

Herederos de la Bestia (Herederos de la bestia, 2016), de Diego López & David Pizarro

Pieza documental dirigida por Diego López y David Pizarro, responsables del documental Los perversos rostros de Víctor Israel (2010), que reivindica una de las obras primordiales del cine fantástico español contemporáneo, El día de la Bestia, compuesto por un laureado equipo, como son el director Álex de la Iglesia, el guionista Jorge Guerricaechevarría, los actores Santiago Segura, Terele Pávez, Nathalie Seseña, Armando de Razza, el director de fotografía Flavio M Labiano o los directores artísticos Arri y Biaffra entre otros. La película obtuvo 14 nominaciones a los premios Goya en 1995, consiguiendo 6 por Mejor Director, Actor Revelación, Dirección Artística, Maquillaje y Peluquería, Sonido y Efectos especiales. Veinte años después de su creación, el documental ahonda en los entresijos del rodaje de la película, estableciendo una cronología de rodaje mediante declaraciones de los principales autores, protagonistas y personal involucrado, fotografías e imágenes de archivo apostando por el anecdotario y la planificación del filme, desde los inicios de la película hasta su estreno y posterior repercusión internacional, hasta llegar a nuestros días.

Los demonios (Les démons, 2015), de Philippe Lesage

Félix, un niño de diez años, empieza a conocer el mundo adulto en el momento en que entra en la adolescencia. Imaginativo y sensible, como muchos niños, le tiene miedo a todo: el posible divorcio de sus padres, que parecen atravesar una crisis; unos vecinos sospechosos etc. Poco a poco, sus demonios imaginarios comienzan a reflejarse en el mundo verdaderamente inquietante que le rodea. Seleccionada en la competición oficial del Festival de Cine de San Sebastián, la película supone el segundo largometraje de ficción dirigido por Philippe Lesage tras Copenhague A Love Story (2014) y cuatro documentales: Pourrons-nous vivre ensemble?, The heart that beats, How can you tell if the little fish are happy? y Laylou.

Noche de venganza (Sleepless, 2017), de Baran bo Odar

Cuando el policía de Las Vegas Vincent Downs (Jamie Foxx) y su compañero Sean (Tip “T.I.” Harris) roban una remesa de cocaína que estaba destinada a un jefe de un casino que trafica con drogas (Dermot Mulroney), el desesperado hombre de negocios responde secuestrando al hijo de Vincent (Octavius J. Johnson). Perseguido por una persistente investigadora de Asuntos Internos (Michelle Monaghan) y un sádico capo de la droga (Scoot McNairy), Vincent deberá confiar en su astucia y pura fuerza de voluntad para tratar de rescatar a su hijo a lo largo de una única noche en este crudo thriller lleno de acción. Basada en la película francesa Nuit Blanche (2011), de Frederic Jardin, dirige este thriller de acción el suizo Baran bo Odar (Silencio de hielo) y es su primera película rodada en inglés.

Nunca digas su nombre (The bye bye man, 2016), de Stacy Title

Inspirado en hechos reales, la película cuenta la historia de Elliot, Sasha y John, tres amigos que viven, la que debería ser la etapa más emocionante de sus vidas. Elliot (Douglas Smith), junto a su preciosa novia Sasha (Cressida Bonas) y su buen amigo John (Lucien Laviscount), se mudan por primera vez juntos fuera del campus. Pero pronto descubren que en la casa yacen los restos de “Bye Bye Man”, una fuerza sobrenatural que décadas atrás aterrorizó a varias víctimas desprevenidas. Las inseguridades de Elliot se convierten en paranoias, Sasha comienza a consumirse y John se vuelve agresivo y peligroso. Está dirigida por Stacy Title (La última cena, El diablo viste de negro) y se basa en el relato The Bridge to Body Island, de Robert Damon Schneck.

Ovejas y lobos (Ovejas y lobos, 2016), de Maxim Volkov & Andrey Galat

En una tierra mágica y lejana, en un pequeño y pintoresco pueblo situado entre verdes prados y colinas, vive un rebaño de ovejas sin preocupaciones. Pero su vida pastoral y libre de estrés se interrumpe cuando una manada de lobos establece su campamento en el barranco cercano. De acuerdo con las tradiciones antiguas, el líder de la manada, Magra, anuncia que su futuro sucesor debe probar su derecho a liderar desbancando a sus rivales. Cuando el poderoso y sanguinario Ragear da un paso adelante, el único lobo lo suficientemente valiente como para desafiarlo es Gris, el favorito de la manada, pero un mete patas sin esperanza. Para llegar a ser un líder y recuperar el amor de Bianca, Gris va hacia el bosque, donde descubre un campamento de conejos gitanos. La adivina conejo Mami le da una mágica “poción de la transmutación“. Gris la bebe poción y regresa a la cueva de los lobos, pero descubre a su llegada que ya no es otro de ellos. Ahora se ha transformado ¡en una oveja!. La película, dirigida por Maxim Volkov y Andrey Galat, fue originalmente planeada para estrenarse en Rusia a finales de 2015.

Pasaje al amanecer (100 minutos, 2016), de Andreu Castro

En noviembre de 2004 tiene lugar la segunda batalla de Faluya, la más sangrienta en la historia de la guerra de Irak. En la película el joven foto periodista Javier (Nicolás Coronado) recibe una sugerente propuesta de la agencia de prensa en la que trabaja: viajar al centro de la noticia. Acepta emprender el viaje en pocos días. Antes de partir, deberá comunicar su decisión a las personas que quiere: su familia y su novia (Andrea Duro). Tendrá que hacerlo en Nochebuena. La noticia consigue resquebrajar los cimientos familiares. La vida y las relaciones de todos sus miembros, que viajarán a sus propios infiernos personales, se verán modificadas para siempre. Ópera prima del cineasta catalán Andreu Castro tras una amplia carrera como actor (48 horas, la serie Cuéntame), guionista (la tv movie No me iré mañana) y director de cortos y de la tv movie El quinto sello. Cuenta con un reparto que incluye a Lola Herrera, Elvira Mínguez, Nicolás Coronado, Ruth Diaz, Carles Francino y Andrea Duro. Se presentó en el Festival de Cine de Valladolid de 2016.

Seoul Station (Seoul station, 2016), de Sang-ho Yeon

Es de noche en Seúl, y la estación central se convierte en un hogar para los mendigos. Uno de ellos muestra síntomas de lo más extraños. Mientras, una chica rompe con su novio y busca refugio en la estación, pero ahí solo encuentra una horda de vagabundos convertidos en zombis. Su padre y su novio deberán encontrarla en medio del caos. Presentada en la Sección Oficial del Festival de Cine de Sitges 2016, se trata de la precuela animada de Train to Busan dirigida por su mismo director, Yeon Sang-ho (Busanhaeng), y protagonizada por Ryu Seung-Ryong, Joon Lee y Eun-kyung Shim, entre otros, quienes prestan sus voces a sus correspondientes personajes animados. A pesar de servir como una precuela, el filme es totalmente independiente, ya que ninguno de los personajes se cruza en las dos películas.

Un Reino Unido (A united kingdom, 2016), de Amma Asante

Basada en extraordinarios hechos reales, en 1947, Seretse Khama, el rey de Botswana, conoció a Ruth Williams, una oficinista londinense. Seretse sintió que había una oportunidad para el cambio según se iba debilitando el Imperio, Ruth vio la posibilidad de una “vida mejor” según las mujeres luchaban por su independencia y la igualdad. Eran la pareja perfecta, pero su intención de contraer matrimonio se enfrentó al rechazo, no sólo de sus familias, sino también de los gobiernos británico y sudafricano. Este último acababa de introducir la política del apartheid y la idea de una pareja mixta gobernando el país vecino resultaba intolerable. Amma Asante (Belle, A Way of Life) dirige este drama romántico protagonizado por David Oyelowo (Selma, El año más violento) y Rosamund Pike (Perdida, Jack Reacher).

Z, la ciudad perdida (The lost city of Z, 2016), de James Gray

Tras participar en una expedición topográfica de la Royal Society a Bolivia, el soldado Percy Fawcett (Charlie Hunnam) queda fascinado por la jungla y accede a participar en una expedición más remota, a pesar de alejarle de su mujer, Nina (Sienna Miller), y sus hijos durante varios años. En la selva amazónica, Percy descubre vestigios de antiguas civilizaciones perdidas, y vuelve a Inglaterra convencido de la existencia de una metrópolis hundida, la misteriosa ciudad de Z. Aunque sus argumentos son ridiculizados por la comunidad científica, Fawcett se embarca en un último viaje a la selva brasileña junto con su hijo Jack (Tom Holland) para demostrar sus teorías. Basada en el libro superventas de no ficción del escritor David Grann, está dirigida por James Gray (El sueño de Ellis, Two Lovers, La noche es nuestra) fue presentada, fuera de concurso, en el Festival de Cine de Berlín de 2017.