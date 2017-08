Estrenos del 18 de agosto de 2017

Cézanne y yo (Cézanne et moi, 2016), de Danièle Thompson

El escritor Émile Zola y el pintor del post impresionismo Paul Cézanne inician su amistad en un colegio de la Provenza. Sus caminos siguen unidos en París, donde ejercen su labor profesional. Zola, huérfano y sin blanca, decide valerse de la burguesía a la que tanto atacó de joven para dar su gran salto a la literatura. Cézanne, que viene de una familia acomodada, rechaza toda vida social para centrarse únicamente en su obra. Pero sus esfuerzos de juventud son en vano, ya que su talento solo le será reconocido al final de su vida. Dos artistas. Dos vidas paralelas. La directora Danièle Thompson (Cena de amigos, Patio de butacas, Jet Lag, La bûche, cena de Navidad) ofrece su particular mirada sobre esta interesante y documentada amistad, en un biopic que explora los miedos y ambiciones de Zola y Cézanne, interpretados respectivamente por Guillaume Gallienne (Guillaume y los chicos, ¡a la mesa!) y Guillaume Canet (En solitario, La próxima vez apuntaré al corazón).

La seducción (The beguiled, 2017), de Sofia Coppola

La historia se desarrolla durante la Guerra de Secesión en un colegio femenino del sur de Estados Unidos. Sus alumnas viven allí refugiadas del mundo exterior hasta que descubren a un soldado enemigo herido y deciden acogerlo. Su presencia en la institución despertará tensiones sexuales y peligrosas rivalidades que incitarán a romper todos los tabúes en un inesperado giro de los acontecimientos. La realizadora Sofia Coppola (The Bling Ring, Somewhere, María Antonieta, Lost in Translation, Las vírgenes suicidas) escribe y dirige este remake de El Seductor, la película de 1971 dirigida por Don Siegel y protagonizada por Clint Eastwood, que se basa en la novela homónima de Thomas Cullinan. Las actrices Nicole Kidman (El secreto de una obsesión), Kirsten Dunst (Midnight Special) y Elle Fanning (Trumbo: La lista negra de Hollywood) son las protagonistas femeninas, mientras que Colin Farrell encarna al soldado herido.

La torre oscura (The dark tower, 2017), de Nikolaj Arcel

El último Caballero Guerrero, Roland Deschain (Idris Elba), ha estado enfrascado en una batalla eterna con Walter O’Dim, también conocido como El Hombre de Negro (Matthew McConaughey), decidido a impedir que éste derribe la Torre Oscura, que mantiene unido al universo. Con el destino de los mundos en juego, el bien y el mal colisionarán en la batalla final en la que sólo Roland podrá defender la Torre de El Hombre de Negro. Dirigida por Nikolaj Arcel (Un asunto real, La isla de las almas perdidas) se basa en la saga de libros escrita por el autor estadounidense Stephen King, que incorpora temas de múltiples géneros, incluyendo fantasía, fantasía científica, terror y western. La primera novela, Los pistoleros, se publicó en 1982 y King tardó veinte años más en concluir la saga.

Valerian y la ciudad de los mil planetas (Valérian and the city of a thousand planets, 2017), de Luc Besson

Valerian (Dane DeHaan) y Laureline (Cara Delevingne) son agentes especiales del gobierno de los territorios humanos, encargados de mantener el orden en todo el universo. Valerian busca algo más que una relación profesional con su compañera, por lo que la persigue abiertamente con constantes proposiciones románticas. Sin embargo, el amplio historial de Valerian con las mujeres, junto con los valores tradicionales de Laureline, la llevan a rechazar todos sus intentos. Bajo las órdenes de su comandante (Clive Owen), Valerian y Laureline emprenden una misión en la impresionante ciudad intergaláctica de Alpha, una metrópolis en constante crecimiento compuesta por miles de especies distintas, procedentes de todos los rincones del universo. Dirigida por Luc Besson (León (El profesional), El quinto elemento, Nikita, dura de matar, Lucy), es una adaptación de los cómics de finales de los años 60 Valérian et Laureline, una serie de historietas de ciencia ficción creada por el guionista Pierre Christin, el dibujante Jean-Claude Mézières y la colorista Évelyne Tranlé.