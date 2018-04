Estrenos del 16 de marzo de 2018

100 días de soledad (100 días de soledad, 2017), de José Díaz & Gerardo Olivares

Proyecto personal de José Díaz (Oviedo, 1966), interiorista, fotógrafo y naturalista ovetense, dirigido por Gerardo Olivares y el propio José Díaz, que refleja el reto al que se enfrentó José Díaz, que estuvo recluido en una cabaña en el Parque Natural de Redes (Asturias), durante un largo periodo de 100 días. Díaz intentará recluirse en su cabaña en el Parque Natural de Redes (Asturias) durante un largo periodo de 100 días, siendo autosuficiente y desconectándose absolutamente del mundo real y sus avances. No tendrá electricidad, ni móvil, ni televisión, ni ordenador, ni reloj… Solo el hombre con la naturaleza. La experiencia de José Díaz está recogida en su blog de rodaje.

1945 (1945, 2017), de Ferenc Török

Adaptación de la novela corta de Gábor T. Szántó, que junto con el director de la cinta, Ferenc Török (Istanbul, Overnight), ha participado en la creación del guión. Se trata de un drama histórico en blanco y negro que aborda el tema de la culpa y el remordimiento de toda una comunidad después de la Segunda Guerra Mundial. Un sofocante día de agosto de 1945, los habitantes de un pueblo se preparan para la boda del hijo del funcionario del ayuntamiento. Mientras, dos judíos ortodoxos llegan a la estación de tren del pueblo con unas misteriosas cajas. El funcionario del ayuntamiento teme que sean herederos de los judíos que echaron del pueblo y espera que reclamen las propiedades que les fueron arrebatadas injustamente, propiedades que habían perdido durante la Segunda Guerra Mundial. Otros habitantes del pueblo tienen miedo a que vengan más supervivientes, amenazando así las propiedades y posesiones que ahora reclaman como suyas.

A silent voice (Koe no katachi, 2016), de Naoko Yamada

Ganadora del premio a la mejor película de animación en los Tokyo Anime Award de 2017 y nominada a mejor película en los Premios de la Academia de Cine Japonesa, la película Naoko Yamada (K-On, Eiga Keion) y se basa en la obra manga de Yoshitoki Oima, y es una serie de siete tomos con 62 capítulos. Seis años después de haber atormentado a una compañera de clase sorda, Shoya busca la forma de comunicarse con ella para disculparse. Shoya es un estudiante de primaria problemático cuya principal misión en la vida es encontrar las formas menos apropiadas de combatir el aburrimiento. Es por eso que cuando Shoko, una niña sorda, es trasladada a su clase se convierte inmediatamente en blanco de sus burlas. Su acoso llega hasta tal punto que el resto de la clase acaba dándole la espalda por su falta de compasión. Seis años después, convertido en un estudiante de instituto solitario y atormentado por lo que hizo en el pasado, Shoya busca la forma de comunicarse con Shoko para disculparse. De esta forma, comienza su particular camino hacia la redención, pero, ¿es posible que ya sea demasiado tarde?.

Bajo la rosa (Bajo la rosa, 2017), de Josué Ramos

Primer largometraje de Josué Ramos que está protagonizado por Pedro Casablanc (Despido procedente), Ramiro Blas (Vis a Vis), Elisabet Gelabert (Magical Girl) y el joven Zack Gómez. Se rodó en Madrid en tan solo 10 días con un presupuesto de 15.000€ y, con la finalidad de conseguir un mayor realismo, se llevó a cabo en orden cronológico y sin que los actores supieran lo que iba a ocurrir. Sara, la hija pequeña de Oliver y Julia, desaparece. Los días pasan sin noticias de la niña, hasta que una mañana la familia recibe una carta de alguien que dice tenerla retenida y que sólo quiere una cosa: ir a hablar con ellos esa misma noche.

El insulto (L’insulte, 2017), de Ziad Doueiri

Candidata del Líbano como mejor película de habla no inglesa en los Oscar y presentada en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), en la Mostra de Venecia su actor protagonista Kamel El Basha se convirtió en el primer actor árabe en alzarse con la Copa Volpi a la mejor interpretación masculina. Se trata del cuarto largometraje del director franco-libanés Ziad Doueiri, cuyos anteriores films, West Beirut, Lila dice y El atentado, ya recibieron el reconocimiento en importantes festivales. En Beirut, un insulto sin importancia alcanza una dimensión desmedida: Toni (Adel Karem), un libanés cristiano, y Yasser (Kamel El Basha), un refugiado palestino, se enfrentan en los tribunales. Mediante las heridas secretas y las revelaciones traumáticas, el circo que crean los medios de comunicación que informan sobre el caso pone al Líbano al borde de un estallido social, obligando a Toni y a Yasser a reconsiderar sus vidas y sus prejuicios.

Jeannette, la infancia de Juana de Arco (Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc, 2017), de Bruno Dumont

Musical donde se fusionan el pop, hip hop, folk, electrónica, rock industrial y heavy metal. Basada en la obra El misterio de la caridad de Juana de Arco, del poeta francés Charles Peguy, está dirigida por Bruno Dumont (Camille Claudel 1915) después de La alta sociedad, que se presentó en la “Quincena de Realizadores” del Festival de Cine de Cannes y fue elegida como segunda mejor película de 2017 por Cahiers du Cinéma. Protagonizado por las debutantes Lise Leplat Prudhomme, Jeanne Voisin, Lucile Gauthier, Victoria Lefebvre, Aline Charles y Élise Charles se ambientan en la Francia de 1425. En plena Guerra de los Cien Años, la joven Jeannette, a la tierna edad de 8 años, cuida de su rebaño en el pequeño pueblo de Domremy. Un día le cuenta a su amiga Hauviette que no soporta ver el sufrimiento que causan los ingleses. La monja Madame Gervaise intenta razonar con la niña, pero Jeannette está lista para emprender la lucha por la salvación de las almas y la liberación del Reino de Francia. Guiada por su fe, se convertirá en Juana de Arco. Gautier Serre es el responsable de la banda sonora y Philippe Decouflé se ha encargado de las coreografías.

La tribu (La tribu, 2017), de Fernando Colomo

Carmen Machi y Paco León se reúnen de nuevo en este filme después de interpretar durante años a dos hermanos en la serie Aída. Se trata de una comedia inspirada en hechos reales que está dirigida por Fernando Colomo (Isla bonita). Virginia (Carmen Machi), limpiadora de profesión y “streetdancer” vocacional, recupera al hijo que dió en adopción: Fidel (Paco León), un ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria. Junto a “Las Mamis”, el extravagante grupo de baile que forman las compañeras de Virginia, madre e hijo descubrirán que a pesar de venir de mundos muy diferentes, ambos llevan el ritmo en la sangre.

María Magdalena (Mary Magdalene, 2018), de Garth Davis

Adaptación cinematográfica de uno de los personajes históricos sobre los que más se ha escrito dirigida por Garth Davis (Lion). La película bíblica cuenta desde un punto de vista biográfico la historia de María Magdalena (Rooney Mara), una joven mujer que busca dar un nuevo sentido a su vida. A pesar de las jerarquías y reglas impuestas por su época, María Magdalena se atreve a desafiar a su familia y unirse a un nuevo movimiento social liderado por Jesús de Nazaret (Joaquin Phoenix), y no tarda en encontrar su sitio en este nuevo camino que les llevará hasta Jerusalén. Esta es la última película cuya banda sonora realizó el compositor islandés Jóhann Jóhannsson, fallecido en 2018.

Mi nombre es Te Ata (Te Ata, 2017), de Nathan Frankowski

Basada en la verdadera historia de Mary Frances Thompson Fisher (1895-1995), una mujer nacida en Territorio Indio que derribó barreras culturales para convertirse en una de las más grandes artistas americanas nativas de todos los tiempos. Protagonizada por Q’orianka Kilcher, que interpretó a Pocahontas en El nuevo mundo (Terrence Malick, 2005), está dirigida por el canadiense Nathan Frankowski (Unlimited, To write love on her arms). Con el equipaje de las canciones y los relatos de su cultura Chickasaw, la vida de Te Ata fue un largo viaje siguiendo una llamada interior, que culminaría con su reconocimiento internacional como actriz y como defensora de los derechos humanos. De todas las historias que contaba, ninguna más inspiradora que la de su propia vida.

Perdido (Mon garçon, 2017), de Christian Carion

Christian Carion (Mayo de 1940) dirige este thriller con un reparto formado por Guillaume Canet (La playa), Mélanie Laurent (Malditos Bastardos) y Olivier de Benoist, entre otros. Julien (Guillaume Canet) viaja constantemente por trabajo y esta ausencia ha hecho que su matrimonio se resquebraje. Un día recibe un mensaje de su ex-mujer: Mathys, su hijo de 7 años, ha desaparecido. Un terrible sentimiento de culpa le invade, y decide encontrar a su hijo, cueste lo que cueste…

The best day of my life (The best day of my life, 2018), de Fernando González Molina

Documental grabado en 4K alrededor del evento WorldPride 2017 celebrado en Madrid. Después de arrasar en la taquilla española con películas como Palmeras en la nieve (2015) o Tres metros sobre el cielo (2010), Fernando González Molina dirige su primer documental en el que retrata el día a día de Abril, Geena, Ruth, Timo, Max y Nick, seis jóvenes pertenecientes a la comunidad LGTB+ y su encuentro en Madrid, en la celebración del World Pride. Son seis personas de España, Uganda, Rusia y Francia que en circunstancias difíciles se atreven a vivir lo que son con orgullo, alegría y compromiso.

Tomb Raider (Tomb Raider, 2018), de Roar Uthaug

El realizador de La ola, Roar Uthaug (Escape), dirige este reinicio sobre los orígenes de uno de los personajes de videojuego más famosos de la historia y se basa en el del reboot del videojuego que se lanzó en 2013. Alicia Vikander (La luz entre los océanos), ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto por La chica danesa (2015) se pone en la piel de la joven y resuelta arqueóloga Lara Croft. Hija ferozmente independiente de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, ahora, Lara se ha convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la vida. Así que decide dejar atrás todo lo que conoce y va en busca del último paradero conocido de su padre: una legendaria tumba en una isla mítica que podría estar en algún lugar de la costa de Japón. La primera adaptación cinematográfica del videojuego, Lara Croft: Tomb Raider (2001) recaudó más de 274 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la secuela, Tomb Raider: La cuna de la vida (2003), consiguió más de 153 millones. Ambas películas estaban protagonizadas por Angelina Jolie.