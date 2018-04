Estrenos del 20 de abril de 2018

9 dedos (9 doigts, 2017), de F. J. Ossang

Film noir onírico del cineasta, músico punk y actor François-Jacques Ossang (Dharma Guns, Doctor Chance, El tesoro de las Islas Chiennes, L’affaire des divisions Morituri) que fue premiado en el Festival de Cine de Locarno con el premio al mejor director. Noche cerrada en una estación de tren. La suerte de Magloire está echada cuando, huyendo de una redada, termina con el fajo de billetes de un hombre moribundo en la mano. La excéntrica banda de criminales de Kurtz lo captura y le convierte en su cómplice. Después de un robo desastroso, la banda embarca en un buque de carga con una atmósfera cada vez más asfixiante. Los hombres de Kurtz parecen ser las marionetas de una conspiración tramada por el misterioso “9 dedos”. Está protagonizada por los franceses Damien Bonnard (Rester Vertical), Gaspard Ulliel (Sólo el fin del mundo), Paul Hammy (O Ornitólogo) y Elvire, pareja del director y musa de sus proyectos audiovisuales.

Bailando la vida (Finding your feet, 2017), de Richard Loncraine

Comedia dirigida por Richard Loncraine, realizador británico conocido por dirigir Ricardo III, Wimbledon. El amor está en juego, Más vale sola que mal acompañada y créditos para la televisión como los nominados al Emmy The Gathering Storm y Mi casa en Umbria. Cuando ‘Lady’ Sandra Abbott (Imelda Staunton) descubre que su marido, con el que está casada hace 40 años, tiene una aventura con su mejor amiga, busca refugio en Bif (Celia Imrie), su hermana mayor. Las dos son diametralmente diferentes. Sandra es un pez fuera del agua en comparación a su descarada hermana que encadena citas sin el más mínimo complejo. Sandra necesita probar algo nuevo y, de mala gana, deja que Bif la arrastre a su clase de baile donde poco a poco empieza a encontrar el ritmo… y el amor.

Cada día (Every day, 2018), de Michael Sucsy

Adaptación de la novela Every Day (2012) de David Levithan que dirige Michael Suscy (Todos los días de mi vida). Cuenta la historia de Rhiannon (Angourie Rice), una adolescente de 16 años que se enamora de un misterioso espíritu llamado “A“, que se despierta en un cuerpo diferente cada día. Sintiendo una enorme conexión, Rhiannon y “A” intentan verse, sin saber qué o quién les traerá el nuevo día. Cuanto más se enamoran el uno del otro, la idea de amar a alguien que es una persona diferente cada 24 horas empieza a pasar factura a Rhiannon y “A“, llevándoles a tomar una decisión que cambiará sus vidas para siempre.

Custodia compartida (Jusqu’à la garde, 2017), de Xavier Legrand

El debutante en el largo Xavier Legrand obtuvo el León de Plata a mejor director en el Festival de Cine de Venecia de 2017 por esta película. Myriam y Antoine se han divorciado. Para proteger a su hijo pequeño de su violento marido, Myriam pide la custodia, pero la juez decide concederla compartida entre ambos cónyuges. Víctima de un padre celoso, y en el afán de proteger a su madre acosada, Julien hará todo lo que esté en su mano para que no ocurra lo peor. Está protagonizada por Denis Ménochet (Assassin’s Creed), Léa Drucker (Antes de perdelo todo), Jérôme Care-Aulanier (Conexión Marsella), Coralie Russier (120 pulsaciones por minuto) y Florence Janas (Les rosiers grimpants).

El americano (Americano, 2016), de Ricardo Arnáiz, Mike Kundel, Raúl García

El cineasta Ricardo Arnáiz es uno de los pioneros de la animación mexicana; creador y director de La Leyenda de la Nahuala, Nikté y El Americano: The Movie. Codirige el ex-animador de Disney Mike Kunkel (Tarzán, Hércules). En un mundo lleno de plumas y colores, el lorito Cuco vive junto a su familia en un Circo. Su padre se convirtió hace años en el director de los espectáculos después de conseguir en un torneo la “capa mágica” que le daría poderes especiales. Un día la capa desaparece, la han robado y ahora su familia y amigos corren grave peligro. Cuco tiene una genial idea: Irá a buscar a su superhéroe favorito, El Americano, a Estados Unidos para convencerle de cazar al ladrón y salvar a su familia. Pero no todo es lo que parece y los héroes no son los que salen en la TV, los de verdad… están muy cerca de nosotros.

El príncipe encantador (Charming, 2018), de Ross Venokur

Película de animación que es una comedia de enredo que empieza donde acaban la mayoría de los cuentos. Dirigida por Ross Venokur (Get Squirrely), cuenta en su versión original con las voces de Demi Lovato, John Cleese y la cantante Sia. Un príncipe heredero es el orgullo de su padre, el rey de un Reino encantador. Despechada por los celos, una malvada bruja que odiaba el amor verdadero, regala al pequeño príncipe un extraño don: ser absolutamente encantador. Tan encantador, que ni una sola mujer sería capaz de no caer rendidamente enamorada al instante de conocerlo. Aquel regalo, encierra además, una maldición: si antes de cumplir 21 años, el príncipe encantador no es capaz de sentir amor verdadero, un terrible maleficio recaerá eternamente sobre él y sobre todos los habitantes del reino, que nunca jamás podrán volver a amar.

Fireworks (Uchiage hanabi, shita kara miru ka? Yoko kara miru ka?, 2017), de Nobuyuki Takeuchi & Akiyuki Shinbo

Película japonesa de animación co-dirigida por Akiyuki Shinbo, director de varios capítulos de la mítica serie anime Yu Yu Hakusho, junto con Nobuyuki Takeuchi, animador de muchas películas de Hayao Miyazaki como Ponyo en el acantilado y director de la serie de animación Utena. Un día de verano que se repite una y otra vez. Vacaciones de verano en una ciudad costera. Después de que se celebre el festival de fuegos artificiales, Nazuna Oikawa se trasladará a otro instituto como consecuencia del nuevo matrimonio de su madre. Nazuna trata de convencer a Norimichi Shimada para que se escape de la ciudad con ella, sin embargo, a causa de su madre, él se convierte en un simple observador y no la ayuda. Agobiado por el pensamiento de que debería haber actuado de forma diferente, Norimichi lanza una misteriosa bola al mar y regresa milagrosamente al momento en que Nazuna le hizo la propuesta. Este filme de animación se basa en Uchiage hanabi, shita kara miruka? Yoko kara miruka? (1993), película de acción real firmada por Shunji Iwai.

Isla de perros (Isle of dogs, 2018), de Wes Anderson

Escrita y dirigida por el realizador Wes Anderson (El Gran Hotel Budapest, Moonrise Kingdom, Viaje a Darjeeling, Life Aquatic, Los Tenenbaums. Una familia de genios, Academia Rushmore), es su segunda película en animación stop-motion después de Fantástico Sr. Fox (2009). Cuenta la historia de un niño de doce años, Atari Kobayashi, pupilo del corrupto alcalde Kobayashi. Cuando, por orden ejecutiva, todas las mascotas caninas de la ciudad de Megasaki son desterradas a la Isla Basura, Atari cruzará el río que los separa a bordo de su aeronave turbo hélice junior, emprendiendo la búsqueda en solitario de su perro guardián, Spots. Una vez allí, con la ayuda de sus nuevos amigos caninos, comenzará una odisea épica que decidirá el futuro y el destino de la mismísima Prefectura. La película, que inauguró la Berlinale de 2018, obtuvo el Oso de Plata a Mejor director para Wes Anderson.

Las leyes de la termodinámica (Las leyes de la termodinámica, 2018), de Mateo Gil

Comedia romántica inusual dirigida por Mateo Gil (Proyecto Lázaro, Blackthorn), que inauguró la 21ª edición del Festival de Cine de Málaga. Manel, físico prometedor y algo neurótico, se propone demostrar cómo su relación con Elena, cotizada modelo y actriz en ciernes, no ha sido un completo desastre por su culpa, sino porque estaba determinada desde un principio por las mismísimas leyes de la física, aquellas que descubrieron genios como Newton, Einstein o los padres de la mecánica cuántica. Y especialmente por las tres leyes de la termodinámica. Está protagonizada por un reparto de jóvenes y prometedores actores encabezado por Vito Sanz (María y los demás), Berta Vázquez (Palmeras en la nieve), Chino Darín (La Reina de España), hijo de Ricardo Darín, y Vicky Luengo (Barcelona nit d’hivern). También cuenta con las colaboraciones especiales de Irene Escolar y Josep Maria Pou.

Nopoki (Yo vengo) (Nopoki (Yo vengo), 2018), de Inmaculada Hoces

Documental dirigido y producido por la cineasta Inmaculada Hoces (Una canción), quien comenzó este proyecto como un encargo de una ONG que colabora con la puesta en marcha de la Universidad intercultural bilingüe Nopoki. Sin embargo, una vez que comenzó con el filme, abordó no solo el funcionamiento del centro, sino que profundizó más en la población indígena. “Yo vengo” es la traducción de la palabra indígena “Nopoki” que da nombre al largometraje. La Universidad intercultural bilingüe para indígenas se encuentra en medio de la Selva Amazónica del Perú.

Nunca estamos solos (Nikdy nejsme sami, 2016), de Petr Václav

Trabajo del director Petr Vaclav (The Way Out), que fue galardonado con el Premio Silver Leopard en el Festival de Cine de Locarno por su película Marian (1996). Un guardia de prisión paranoico se muda a un pueblo flanqueado por una autopista estatal. Traba amistad con su nuevo vecino, un hipocondríaco en el paro mantenido por su mujer, que trabaja en el supermercado local. Cansada de la vida, y a cargo de sus dos hijos, la mujer desarrolla una atracción por el portero de la discoteca, pero él está enamorado de una stripper – que a su tiempo está esperando a que el padre de su hijo salga de la prisión donde trabaja el guardia protagonista. Está protagonizada por Klaudia Dudová, Karel Roden, Lenka Vlasáková, Zdenek Godla y Miroslav Hanus.

Salvador Dalí en busca de la inmortalidad (Salvador Dalí en busca de la inmortalidad, 2018), de David Pujol

Documental dirigido por David Pujol (La biblia negra) y con guión de propio Pujol y Montse Aguer, directora de los Museos Dalí, que aborda por primera vez el llamado Triángulo Daliniano conformado por Portlligat, Figueres y Púbol. El documental se adentra en los escenarios de la vida de Dalí como Portlligat, su casa-taller; Figueres, su ciudad natal; y Púbol donde se encuentra el castillo que el artista regaló a Gala, la que fue su musa; además de sumergirse en el universo privado de Dalí y los objetos que marcaron su trayectoria personal y profesional. Este recorrido audiovisual por la vida del artista catalán cuenta con las voces de Antoni Pitxot, amigo personal del maestro y primer director de los Museos Dalí; Jordi Artigas, responsable de las casas-museo de Portlligat y Púbol; Estrella de Diego, académica de Bellas Artes, y Amanda Lear, artista. En off se puede escuchar a Salvador y a Anna Maria Dalí, y a Emili Puignau, el arquitecto que rehabilitó las dos residencias. Ilustran este recorrido numerosos documentos audiovisuales y fotográficos, algunos, inéditos.

Sanz: Lo que fui es lo que soy (Sanz: Lo que fui es lo que soy, 2018), de Óscar García Blesa, Mercedes Cantero, Alexis Morante & Gervasio Iglesias

Película documental de Óscar García Blesa, Mercedes Cantero, Alexis Morante y Gervasio Iglesias, que supone un retrato cercano, íntimo y personal de Alejandro Sanz, el artista responsable de los dos discos más vendidos en la historia de la música española (Más y El Alma Al Aire). Narra una cuenta atrás que culmina el día del concierto Más es Más. La historia se adentra en los preparativos realizados en Jarandilla de La Vera (Extremadura), donde Alejandro Sanz compartió vivencias con los músicos de su antigua banda (1998) y los de la actual en los ensayos previos al gran evento que se celebraría el 24 de junio de 2017 en el Estadio Vicente Calderón de Madrid. Durante esta cuenta regresiva se realiza un viaje al pasado para revivir su trayectoria profesional y personal a través de sus discos y los momentos más destacados de su carrera, revelando detalles de su personalidad y su mundo interior. Con testimonios de su entorno más cercano y la presencia de artistas como Antonio Carmona, Antonio Orozco, David Bisbal, Dani Martín, Destiny’s Child, India Martínez, Jesse & Joy, Juan Luis Guerra, Juanes, Laura Pausini, Malú, Manuel Carrasco, Miguel Bosé, Miguel Poveda, Niña Pastori, Pablo Alborán, Pablo López, Paco de Lucía, Pastora Soler, Pepe de Lucía, Shakira, Vanesa Martín o Vicente Amigo, entre otros.

Sergio & Serguéi (Sergio & Sergei, 2017), de Ernesto Daranas

Del director cubano Ernesto Daranas Serrano (Los dioses rotos, Conducta, Los últimos gaiteros de La Habana), la película está coescrita con su hermana Marta Daranas y protagonizada por Tomás Cao (Sergio) y Héctor Noas (Serguéi), además de la colaboración especial de Ron Perlman, que también es uno de los productores de la cinta. Año 1991: la antigua URSS se desintegra y Cuba entra en una gran crisis económica. Sergio, radioaficionado y profesor de marxismo, no sabe qué hacer para reorientar su vida y sacar adelante a su familia. Por su parte, Serguéi, el último cosmonauta soviético, se encuentra casi olvidado en la averiada estación orbital Mir. Gracias a sus equipos de radio, Sergio y Serguéi se comunican y entre ellos nace una amistad que les ayudará a enfrentar los dramáticos cambios que transforman a sus respectivos países. Se presentó en el Festival de Cine de Málaga y obtuvo el Premio del público en el Festival de Cine de La Habana de 2017.

Sin miedo (Sin miedo, 2017), de Claudio Zulian

Documental dirigido por Claudio Zulian tras Born (2014) y A través del Carmel (2009) que nace de una extraordinaria intuición. En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por primera vez al Estado de Guatemala por unas desapariciones forzadas – hubo más de 45.000 durante los años de la guerra civil (1960-1996). El grupo de familiares de personas secuestradas y desaparecidas por el ejército guatemalteco que interpuso la demanda, pidió y consiguió que entre otras medidas de reparación figurara la producción de un documental a cargo del Estado. Hasta ahora el Estado se ha negado a acatar la sentencia – y producir la película – pero los familiares no han querido esperar más. A partir de la intuición que lo esencial de la cultura, de la historia y la memoria, también se juega ahora en el campo del audiovisual se involucraron a fondo en la producción de este película. Junto con el director Claudio Zulian exploraron los lenguajes del cine, la televisión, el dibujo y la performance para iluminar de manera nueva los aspectos políticos y humanos de esta larga lucha por la justicia y memoria.

Un lugar tranquilo (A quiet place, 2018), de John Krasinski

Thriller de terror dirigido por el también actor John Krasinski (Los Hollar, Entrevistas breves con hombres repulsivos) y está protagonizada por el propio director, su pareja en la vida real Emily Blunt (La chica del tren, Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo), Millicent Simmonds (Wonderstruck. El museo de las maravillas) y Noah Jupe (Wonder). Un lugar tranquilo, una familia de cuatro miembros debe vivir su vida en silencio después de que unas misteriosas criaturas que cazan guiándose por el sonido amenacen su supervivencia. Si te oyen, te dan caza. La banda sonora de la película incluye la canción Harvest Moon de Neil Young.