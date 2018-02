Estrenos del 16 de febrero de 2018

Black panther (Black panther, 2018), de Ryan Coogler

Marvel Studios presenta la historia de T’Challa, un joven rey africano que adopta el papel de un Superhéroe que lleva consigo un antiguo legado de siglos. El Superhéroe Pantera Negra, creado por Stan Lee y Jack Kirby que fue el primer superhéroe de tez negra de la historia, apareció por primera vez en el número 52 de Fantastic Four Vol. 1 publicado en 1966. Ryan Coogler (Creed: La leyenda de Rocky, Fruitvale Station) esta película que cuenta la historia de T’Challa quien, después de los acontecimientos de Capitán América: Civil War, vuelve a casa, a la nación de Wakanda, aislada y muy avanzada tecnológicamente, para ser proclamado Rey. Pero la reaparición de un viejo enemigo pone a prueba el temple de T’Challa como Rey y Black Panther ya que se ve arrastrado a un conflicto que pone en peligro todo el destino de Wakanda y del mundo.

Boonie Bears: El gran secreto (Boonie Bears III, 2016), de Leon Ding

Película de animación infantil dirigida por Ding Liang, responsable de los anteriores filmes de la saga Boonie Bears, los dibujos animados más exitosos de China. Esta película forma parte de esta saga que cuenta con tres filmes anteriores, además de una serie de televisión. Una historia de nuevos amigos, de estar perdidos pero sobre todo de ser encontrados. Un gran secreto sigue a Briar cuando es llevado lejos de la casa que conoce y se sumergió en las filas de un circo ambulante. El circo luchador, dirigido por Hugo el Gorila, está en su última etapa y con la necesidad des esperada de un impulso. Frustrado con su hermano, Bramble, y el resto de sus amigos del bosque, Briar encuentra un nuevo y acogedor hogar entre la Carpa grande de Wolfgang. Briar trae la vida de vuelta al circo y rápidamente en cuentra la felicidad en su nueva vida llena de fama y nuevos amigos.

Celestial camel (Nebesnyy verblyud, 2015), de Yuriy Feting

El cineasta Yuriy Feting (Myths of My Childhood, The Christmas Miracle), también guionista del filme, al igual que también ocurría en sus anteriores películas, dirige este filme ambientado en la Mongolia Rusa, donde los calmucos creen que el nacimiento de un camello albino es signo de buena suerte, como lo es Altynka, la nueva cría de una familia de pastores de la estepa. Pero al cabo de unos meses, con la terrible sequía y un nuevo hijo en camino, la familia se ve obligada a venderla para poder sobrevivir y mantener a sus tres hijos. Bayir, a sus doce años, siendo el mayor de sus hermanos, se queda al cuidado de los niños y de la granja mientras sus padres parten hacia la ciudad, preparados para el parto. Pero esa noche, Mara, la desesperada madre de la cría albina, también consigue escaparse en busca de su hija vendida. Su desaparición, supone un desastre para el sustento familiar, por lo que Bayir emprenderá un viaje por la estepa, subido en una vieja moto, para encontrar a los dos camellos que tanto quiere.

Cuando dejes de quererme (Cuando dejes de quererme, 2018), de Igor Legarreta

Debut en el largometraje del bilbaíno Igor Legarreta que ya había realizado cortos como El gran Zambini (2005) o guiones de películas como Autómata (2014), además de ser asistente de dirección de la película Zipi y Zape y la Isla del Capitán (2016). Laura (Flor Torrente) vive en Buenos Aires con su padrastro Fredo (Eduardo Blanco). Siendo tan sólo una niña, ella y su madre se marchan del País Vasco, tras supuestamente ser abandonadas por su padre. Con esa historia zanjada, un día recibe una llamada desde España: el cuerpo de su padre acaba de ser encontrado bajo tierra en un bosque cercano. Las pruebas forenses han sido claras: Félix Careaga (Eneko Sagardoy) murió hace más de 30 años asesinado de un disparo en la nuca. Laura decide volar a España y así enterrar a su padre y cumplir el deseo no satisfecho de su madre de esparcir sus cenizas en su tierra natal. Fredo la acompañará. En su viaje conocerá a Javier Egoskue (Miki Esparbé), agente de seguros, que comunica a Laura la exis­tencia de un seguro de vida firmado por su padre. La película se ha rodado en diversas localizaciones del País Vasco como Durango, Bilbao, Irún, Oñate o Zumaya, además de en Buenos Aires (Argentina).

David Hockney en la Royal Academy of Arts (David Hockney at the Royal Academy of Arts, 2017), de Phil Grabsky

Documental basado en dos de las mayores exposiciones y con más éxito del famoso artista David Hockney. Está dirigido por Phil Grabsky (Yo, Claude Monet) y profundiza en la figura de Hockney gracias a una serie de íntimas entrevistas que se le realizaron expresamente para la cinta. David Hockney, considerado uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX, es conocido especialmente por sus retratos y paisajes, además contribuyó de forma importante al movimiento conocido como Arte Pop en la década de 1960. El artista también ha influido en el mundo de la moda. En 2005, la marca Burberry centró su colección de primavera/verano de caballero alrededor del artista.

Deber cumplido (Thank you for your service, 2017), de Jason Hall

Basado en el libro Thank You for Your Service (2013) de David Finkel, este drama de guerra basado en hechos reales está escrito y dirigido por Jason Hall, que debuta en la dirección después de escribir el guión de filmes como El francotirador (2014) o El poder del dinero (2013). Tres soldados estadounidenses regresan de Irak tratando de reintegrarse con sus familias, y adaptándose a la vida civil mientras luchan por olvidar sus duros recuerdos de la guerra. Los actores que forman el reparto son Miles Teller (La serie Divergente: Leal), Haley Bennett (La chica del tren), Joe Cole (Peaky Blinders), Beulah Koale (Hawai 5.0) y Amy Schumer (Y de repente tú). Bruce Springsteen escribió e interpretó la canción Freedom Cadence para la película.

En tránsito (En tránsito, 2016), de Oskar Tejedor

Documental dirigido por Oskar Tejedor tras Cuidadores (2010) que aborda las realidades de miles de madres latinoamericanas que viajan solas a Europa para encontrar una estabilidad económica y las consecuencias de esa relación trasnacional a la distancia que establecen con sus hijos e hijas. Situaciones límites de las que no se habla, de las que no se sabe y que tendrán una importante repercusión para toda su vida. A través del diálogo que se establece entre estas mujeres inmigrantes y sus hijos e hijas, el filme muestra el día a día de cómo se vive la migración “acá” y cómo son las condiciones de quienes se quedan “allá“. Se presentó en la sección Panorama del festival DocumentaMadrid.

La forma del agua (The shape of water, 2017), de Guillermo del Toro

Sobrenatural cuento de hadas que, con el telón de fondo de la Guerra Fría, transcurre en Norteamérica alrededor del año 1962. Dirigido por Guillermo del Toro (La cumbre escarlata, Pacific Rim, Hellboy 2: El ejército dorado, El laberinto del fauno, Hellboy, Blade II, El espinazo del diablo, Mimic, Cronos), en el oculto laboratorio gubernamental de alta seguridad donde trabaja, la solitaria Elisa (Sally Hawkins) se halla atrapada en una vida regida por el aislamiento. La vida de Elisa cambia para siempre cuando, junto con su compañera Zelda (Octavia Spencer), descubre un experimento clasificado como secreto. El reparto se completa con los actores Michael Shannon, Richard Jenkins y Michael Stuhlbarg. El actor Doug Jones, que aquí da vida al hombre-pez protagonista, tiene experiencia dando vida extrañas criaturas como The Bye Bye Man en Nunca digas su nombre (2017), Abe Sapien en Hellboy (2004), Silver Surfer en Los 4 fantásticos y Silver Surfer (2007) o al Fauno y el Hombre Pálido de El laberinto del fauno (2006).

Last Men in Aleppo (De sidste mænd i Aleppo, 2017), de Feras Fayyad & Steen Johannessen

Película documental dirigida y escrita por el cineasta sirio Feras Fayyad y Steen Johannessen, que ganó el premio del Jurado Mundial de Documentales en el Festival de Cine de Sundance. Después de cinco años de guerra en Siria, las personas que quedan en Aleppo se preparan para un asedio. Khalid, Subhi y Mahmoud, fundadores de los Cascos Blancos, se han quedado en la ciudad para ayudar a la gente que sufre un día a día en el que las bombas no dejan de caer y la muerte está por todas partes. La película aborda cómo los voluntarios se cuestionan su futuro y el de su familia, preguntándose si deben abandonar o quedarse y luchar por su país.

La última bandera (Last flag flying, 2017), de Richard Linklater

Adaptación de la obra de Darryl Ponicsan, publicada en 2004, dirigida y escrita por Richard Linklater (Antes del atardecer, Boyhood). El filme es la secuela de El último deber, película de 1973 dirigida por Hal Ashby y protagonizada por Jack Nicholson. Año 2003, el ex médico de la Marina Larry “Doc” Shepherd (Steve Carell) reúne a sus dos mejores amigos para llevar a cabo una última misión: enterrar al hijo de Doc, fallecido en la Guerra de Irak, cerca de su hogar. Doc se niega a que el cuerpo de su hijo sea llevado al cementerio de Arlington, y con la ayuda de Sal (Bryan Cranston) y Mueller (Laurence Fishburne) trasladará el féretro en un viaje donde los tres recordarán, 30 años después de haber servido juntos en Vietnam, cómo la participación en la guerra ha afectado a sus vidas.

The party (The party, 2017), de Sally Potter

Comedia negra de Sally Potter (Orlando, La lección de tango, Ginger & Rosa, Vidas furtivas) que obtuvo el Premio Guild en el Festival de Cine de Berlin de 2017. Janet (Kristin Scott Thomas) acaba de ser nombrada ministra del Gobierno y por ello varios amigos se reúnen en una fiesta para celebrar su nombramiento. Sin embargo, lo que comienza como una celebración terminará como una verdadera tragedia. Según la directora británica Sally Potter, su idea al escribir este filme era denunciar la situación política “de extraña corrupción” de su país y de toda Europa.