Estrenos del 13 de enero de 2017

La autopsia de Jane Doe (The autopsy of Jane Doe, 2016), de André Ovredal

El cuerpo de una joven sin identificar aparece en un pequeño pueblo de Virginia. En el depósito de cadáveres, los dos forenses, Tommy y Austin, padre e hijo, pronto observan evidencias físicas muy extrañas. Con precisión metódica, su autopsia pone al descubierto los secretos ocultos tras el cadáver y libera diabólicas fuerzas sobrenaturales contra las que deberán enfrentarse. Dirige André Øvredal, realizador de la película de culto Trollhunter y está protagonizada por dirige a Emile Hirsch (Hacia rutas salvajes) y Brian Cox (Churchill, El último acto). Se presentó en el Festival de Cine de Sitges donde obtuvo el Premio Especial del Jurado, así como en la Semana de Cine de Terror de Donostia.

La ciudad de las estrellas (La La Land) (La la land, 2016), de Damien Chazelle

La historia empieza como todo en Los Ángeles: en la autopista. Aquí es donde Sebastian conoce a Mia, gracias a un desdeñoso claxon en medio de un atasco que refleja a la perfección el estancamiento de sus respectivas vidas. Los dos están centrados en las esperanzas habituales que ofrece la ciudad. Sebastian intenta convencer a la gente en pleno siglo XXI de que les guste el jazz tradicional y Mia solo quiere acabar por una vez una prueba de casting sin que la interrumpan con un “gracias por venir“. Ninguno de los dos piensa que su inesperado encuentro les llevará por un camino que jamás habrían podido recorrer solos. Está dirigida por Damien Chazelle tras el éxito cosechado con Whiplash, y sus protagonistas son Emma Stone (Irrational Man, Criadas y señoras, Rumores y mentiras) y Ryan Gosling (Dos buenos tipos, La gran apuesta, Cruce de caminos). El término “La La Land” significa “soñar despiertos“, y también es el vocablo utilizado para denominar la ciudad de Los Ángeles y concretamente Hollywood, por la gran cantidad de aspirantes a artistas que pueblan la ciudad. El filme, que inauguró el Festival de Cine de Venecia de 2016, recibió el premio a la mejor interpretación femenina para Emma Stone y consiguió siete Globos de Oro, todo un récord en la historia de estos galardones.

La tortuga roja (La tortue rouge, 2016), de Michael Dudok de Wit

Un hombre naufraga en una isla tropical habitada por cangrejos, aves y otros animales marinos. En su afán deseperado de escapar de allí, un día encuentra una extraña tortuga que cambiará su vida para siempre. El holandés Michael Dudok de Wit, galardonado con un Oscar al mejor cortometraje de animación por Father and Daughter, dirige esta obra que muestra el ciclo de la vida de un ser humano. Studio Ghibli es uno de los co-productores de la cinta, siendo la primera colaboración del estudio japonés con un proyecto occidental. Obtuvo el Premio Especial del Jurado de la sección “Una cierta mirada” del Festival de Cine de Cannes de 2016.

Le fils de Joseph (Le fils de Joseph, 2016), de Eugène Green

Vincent es un adolescente criado amorosamente por su madre, Marie, que no ha accedido nunca a revelarle el nombre de su padre. Al descubrir que es hijo de Oscar Pormenor, un editor parisino cínico y egoísta, prepara su venganza, pero su encuentro con Joseph cambiará su vida. Película que ofrece múltiples lecturas sobre lo verdadero y lo falso, la paternidad y la filiación, dirigida por Eugène Green (La sapienza, La religiosa portuguesa, Toutes les nuits), quien asegura que se inspiró en el mito bíblico de “El sacrificio de Abraham”. Está protagonizada por Victor Ezenfis como Vicente, Natacha Régnier en el papel de su madre y Fabrizio Rongione dando vida Joseph.

Nacido en Siria (Nacido en Siria, 2016), de Hernán Zin

Desde que comenzara la guerra civil en Siria unos cuatro millones de sirios han tenido que abandonar el país huyendo de la violencia. Más de la mitad de ellos son niños. la película narra el periplo de esos refugiados desde el punto de vista de los niños que viven este calvario: los abusos de las mafias, las inclemencias del mar, la incertidumbre sobre un futuro al que la gran mayoría se enfrenta apenas con lo puesto, y descubriremos que llegar a su destino es sólo el comienzo de una nueva odisea: la de la integración en una tierra nueva y, en muchos casos, hostil. El filme sigue la estela de Nacido en Gaza (2014), documental dirigido también por el documentalista argentino Hernán Zin (La guerra contra las mujeres, Quiero ser Messi) y que logró gran éxito internacional.

Orm en el reino de las nieves (Snezhnaya koroleva 2. Perezamorozka, 2014), de Aleksey Tsitsilin

La Reina de las Nieves ha sido derrotada y el frío ha llegado a su fin, así que los trols viven tiempos de paz y libertad. Orm es uno de ellos pero no disfruta del reconocimiento que merece pese a haber sido clave en la derrota de la malvada Reina. Por eso, empieza a mentir haciendo su historia más espectacular y se ofrece a salvar a la princesa de su reino para aspirar al trono y ser el héroe que nunca ha sido. Junto a sus amigos, Orm emprenderá un arriesgado viaje por las nieves que le llevará a superarse a sí mismo y a confrontar sus mentiras para conseguir lo que realmente merece la pena: ser honesto y luchar por las personas que quiere. Película rusa de animación dirigida por Aleksey Tsitsilian que es la secuela de The Snow Queen que se estrenó en el año 2015.

Proyecto Lázaro (Realive, 2016), de Mateo Gil

Marc (Tom Hughes) es diagnosticado con una enfermedad cuyo pronóstico es de un año de vida. Incapaz de aceptar su final, decide congelar su cuerpo. 60 años después, en el año 2084, se convierte en el primer hombre resucitado de la Historia. Entonces descubrirá que el gran amor de su vida, Naomi (Oona Chaplin), le ha acompañado durante todo ese tiempo de una forma que él no esperaba. Con una amplia trayectoria como guionista (Abre los ojos, Mar adentro, El método o Ágora) es el tercer largo dirigido por Mateo Gil tras Nadie conoce a nadie (1999) y Blackthorn (2011). Está protagonizada por Tom Hughes (Dare to be wild, About time, I am a soldier, Dancing on the edge) y Oona Chaplin (The longest ride, No llores, vuela, Juego de Tronos, Dates, Black mirror).

¿Tenía que ser él? (Why him?, 2016), de John Hamburg

Durante las vacaciones, Ned Fleming (Bryan Cranston), un cariñoso pero sobreprotector padre, viaja a California para visitar a su hija en Stanford, donde conoce a su mayor pesadilla: su millonario novio de Silicon Valley, Laird Mayhew (James Franco), un hombre que tiene buenas intenciones pero que se comporta de manera extraña en sociedad. Ned piensa que Laird, que no tiene ningún filtro en absoluto, no es la pareja ideal de la niña de sus ojos. Comedia escrita y dirigida por John Hamburg, responsable de los guiones de las dos películas de Zoolander, además de filmes como Te quiero, tío (2009) o Los padres de ella (2000). Bryan Cranston y James Franco vuelven a trabajar juntos en esta película tras haber coincidido en In Dubious Battle (2016), dirigida por el propio Franco.

Underworld: Guerras de sangre (Underworld: Blood wars, 2016), de Anna Foerster

La guerrera de la muerte vampira Selene (Kate Beckinsale) elude brutales ataques tanto del clan licántropo como de la facción vampira, que la ha traicionado. Con la ayuda de sus únicos aliados, David (Theo James) y su padre, Thomas (Charles Dance), deberá poner fin a la eterna guerra entre licántropos y vampiros, aunque ello suponga sacrificar su propia vida. La quinta película de la serie de acción y horror retoma la acción donde la dejó Underworld: El despertar. Los licántropos han encontrado un nuevo y poderoso líder en Marius (Tobias Menzies), que ha infundido un sentido fanático de disciplina y propósito a sus otras desharrapadas filas. Está dirigida por Anna Foerster (Outlander, Mentes criminales) y protagonizada por Kate Beckinsale (Underworld, Amor y amistad), Theo James (La serie Divergente), Lara Pulver (Al filo del mañana) y Tobias Menzies (Outlander, El infiltrado).