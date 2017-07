Estrenos del 23 de junio de 2017

Hermanos del viento (Brothers of the wind, 2015), de Gerardo Olivares & Otmar Penker

El águila cría dos polluelos. El destino del más fuerte es arrojar al más débil desde el nido. El hombre también tiene sus costumbres y a menudo hace daño a los que más quiere. Lukas sufre a manos de un padre que se ha encerrado en sí mismo desde la pérdida de su esposa. Murió cuando rescataba al recién nacido Lukas y ahora, el muchacho lleva la carga de su muerte. Está dirigida por el cineasta español Gerardo Olivares (El faro de las orcas, Entrelobos, 14 kilómetros) y protagonizada por Jean Reno, Tobias Moretti y Manuel Camacho, entre otros. Forma parte de una trilogía “animal”, ya que incluye los dos trabajos anteriores de Gerardo Olivares El faro de las orcas (2016) y Entrelobos (2010).

La casa de la esperanza (The zookeeper’s wife, 2017), de Niki Caro

La brutal invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi causa estragos en Varsovia. Y el horror se multiplica cuando empiezan a deportar a los judíos hacia lo que es una aniquilación segura. Lejos de permanecer impasibles, el guardián del zoo de la ciudad, Jan Zabinski (Johan Heldenberg) y su esposa Antonina (Jessica Chastain) arriesgan sus vidas utilizando el zoo como tapadera para ayudar a escapar a tantos judíos como pueden. En tiempos terribles, Antonina y los judíos a los que ayuda logran mantener viva la llama de la esperanza y la confianza en el ser humano. Basada en la novela de no ficción The Zookeeper’s wife (2007) de la naturalista Diane Ackerman, que se inspiró en los diarios de la propia Antonina Zabinski, este drama histórico está dirigida por Niki Caro (En tierra de hombres).

La película de nuestra vida (La película de nuestra vida, 2016), de Enrique Baró Ubach

Nao Albet (Ventdelplà, Cuéntame cómo pasó), Francesc Garrido (Sé quién eres, Cites, Gran Reserva, Stella Cadente) y Teodoro Baró Rey, interpretan respectivamente a un joven, un adulto y un anciano (tal vez el mismo hombre) que despiertan una mañana en su casa de veraneo. Ópera prima de Enrique Baró Ubach, en la película hay teatro (puestas en escena), grabaciones caseras reales, canciones, danza contemporánea, juegos de tiro, efectos especiales, una piscina, un vermut, una fiesta con bombillas de colores y un concierto de la Bumpy Band. Un intento por recomponer el verano de nuestras vidas. Fue presentada en la sección “Las nuevas olas” del Festival de Cine Europeo de Sevilla de 2016. El filme, en el que se puede escuchar el tema La canción de tu vida, de Joe Crepusculo, incluye material sacado de películas caseras tomadas desde los años 50 en adelante. Estas imágenes familiares empezaron a grabarse en el año 1953, y el filme se terminó de montar en 2016.

Maudie. El color de la vida (Maudie, 2016), de Aisling Walsh

Maud Dowley (Sally Hawkins) es una alegre y vivaz mujer que sueña con independizarse de su protectora familia. Everett Lewis (Ethan Hawke) es un huraño pescador local que busca asistenta. Tras ver su anuncio, Maudie no tarda en mudarse a la pequeña y aislada casa de Everett para encargarse de las tareas del hogar. Pero lo que comienza siendo una difícil convivencia entre dos polos opuestos va poco a poco transformándose en una bonita historia de amor. Basada en hechos reales, la película cuenta la historia de la pintora canadiense Maud Lewis, de su relación con el que se convirtió en su inseparable compañero de vida Everett Lewis, y de cómo sus sencillas pinturas llegaron a ser vistas y reconocidas por todos los rincones del país convirtiéndola en una de las artistas folk más representativas de Canadá. Está dirigida por la irlandesa Aisling Walsh (An Inspector Calls, A Poet in New York) y aunque su nombre no resulte muy popular en Europa, Maud Lewis fue una pintora canadiense muy conocida por sus dibujos coloristas de estilo folk, que cautivaron incluso al presidente Nixon.

Robby & Toby y el Viaje Fantástico (Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt, 2016), de Wolfgang Groos

Esta es la historia de Toby, el inventor de 11 años más creativo que te puedas imaginar. Un día el pequeño robot Robby entra en su vida; se había separado de sus padres cuando su nave espacial tuvo un accidente y ahora les está buscando. Toby decide ofrecerle su ayuda y los dos se hacen amigos inseparables. Trabajando en equipo, logran construyen algo que puede volar, flotar e incluso circular por las carreteras; una fantástica nave espacial especialmente diseñada para ayudarles en la búsqueda de los padres de Robby. Mientras tanto, el malvado Señor Josh y sus agentes sin escrúpulos, les van pisando los talones porque quieren usar a Robby y a su nave espacial para sus perversos planes. Pero no deben subestimar el poder estos grandes amigos!. Wolfgang Groos (Las hermanas vampiras, Los Cocodrilos 3: Todos para uno) dirige esta comedia familiar basada en la novela infantil Robi, Tobi y el Aeroguatutú, escrita por el escritor alemán Boy Lornsen y publicada por primera vez en 1967.

Selfie (Selfie, 2017), de Víctor García León

A un ministro del gobierno le acaba de detener la policía, imputado por corrupción, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y otros dieciocho delitos económicos. Esta es la historia de su hijo Bosco. Sus andanzas desde que es expulsado de su lujoso chalet en la Moraleja hasta que entra a “okupar” una casa en Lavapiés; sus angustias sentimentales desde que le deja su novia de dentadura perfecta y labio indolente hasta que le acepta una trabajadora social ciega, educadora en un colegio de discapacitados; sus miserias desde que le expulsan de su exclusivo máster de dirección de empresas hasta que pasea asustado por las calles de su nuevo barrio. Comedia filmada como falso documental por Víctor García León (Vete de mí, Más pena que gloria) y que cuenta con un reparto formado por el debutante Santiago Alverú como Bosco, además de Macarena Sanz (Las furias), Alicia Rubio (Tarde para la ira), Pepe Ocio (Amar es para siempre), y el también debutante Javier Carramiñana. En el Festival de Cine de Málaga de 2017 la película obtuvo dos premios: la Mención especial del Jurado y el Premio de la crítica.

Tubelight (Tubelight, 2017), de Kabir Khan

Situada en 1962 narra la historia de un hombre que cree en sí mismo y en el amor por su familia. En una ciudad singular del norte de la India, Laxman (Salman Khan) vive una vida tranquila con su hermano pequeño, Bharat (Sohail Khan). Ambos están muy unidos dado que no tiene ninguna otra familia. Laxman es un chico humilde con una forma ingenua de percibir el mundo que le rodea. Sin embargo, Bharat acostumbra a protegerlo de la insensibilidad de la gente, estrecha así su vínculo afectivo. El mundo de Laxman se desmorona cuando la tensión en la frontera de Indo-China estalla y Bharat es reclutado al ejército. Bharat se verá forzado a dejar desamparado a Laxman. La situación en la frontera empeora y la violencia incrementa. Es entonces cuando Laxman, preocupado por su hermano, tomará la decisión de acabar con el conflicto y traer a su hermano de vuelta a casa. Está dirigida por Kabir Khan (Phantom) y se inspira en la película Little Boy (2015), de Alejandro Monteverde, que narraba la historia de un niño de ocho años dispuesto a hacer lo que fuera necesario para terminar con la Segunda Guerra Mundial, y poder traer así a su padre de vuelta a casa. Es la última película del actor Om Puri, que murió unos meses antes de su estreno.

Wonder Woman (Wonder Woman, 2017), de Patty Jenkins

Antes de ser Wonder Woman era Diana, princesa de las Amazonas. Se crió en una recóndita isla paradisíaca, donde se entrenó para ser una guerrera invencible. Pero cuando un piloto estadounidense sufre un accidente frente a la costa de su isla y le habla de un enorme conflicto que sacude el mundo exterior, Diana abandona su hogar, convencida de que puede detener la amenaza. Mientras lucha junto a hombres en la guerra que acabará con todas las guerras, Diana descubrirá todo su potencial y su verdadero destino. Gal Gadot (Batman v. Superman: El amanecer de la justicia) es la protagonista de esta película épica de aventuras y acción dirigida por Patty Jenkins (Monster y la serie de la AMC The Killing) que supone el primer largometraje independiente de superhéroes de DC. Además de Gadot, este largometraje cuenta con Chris Pine (la saga Star Trek), Robin Wright (Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres y House of Cards, de Netflix) y Danny Huston (Furia de titanes, X-Men orígenes: Lobezno).