Estrenos del 21 de julio de 2017

A 47 metros (47 meters down, 2017), de Johannes Roberts

Kate y Lisa son dos hermanas veinteañeras amantes de la diversión que viajan a México para disfrutar de las mejores vacaciones de sus vidas. Cuando surge la oportunidad de sumergirse en una jaula para ver tiburones blancos, la aventurera Kate se apunta al instante para desesperación de Lisa. Finalmente, ambas se sumergen a dos horas de la costa de Huatulco para encontrarse cara a cara con el depredador más feroz de la naturaleza. Pero lo que debería haber sido la experiencia definitiva se acaba convirtiendo en una pesadilla cuando la jaula se suelta del barco y quedan atrapadas en el fondo del océano. Con menos de una hora de oxígeno en sus tanques, deben encontrar la manera de regresar a la embarcación a través de 47 metros infestados de tiburones. Protagonizada por Mandy Moore, Claire Holt y Matthew Modine la película está dirigida por el joven realizador Johannes Roberts (El otro lado de la puerta, Storage 24, El bosque de los malditos, Sanitarium).

Asuntos de familia (Omor Shakhsiya, 2016), de Maha Haj

Nazaret en la actualidad: Una pareja de ancianos vive cansada del ritmo de su rutina diaría. En el otro lado de la frontera, en Ramallah, su hijo Tarek desea seguir siendo un eterno soltero, su hija está a punto de dar a luz mientras el marido de esta consigue un papel en una película y la abuela pierde la cabeza… Entre Check-points y sueños, frivolidad y políticas, algunos quieren marcharse, otros quieren quedarse pero todos tienen asuntos de familia que resolver. Primera película de la directora Maha Haj, protagonizado por Maisa Abd Elhadi (3000 Layla), Ziad Bakri (Mare Nostrum), Hanan Hillo (The Savior), Amer Hlehel (Idol) y Doraid Liddawi (Omar). La directora se ha basado en parte en su experiencia como palestina residente en Israel para escribir esta película.

Dunkerque (Dunkirk, 2017), de Christopher Nolan

Dunkerque comienza con cientos de miles de soldados del ejército británico y las tropas aliadas rodeados por el enemigo. Atrapados en la playa con el mar a sus espaldas, se enfrentan a una situación imposible en la que el enemigo los tiene encerrados. La historia transcurre por tierra, mar y aire. Los Spitfire de la RAF se enfrentan al enemigo en el cielo sobre el Canal para tratar de proteger a los indefensos hombres a sus pies. Mientras tanto, cientos de pequeñas embarcaciones tripuladas por militares y civiles organizan un rescate a la desesperada poniendo en riesgo sus vidas en una carrera contrarreloj para salvar, al menos, a una parte de su ejército. Christopher Nolan (Interstellar, Origen, la trilogía de El caballero oscuro) dirige este thriller épico de acción que cuenta con un reparto coral multigeneracional en el que destacan Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy y Barry Keoghan, además de Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance y Tom Hardy. Nolan ha dirigido la película a partir de su propio guion empleando una combinación de películas IMAX y 65 mm para trasladar la historia a la pantalla.

El último virrey de la India (Viceroy’s house, 2017), de Gurinder Chadha

Lord Mountbatten, bisnieto de la reina Victoria, asumió el puesto de último Virrey de la India, con el encargo de devolver la antigua colonia a su pueblo. Viceroy’s House en Delhi era la sede del gobierno británico. En 1947, después de 300 años, el Imperio llegó a su fin. Mountbatten vivía en la planta superior del palacio, con su esposa y su hija. En la planta baja vivían sus 500 criados hindúes, musulmanes y sij. La película relata estos acontecimientos a través de un matrimonio -el de Louis y Edwina Mountbatten– y de una historia de amor entre Jeet, un joven criado hindú y Aalia, su novia musulmana. Los jóvenes enamorados se ven atrapados en el cataclismo final del Imperio, en conflicto con los Mountbatten y con sus propias comunidades, pero no renuncian nunca a la esperanza. Dirige Gurinder Chadha (Quiero ser como Beckham; Bodas y prejuicios; Mi gato Angus, el primer morreo y el plasta de mi padre) y está protagonizado por Hugh Bonneville (la serie Downton Abbey), Gillian Anderson (la serie Expediente X), Michael Gambon (Harry Potter y las reliquias de la muerte), Manish Dayal (Un viaje de diez metros), Huma Qureshi (D-Day) y Simon Callow (Amadeus).

Ikarie XB 1 (Viaje al fin del Universo) (Ikarie XB 1, 1963), de Jindřich Polák

En la segunda mitad del siglo XXII, a bordo de la nave espacial Ikarie XB 1, una tripulación se dirige hacia la constelación Alfa Centauri para buscar en ella una nueva forma de vida extraterrestre. Aunque el viaje no dura más que 28 meses, cuando la misión llegue a su destino, en la Tierra ya habrán pasado quince años. Durante el viaje, cuarenta científicos de todos los países aprenden a vivir juntos y afrontan varias peripecias, entre ellas el encuentro con un aparato espacial del siglo XX, la inestabilidad mental de uno de los pasajeros y la aparición de síntomas ligados a una “estrella negra” radioactiva. Clásico de ciencia ficción del Bloque del Este que fue dirigido por Jindrich Pòlak (la serie Los visitantes, El fantasma del avión, Tomorrow I’ll Wake Up and Scald Myself with Tea, Riders in the Sky) y se basa en la novela La nube de Magallanes del escritor polaco Stanislaw Lem.

Inseparables (Inseparables, 2016), de Marcos Carnevale

Felipe, un empresario adinerado que ha quedado tetrapléjico a causa de un accidente, está buscando a un asistente terapéutico. Aunque se presentan numerosos candidatos altamente calificados para hacer el trabajo, él decide contratar al ayudante del jardinero, Tito, quién recientemente ha renunciado a ese trabajo. Tito no reúne en absoluto las condiciones requeridas para tal empleo, cosa que notan inmediatamente las personas más cercanas a Felipe: Verónica e Ivonne, su ama de llaves. Ellas tratan encarecidamente de convencerle para que no lo contrate, pero Felipe se mantiene firme en su decisión. Tito es la única persona, en mucho tiempo, que no lo trata con compasión. Remake argentino del film Intocable (Francia, 2011), de Eric Toledano y Olivier Nakache, que ahora dirige Marcos Carnevale (Un hombre de altura, El espejo de los otros), y está protagonziada por Oscar Martinez (Relatos Salvajes, El ciudadano ilustre) y Rodrigo De la Serna (Cien años de perdón, MIA).

Kedi (Gatos de Estambul) (Kedi, 2016), de Ceyda Torun

Cientos de miles de gatos vagan libremente por la frenética ciudad de Estambul. Durante millones de años han deambulado formando parte de las vidas de la gente, pasando a convertirse en una parte esencial de la ciudad. Sin dueño, estos animales viven entre dos mundos, ni salvajes ni domésticos, y llenan de alegría a los que deciden adoptar. Dirigido por Ceyda Torun, quien pasó sus primeros años entre gatos callejeros mientras su madre se preocupaba por si cogía la rabia y su hermana por si volvía a casa con pulgas. Tras abandonar el país con su familia a los once años, Ceyda vivió en Amman, Jordania, y terminó yendo al instituto en Nueva York, donde nunca se encontró con un gato callejero. Cofundó Termite Films con el director de fotografía Charlie Wuppermann, también coproductor de éste, su primer largo documental. Para poder grabar algunas de las escenas que tienen lugar entre los gatos, montaron una cámara en un juguete a control remoto con forma de coche.

Mara y el Señor del Fuego (Mara und der Feuerbringer, 2015), de Tommy Krappweis

Mara se enfrenta a varios retos: sufre acoso en el colegio y su madre soltera divaga hacia una extrema espiritualidad esotérica. Ella sólo quiere ser una chica normal y corriente, pero descubrirá que eso no es posible al empezar a tener visiones sobre antiguos dioses, héroes y extraños monstruos. Con la ayuda de un profesor de mitología antigua, descubrirá que “El Ocaso de los Dioses” se está acercando y que ella es la única persona que tiene la habilidad de viajar entre el pasado y el presente para poder salvarnos a todos. Película de fantasía escrita y dirigida por Tommy Krappweis (Berndi Broter und der Kasten der Katastrophen), procedente de la televisón y se basa en la primera novela de la trilogía escrita por el propio director

Sara Baras. Todas las voces (Sara Baras. Todas las voces, 2017), de Rafael Molés & Pepe Andreu

Sara Baras, una de las mejores bailarinas de flamenco de la historia, pone ante los ojos una pregunta vital: hay voces que tiran del mundo hacia adelante y lo mejoran; otras que impiden que las cosas cambien. Transgresora y libre, adorada y criticada en un mundo tan difícil como el del flamenco, Sara Baras se enfrenta en su madurez a la creación de un espectáculo que se debate entre arriesgar o no arriesgar. El documental es un homenaje a aquellos artistas que, aunque criticados en su momento, hoy son verdaderos iconos de este estilo musical y cultural. Dirigido por Rafá Molés y Pepe Andreu, creadores también de Five days to dance, durante la gira de presentación del espectáculo “Voces” a través de España, Francia, México o EE UU, el filme muestra la personalidad de la artista y sus valores, en contraste con esas culturas tan diversas.

Sieranevada (Sieranevada, 2016), de Cristi Puiu

Tres días después del atentado contra Charlie Hebdo y cuarenta días después de la muerte de su padre, Lary -40 años, médico- va a pasar el sábado con su familia, reunida en memoria del difunto. El evento, sin embargo, no se desarrolla como estaba previsto. Obligado a afrontar sus miedos y su pasado y forzado a reconsiderar el lugar que ocupa dentro de la familia, Lary tendrá que decir su verdad. Está escrita y dirigida por Cristi Puiu (La muerte del señor Lazarescu, Los puentes de Sarajevo, Aurora, un asesino muy común), y en su reparto figuran Mimi Branescu (The Last Day), Bogdan Dumitrache (Dublu), Dana Dogaru (Francesca) y Sorin Medeleni (Pacala se întoarce). Se presentó en la sección oficial del Festival de Cine de Cannes.

Siete deseos (Wish upon, 2017), de John R. Leonetti

Clare Shannon (Joey King), de 17 años, sobrevive como puede al infierno que es el instituto, junto a sus amigas Meredith (Sydney Park) y June (Shannon Purser). Cuando su padre (Ryan Phillippe) le regala una vieja caja de música con una inscripción que promete conceder los deseos de su dueño, ella piensa que no tiene nada que perder. Clare pide su primer deseo y, por sorpresa, se hace realidad. En poco tiempo lo tiene todo: dinero, popularidad y el chico de sus sueños. Todo parece perfecto hasta que las personas más cercanas a ella empiezan a morir de manera espantosa y retorcida. Ahora, con sangre en sus manos, Clare se tiene que deshacer de la caja, antes de que le cueste su vida y la de sus seres más queridos. Pellícula de terror dirigida por John R. Leonetti (La máscara, Insidious, Expediente Warren: The Conjuring) que se basa libremente en el cuento de W. W. Jacobs, The Monkey’s Paw, publicado en 1902.

Todo sobre el asado (Todo sobre el asado, 2016), de Mariano Cohn & Gastón Duprat

La película es un viaje a lo profundo de la Argentina. El asado es una comida y un ritual. Es primitivo y contemporáneo, salvaje y refinado, un artey una ciencia. Pocos fenómenos revelan con mayor originalidad y precisión los rasgos esenciales de la identidad nacional. Por primera vez una película lehace frente a esta tradición casi sagrada con unamirada filosa e incorrecta. Dirigen Mariano Cohn y Gastón Duprat, responsables de El Ciudadano Ilustre, premiada en la Mostra de Cine de Venecia, y El hombre de al lado. Los directores empezaron a darle vueltas a la idea de hacer un documental con esta temática en los descansos del rodaje de El ciudadano ilustre, después de darse cuenta de que había un “déficit” cn respecto a la comida nacional del país.

Una noche fuera de control (Rough night, 2017), de Lucia Aniello

Cinco amigas de la universidad (interpretadas por Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer y Zoë Kravitz) se reúnen después de 10 años cuando alquilan una casa en la playa en Miami para celebrar un fin de semana desenfrenado de despedida de soltera que se sale completamente de madre. Justo cuando creen que todo está perdido, se dan cuenta de que la historia tiene mucha más miga de lo que podrían haber imaginado. Comedia dramática dirigida por Lucia Aniello (la serie Broad City) y co-escrita junto a su pareja, Paul Downs, quien también es su colaborar habitual.