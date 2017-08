Estrenos del 14 de julio de 2017

Alumbrar (las 1001 novias) (Alumbrar (las 1001 novias), 2016), de Fernando Merinero

Con el inicio del verano, a Fernando le apetece salir de Madrid, pero parece que no tiene con quién ir, pues tras recurrir a alguna ex novia, a varios amigos, incluso a su propia hija y a una joven actriz que le ofrece viajar y hacerse pasar por su novia, acaba claudicando y poniéndose en marcha, camino del sur, con la única ex novia que parece dejarse liar, Hadelah. Viajan en el coche de ella hasta Cádiz y Málaga, ciudades donde Fernando procurará encuentros con alguna antigua amante que tenía por esos lares. Tras el reencuentro en Málaga con Laura, que tiene un hijo de un año, a Fernando le entran ganas de ser padre de nuevo, con los cincuenta años bien cumplidos, por lo que a su vuelta a Madrid, se pone manos a ello con proposiciones más o menos veladas a varias de sus ex novias, antes de recurrir a páginas de contactos.. Se trata de un falso documental, que quiere ser cómico pero que coquetea con el drama, donde su protagonista, el propio director de la película, hace desfilar ante la cámara a alguna que otra ex novia, quizás para vencer la soledad, quizás para empezar de nuevo. Es la segunda película de la Trilogía Las 1001 novias, de Fernando Merinero (El viaje de Penélope).

Cars 3 (Cars 3, 2017), de Brian Fee

Sorprendido por una nueva generación de corredores ultrarrápidos, el legendario Rayo McQueen (voz de Owen Wilson) queda relegado repentinamente del deporte que tanto ama. Para retomar su carrera, va a necesitar la ayuda de una joven mecánica de carreras, Cruz Ramírez, que tiene su propio plan para ganar, además de la inspiración del fallecido Fabuloso Hudson Hornet y un par de giros inesperados. Y para probar que el nº95 no está ni mucho menos acabado, el campeón tendrá que poner a prueba su valía en el gran circuito de la Copa Piston. Tercera entrega de la franquicia Cars, después de las películas Cars (2006) y Cars 2 (2011). Esta secuela está dirigida por Brian Fee, y será su debut en la dirección después de trabajar en el departamento de arte para películas como WALL·E. Batallón de limpieza (2008) y Ratatouille (2007).

Cita a ciegas con la vida (Mein Blind Date mit dem Leben, 2017), de Marc Rothemund

La película lleva a la gran pantalla la auténtica y alentadora historia de Saliya (Kostja Ullmann), un estudiante prometedor que siendo adolescente casi pierde totalmente la vista. Pese a que todos le dicen que debe ser realista y aceptae las limitaciones que su nueva condición impone en su vida, Sali, persiste en lograr su sueño de trabajar en un hotel de lujo. Sin decir a nadie que no puede ver, increíblemente logra entrar como aprendiz en el hotel más prestigioso de Múnich. Con férrea determinación y una resistencia impresionante, sobrepasa toda expectativa y logra salir adelante con ayuda de su mejor amigo, el vivaz y sarcástico Max (Jacob Matschenz). Pero cuando Saliya se enamora de Laura (Anna Maria Mühe), el elaborado engaño que tan cuidosamente ha tramado comienza a desmoronarse. Marc Rothemund dirige esta comedia dramática tras Sophie Scholl (Los últimos días) o Pornorama.

El debut (El debut, 2016), de Gabriel Olivares

Un grupo de actores se reúnen en un taller de interpretación. Su objetivo es investigar, crear y elaborar la dramaturgia de una futura película. Con un guión inconcluso, una historia de amor y la fiesta de los toros de fondo, los actores del Teatro Lab junto al director Gabriel Olivares, se sumergen en la pasión por el oficio de contar historias desde la emoción y la verdad. Ficción documental que es el primer largometraje que dirige Gabriel Olivares tras los cortometrajes Burbuja (2009), El testaferro (1999) y El carromato (1998), y que cuenta con un reparto formado por Eduard Alexandre, Luis Cortaderas, Silvia de Pé, Mar del Hoyo, Carmen F. Sandoval y Elena de Frutos, entre otros. La película mezcla elementos de distintas culturas, pues aúna el teatro tradicional japonés y griego con las artes marciales, los pasos de ballet y el flamenco.

En la Vía Láctea (On the Milky Road, 2016), de Emir Kusturica

Primavera en tiempos de guerra. Cada día, un lechero atraviesa el frente en burro, esquivando las balas para llevar su preciada mercancía a los soldados. Bendecido por la suerte en su misión, amado por una hermosa aldeana, un futuro apacible parece esperarle… hasta que la llegada de una misteriosa mujer italiana da un vuelco a su vida. Así comienza una historia de amor prohibido y apasionado que sumergirá a ambos en una serie de aventuras fantásticas y peligrosas. El destino los ha unido, y nada ni nadie parece poder detenerlos. Emir Kusturika (Underground, El sueño de Arizona) regresa a la escena cinematográfica tras siete años desde su último largometraje con este trabajo que protagoniza él mismo junto a Mónica Bellucci (Irreversible, Spectre 007). Se basa en el cortometraje que él mismo realizó para la película Words with Gods.

La guerra del planeta de los simios (War for the planet of the apes, 2017), de Matt Reeves

César y sus simios se ven forzados a luchar contra un ejército de humanos dirigidos por un despiadado Coronel. Después de que los simios sufran pérdidas inimaginables, César hace frente a sus instintos más oscuros y comienza su propia cruzada para vengar a su raza. Cuando finalmente el viaje les enfrenta, César y el Coronel comenzarán una batalla épica que determinará el destino de ambas especies y el futuro del planeta. Tercera entrega de la saga de El Planeta de los Simios, que vuelve a contar con Matt Reeves (Déjame entrar (Let Me In), Monstruoso) como director. Los actores protagonistas son Andy Serkis (Star Wars: El despertar de la Fuerza, Vengadores: La era de Ultrón), Judy Greer (Ant-Man, Jurassic World), Woody Harrelson (Ahora me ves 2, Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 2) y Steve Zahn (Captain Fantastic, Dallas Buyers Club).

Su mejor historia (Their finest, 2016), de Lone Scherfig

Durante la II Guerra Mundial, una compañía de cine de Londres recibe el encargo de hacer una película optimista para levantar la moral de la población. Necesitan que la historia tenga un “toque femenino” y deciden incorporar a una mujer al extravagante grupo de guionistas. Así llega la gran oportunidad para Catrin Cole, una joven secretaria que se convierte en una pieza esencial para crear una gran película e inspirar a toda una nación. La película está dirigida por Lone Scherfig (An education, Italiano para principiantes) y se basa en la novela Their Finest Hour and a Half, de Lissa Evans, publicada en 2010, y tiene como principal protagonista a la actriz británica Gemma Arterton (Prince of Persia, Melanie. The girl with all the gifts), además de Bill Nighy (Love actually, Pride); Sam Clafin, joven actor británico conocido por su papel de Finnick Odair en la saga Los juegos del hambre; y Jeremy Irons (Inseparables).

Un minuto de gloria (Slava, 2016), de Kristina Grozeva & Petar Valchanov

Cuando Tsanko Petrov, un trabajador del ferrocarril, se encuentra un millón de levs en las vías del tren, decide devolver la totalidad del importe a la policía. Agradecido, el estado le recompensa con un nuevo reloj de pulsera… que pronto deja de funcionar. Mientras tanto, Julia Staikova, jefa de relaciones públicas para el Ministerio de Transporte, pierde el viejo reloj de Tsanko. Aquí comienza la lucha desesperada de Petrov para que le devuelvan no sólo su viejo reloj, sino también su dignidad. Segunda película del tándem Kristina Grozeva y Petar Valchanov, directores de La lección. En esta ocasión los directores vuelven a las pérfidas relaciones entre instituciones deshumanizadas y las personas devoradas por sus engranajes y a su mirada irónica pero humana sobre los héroes anónimos aplastados por el sistema. En el Festival de Cine de Gijón de 2016 consiguió los premios de mejor película y el premio de la crítica y guion. El argumento está inspirado en un suceso real que apareció publicado en la prensa búlgara.