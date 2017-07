Estrenos del 2 de junio de 2017

Bittersweet Days (Bittersweet days, 2016), de Marga Meliá

Cuando el novio de Julia tiene que trasladarse temporalmente a Londres, ella se ve obligada a compartir piso con Luuk, un extrovertido fotógrafo holandés. Su convivencia hará que los dos se replanteen su manera de afrontar la vida. Una película sobre la identidad, el amor, la amistad y el crecimiento personal, que refleja las inquietudes de una serie de treinteañeros en la Barcelona globalizada de hoy en día. Rodada en inglés, castellano, holandés y catalán, es la ópera prima de Marga Melià, quien ha realizado otros proyectos como el cortometraje El síndrome del calcetín desparejado (2012) o la película documental Un solitario baile con el miedo (2014). Mallorca, el lugar de nacimiento y residencia de su directora, convirtiéndose así en el primer largometraje de ficción dirigido por una mujer en Baleares. Cuenta con un reparto formado por Joan Miquel Artigues, Patricia Caballero, Esther González y Brian Teuwen.

Cinebasura: La peli (Cinebasura: La peli, 2016), de Paco Fox & Miguel Ángel Viruete

Dos videobloggers quedan atrapados en una película mala, pero cuando consiguen regresar a Moratalaz, han abierto un portal entre los dos mundos que trae terribles consecuencias a la humanidad. La cutrez comienza a invadir el planeta: horribles cromas, zombies, terroristas y cyborgs, entre otros muchos peligros. Con la ayuda de una amiga, y usando sus extensos conocimientos de cine malo, deberán salvar a la humanidad y al universo de la invasión de la cutrez. Película dirigida por Miguel Ángel Viruete y Paco Fox, también responsables del guión junto a José Viruete y Fernando Hugo Rodrigo e interpretada por el propio Fox junto a Miguel Ángel Aijón (Una de Zombis, Isi/Disi: Alto Voltaje), Natalia Álvarez Bilbao (Gernika, Poveda) y Darío Frías (Mis adorables vecinos, Esto es una cita). Paco Fox y Miguel Ángel Viruete son responsables del videoblog Videofobia, en el que se dedican a desmenuzar películas de serie B. La película ha sido financiada por crowdfunding sin ningún tipo de subvención.

Clash (Eshtebak, 2016), de Mohamed Diab

El Cairo, verano de 2013. Se cumplen dos años de la revolución egipcia. Inmediatamente después de la destitución de Morsi, el presidente islamista, decenas de manifestantes con convicciones políticas y religiosas distintas son arrestados durante unos violentos disturbios. Todos acaban en el mismo furgón policial. ¿Serán capaces de superar sus diferencias para salir ilesos?. Presentada en la sección “Una cierta mirada” en el Festival de Cine de Cannes 2016, la película está dirigida por Mohamed Diab (El Cairo 678) quien ha co-escrito junto a su hermano Khaled Diab (El Gezira 2) y cuya acción se desarrolla por completo en el interior de un furgón policial. El director asegura que los actores tuvieron que pasar 27 días encerrados en un furgón de la policía, situación que provocó que muchos de ellos sufrieran pesadillas y hasta crisis de pánico.

Como la espuma (Como la espuma, 2016), de Roberto Pérez Toledo

Una vieja mansión. Un plan B condenado a desmadrarse. Una orgía improvisada… Y, de pronto, un montón de historias de amor, desamor, reencuentro y descubrimiento. Del amanecer al atardecer, una quincena de protagonistas vivirán una experiencia sexual y emocional que les cambiará la vida. Comedia romántica dirigida por Roberto Pérez Toledo (Los amigos raros, Seis puntos sobre Emma) en cuyo extenso reparto figuran Sara Sálamo, Daniel Muriel, Diego Martínez, Miguel Diosdado, Elisa Matilla, Pepe Ocio, Carlo D’Ursi, María Cotiello, Adrián Expósito, Sergio Torrico, Jonás Berami, Nacho San José, Javier Ballesteros, Álex Villazán, Raquel Quintana y David Mora. Con una larga trayectoria como cortometrajista, Roberto Pérez Toledo fue premiado en el Festival de Cine de Las Palmas por su largometraje Seis puntos sobre Emma (2011), filme por el también obtuvo en el Festival de Cine de Málaga el Premio a Mejor Guionista Novel.

Correspondencias (Correspondências, 2016), de Rita Azevedo Gomes

Sophia de Mello Breyner Andresen y Jorge de Sena son dos de los escritores portugueses más importantes del siglo XX. El exilio de Jorge, perseguido por el salazarismo, se inicia en Brasil en 1959 y continúa en los Estados Unidos, en donde fallece en 1978. Nunca regresó a Portugal. Estas cartas, puestas en escena de manera ejemplar por Rita Azevedo Gomes, unen en la distancia a Jorge y Sophia, alimentando una complicidad afectiva e intelectual que mantendrán hasta el fin de sus vidas. Su correspondencia y sus poemas atraviesan cuerpos, idiomas, países e imágenes en un film ensayo en donde historia, política, pasado y futuro se entremezclan con libertad y absoluta maestría cinematográfica. Premiada como mejor documental en el Festival Doclisboa de 2016, Rita Azevedo Gomes (La venganza de una mujer, A Colecção Invisível, Frágil Como o Mundo) dirige este filme que cuenta con un reparto formado por Rita Durão, Pierre Léon y Francisco Nascimento.

La amante del silencio (L’amant del silenci, 2017), de Jordi Cadena

Historia de una mujer que recuerda a tres de sus antiguos amantes en una casa llena de fantasmas y de recuerdos del pasado. El primero es su marido, una sombra fantasmal a la que ni siquiera llegamos a ver. El segundo de sus amantes es joven y guapo, mientras que el tercero representa a un hombre sabio y maduro. Una película entre el experimento y la poesía que adapta la novela de Maria Àngels Cabré El silencio, editada por Caballo de Troya. Dirige el catalán Jordi Cadena (La por, Elisa K, Els passos perduts), y está protagonizada por Zaida Fornieles (Cruz del sur), además de Chesco Simón, Hermann Bonnín y Joan Berlanga como el narrador.

La cara oculta de la luna (Die dunkle deite des mondes, 2015), de Stephan Rick

Urs Blank (Moritz Bleibtreu) es un brillante y calculador abogado que de repente se ve atormentado por el suicidio de un hombre de negocios al que arruinó hace tiempo. En su huida y búsqueda de nuevas experiencias, pierde el control de su vida y su lado más oscuro emerge… entonces comienza su confrontación con el diablo, encarnado en un feroz empresario farmacéutico (Jürgen Prochnow). Película protagonizada por Moritz Bleibtreu (Corre Lola corre, El quinto poder, Las partículas elementales), Jürgen Prochnow (El submarino, El Código Da Vinci, La consecuencia) y Nora von Waldstätten (Personal Shopper, Viaje a Sils Maria, La vida eterna); que está basada en el “best seller” internacional del autor suizo Martin Suter que fue traducido a 20 idiomas y superó, solo en Alemania, el millón de ejemplares vendidos. Dirige Stephan Rick (The Good Neighbour, la serie El Criminalista, Richtung Leben) y en la película hay un homenaje al legendario álbum de 1973 de Pink Floyd, que lleva el título del filme, ya que la actriz Nora von Waldstätten lleva una camiseta del mítico prisma que hiciera famoso a este grupo.

La promesa (The promise, 2016), de Terry George

1914. A medida que se avecina la Gran Guerra, el poderoso Imperio Otomano se desmorona. A Constantinopla, antaño vibrante y multicultural, llega Michael Boghosian (Oscar Isaac), decidido a convertirse en médico para ejercer en su pequeño pueblo en el sur de Turquía, donde musulmanes turcos y cristianos armenios han vivido en paz durante siglos. Cuando Michael conoce a Ana (Charlotte Le Bon), una artista de origen armenio que acompaña al periodista norteamericano Chris Myers (Christian Bale), su vida dará un vuelco. Pero cuando los turcos forman una alianza con Alemania y el Imperio se revuelve violentamente contra sus propias minorías étnicas, la pasión deberá dejar paso a la supervivencia. En tiempos de guerra se hacen promesas… y se rompen promesas. Está dirigida por Terry George (Hotel Rwanda, Un cruce en el destino, Atraco en Belfast) y cuenta con Javier Aguirresarobe como director de fotografía así como con la presencia en el reparto de Abel Folk, Alicia Borrachero, Julián Villagrán, Nacho Aldeguer, Simón Andreu o Luis Callejo.

Marie Curie (Marie Curie, 2016), de Marie Noëlle

Al poco tiempo de que la pareja Curie fuera recompensada con el premio Nobel de Física, Pierre muere en un trágico accidente. Sola con dos niños, la treintañera Marie se aferra a sus estudios científicos en un mundo dominado por los hombres y se convierte en la primera mujer en recibir una cátedra en la Sorbona de París. Cuando se enamora de un científico casado e inicia una aventura con él, la mujer de éste, celosa, hace pública su relación al mismo tiempo que se anuncia su premio Nobel de Química. En lugar de disfrutar de la fama que se ha ganado por su portentoso trabajo de investigación, Marie se ve difamada por cometer adulterio. Dirige Marie Noëlle, quien inspirada en la historia de su propia familia, comienza 2005 a escribir un guión para un largometraje La mujer del anarquista, que dirigió en 2007. A finales de 2012 estrenó Ludwig II en los cines alemanes.

Mil cosas que haría por ti (Mil coses que faria per tu, 2017), de Dídac Cervera

Comedia surrealista con trasfondo sentimental y detectivesco que muestra hasta dónde es capaz de llegar un ser humano por amor. Dani (Peter Vives) ha perdido el reloj de lujo que su novia Mónica (Iris Lezcano) le regaló por su cumpleaños. Harta de ésta y tantas otras decepciones, Mónica decide romper con Dani que, aconsejado por Elías, un amigo aficionado a la psicología (Peyu), hará lo imposible por recuperar el reloj y salvar su relación con Mónica. Pero lo que parecía un plan fácil de llevar a cabo desencadenará en una rocambolesca historia de enredos entre policías, mafiosos y un ladrón de poca monta, con descargas de surrealismo y humor asegurados. Ópera prima del director Dídac Cervera (Los inocentes, Sitges 2013) que se presentó en la sección Estrenos Especiales del Festival de Cine de Málaga de 2016.

Norman: El hombre que lo conseguía todo (Norman: The moderate rise and tragic fall of a New York Fixer, 2016), de Joseph Cedar

Un hombre de negocios de poca monta llamado Norman Oppenheimer se hace amigo de un joven político en un momento bajo y solitario de su vida. Tres años más tarde, cuando ese político se convierte en un líder mundial influyente, la vida de Norman cambia dramáticamente. Para bien. Y para mal. Richard Gere (El fraude), Charlotte Gainsbourg (Samba), Steve Buscemi (Fargo), Michael Sheen (Midnight in Paris) y Dan Stevens (La Bella y la Bestia) protagonizan este drama con toques de thriller que dirige Joseph Cedar, autor de Pie de página (2011) y Beaufort (2007), por las cuales obtuvo sendas nominaciones al Oscar a Mejor película de habla no inglesa. Además, Cedar obtuvo el Oso de Plata en Berlín por Beaufort (2007) y en Cannes fue galardonado a Mejor guión por Pie de página (2011).

Nur y el templo del dragón (Nur eta herensugearen tenplua, 2017), de Juan Bautista Berasategi

Nur se ha trasladado, junto a sus padres, a vivir a China. Allí hace nuevos amigos y hoy es el día en el que van a celebrar el cumpleaños de uno de ellos, el de Guo Guo. Para ello se han citado en un inmenso parque de atracciones y, mientras juegan, se dan cuenta de que el homenajeado ha desaparecido. Su búsqueda les llevará a meterse en un laberinto en el que, para salir, deberán resolver los correspondientes enigmas que hallarán, y poder así atravesar las nueve puertas del dragón que irán descubriendo. Basada en el personaje literario creado por Toti Martinez de Lezea, la película está dirigida por Juan Bautista Berasategi (El embrujo del Sur, Ahmed, el principe de la Alhambra, Kalabaza Tripontzia).

Sasha (Sasha, 2016), de Fèlix Colomer

Sasha, un niño de ocho años, vive en Ucrania con su madre y sus cinco hermanos. Conviven en un día a día de miseria, pobreza e insuficiencia en todos los aspectos, complicado aún más por la guerra actual en su país. Sasha deja esta situación para llegar a Cataluña para vivir durante un verano con una familia catalana. ¿Qué descubrirá, quién conocerá, cómo le afectará, como lo vivirá? Todas estas preguntas se irán planteando al largo de la película. Documental de Fèlix Colomer que narra la vida de un pequeño niño que transforma radicalmente su modo de vida de un día para otro con dos familias distintas. Ucrania está en guerra y la familia de Sasha es pobre, sin embargo cuando viene a España son todo comodidades. Es el primer largo de Colomer tras concluir sus estudios en la ESCAC.