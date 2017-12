Estrenos del 24 de noviembre de 2017

6 días (6 days, 2017), de Toa Fraser

Abril de 1980. Un equipo de hombres armados irrumpe en la embajada de Irán en Londres y toma 26 rehenes, todas las personas que allí se encuentran. Durante los siguientes seis días tiene lugar un tenso proceso de negociación y de angustiosa espera. Mientras tanto, una unidad de soldados altamente entrenados de la SAS (Special Air Service, fuerzas de intervención especial del ejército británico) se prepara para el asalto. Film de acción protagonizado por Mark Strong (Kingsman: Servicio Secreto), Jamie Bell (Cuatro Fantásticos) y Abbie Cornish (Sucker Punch) basado en los hechos históricos ocurridos durante el asedio a la embajada iraní que tuvo en vilo a toda Europa hace más de 30 años, que dirige Toa Fraser (Tierra de guerreros, Giselle).

Asesinato en el Orient Express (Murder on the Orient Express, 2017), de Kenneth Branagh

El famoso detective Hércules Poirot (Kenneth Branagh) trata de resolver lo que se convirtió en uno de los crímenes más infames de la historia. Tras el impactante asesinato de un rico hombre de negocios en el lujoso tren europeo que se dirige hacia el oeste en pleno invierno, Poirot debe usar todas las herramientas a su alcance para descubrir cuál de los eclécticos pasajeros del tren es el asesino antes de que ataque de nuevo. Publicada en 1934, la novela de Agatha Christie, vuelve a llevarse a la pantalla con Kenneth Branagh como director y protagonista. Su reparto está compuesto por Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp y Michelle Pfeiffer.

Cortar (Las 1001 novias) (Cortar (Las 1001 novias), 2017), de Fernando Merinero

Fernando se prepara emocionalmente para rodar en Gran Canaria su película más íntima, su reencuentro con Magaly. Tras revisar sus mutuas cartas de amor de un tiempo ya lejano, Fernando decide recuperar el macguffin de “Capturar”, y hacerse acompañar hasta Canarias por una novia falsa, por una actriz, para jugar con Magaly al mismo juego que ella utilizó con él veinte años atrás, el del misterio, el de no saber nunca si lo que se dice o hace es cierto o no. Fernando Merinero dirige y protagoniza este largometraje que completa la trilogía documental compuesta por Alumbrar: Las 1001 novias y Capturar: Las 1001 novias. Entre el reparto se encuentran Monserrat Berciano, Carolina Clemente y Carmen Merinero, entre otras.

El bosque de Haquivaqui (Dyrene i Hakkebakkeskogen, 2016), de Rasmus A. Sivertsen

El bosque de Haquivaqui es un buen lugar dónde vivir, pero los animales pequeños están angustiados, vigilando que los más grandes no se los coman. Claus, el ratón travieso, y sus amigos le temen al zorro Marvin y a otros depredadores. Aunque lo que colma la paciencia es que un buen día el erizo Horacio intenta zamparse a la abuela ratón. Entonces es cuando Morten, el ratoncillo más sensato, llega a la conclusión de que ha llegado el momento de redactar una nueva ley para el bosque. A partir de ahora todos los habitantes del bosque serán amigos y nadie podrá comerse a los demás. Pero Marvin el zorro sigue hambriento. Película familiar de animación dirigida por Rasmus A. Sivertsen (Dos colegas al rescate, Bold Eagles, Ploddy, el Coche Policía, Kurt no es malo), que participó en festivales como el Annecy International Animation Film Festival o el Festival Internacional de Cine Europeo de Sevilla.

El fiel (Le fidèle, 2017), de Michaël R. Roskam

Cuando Gino conoce a Bénédicte, surge el amor a primera vista, apasionado e incondicional. Ella trabaja en el negocio familiar, pero su hobbie es conducir coches de carreras. Él es un chico normal y corriente que esconde un secreto que puede poner en peligro su vida y la de los que le rodean. Juntos tendrán que hacer frente a su turbulenta historia y contra el destino, la razón y sus propios miedos para salvar su amor. Drama dirigido por Michaël R. Roskam (La entrega, Bullhead) que protagonizan Matthias Schoenaerts (Cegados por el sol, La chica danesa) y Adèle Exarchopoulos (Diré tu nombre, La vida de Adèle).

El latido de Urdaibai (El latido de Urdaibai, 2017), de Alberto Rojo

Urdaibai, en Euskadi, fue declarada Reserva de la Biosfera de la UNESCO desde hace más de 30 años, y en el 2015 ha sido elegida como modelo para la estrategia y gestión de las Reservas de la Biosfera de Europa y América del Norte. Las actividades cotidianas de una serie de personajes muy diversos que viven y trabajan en el territorio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, se van entrecruzando a lo largo de la película, componiendo un retrato colectivo de la realidad actual, después de más de 30 años de protección en el marco del programa “MAB – Man And Biosphere” de la Unesco. El documental está dirigido por Alberto Rojo con una gran trayectoria como documentalista y productor.

En realidad, nunca estuviste aquí (You were never really here, 2017), de Lynne Ramsay

Una adolescente desaparecida. Un ejecutor brutal y atormentado en una misión de rescate. La corrupción y la violencia hacen despertar a la bestia que lleva dentro y la venganza se convertirá en su motivación. Ganadora del premio a mejor actor para Joaquin Phoenix, además del Premio a Mejor guión para en el Festival de Cine de Cannes, la película está dirigida por Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin, Morvern Callar) y también interviene Ekaterina Samsonov (The Ticket, Anesthesia). Es una adaptación de la novela corta homónima de Jonathan Ames, escritor norteamericano y columnista, además de ex boxeador y creador de Bored to Death, comedia de situación de la cadena HBO.

Indestructible, el alma de la salsa (Indestructible, el alma de la salsa, 2017), de David Pareja

Recorrido visual por la historia de la salsa, desde sus inicios, hasta que Diego “El Cigala” la hace suya creando un acontecimiento único e irrepetible en la historia de la música. Diego “El Cigala” acompañado de los grandes mitos vivos de la salsa, viajan de Colombia a Nueva York pasando por Cuba, Puerto Rico, Madrid, Dominicana o Miami, dispuestos a hacer retumbar los metales y tambores, y a dar la batalla una vez más. El periodista y especialista en música David Pareja escribe y dirige este documental que se proyectó en la Semana de Cine Internacional de Valladolid de 2017.

La higuera de los bastardos (La higuera de los bastardos, 2017), de Ana Murugarren

En una época no muy lejana en la que el conflicto y la oscuridad se apoderaron de los territorios en España, la mirada de un niño se cruza con la de Rogelio (Karra Elejalde), el ejecutor. Convencido de que el niño lo matará cuando crezca, Rogelio abandona a sus camaradas y se dedica a cuidar de la higuera que el crío ha plantado sobre la tumba de su padre y hermano. Cipriana (Pepa Aniorte), la mujer del nuevo alcalde (Jordi Sánchez), acrecienta la fama de Rogelio como ermitaño y santón, y convierte el lugar en centro de peregrinaciones. Ermo (Carlos Areces) el codicioso chivato que denunció a la familia, no se separa de Rogelio, convencido, cual golum, de que bajo la higuera se esconde un tesoro. Adaptación de la novela La higuera, escrita por el Premio Nacional de Literatura Ramiro Pinilla, dirigida por Ana Murugarren (Tres mentiras, Esta no es la vida privada de Javier Krahe.

Paddington 2 (Paddington 2, 2017), de Paul King

Paddington (Ben Whishaw) es un joven oso peruano que llega a Londres en busca de un hogar y una familia. Tras haberse instalado con los Brown en Windsor Gardens, la vida le sonríe. Mientras está buscando el regalo perfecto para el próximo 100 cumpleaños de su querida tía Lucy (Imelda Staunton), descubre un libro desplegable único en la tienda de antigüedades del señor Gruber (Jim Broadbent) e inicia una sucesión de curiosos trabajos para poder comprarlo. Pero el libro también ha llamado la atención de una celebridad local, el actor Phoenix Buchanan (Hugh Grant), que tiene una visión menos altruista del ejemplar. Esta secuela vuelve a dirigir Paul King (Bunny and the Bull, The Pajama Men: Last Stand to Reason), a partir de la obra de Michael Bond.

Saw VIII (Saw VIII, 2017), de Michael Spierig & Peter Spierig

La idea original de la saga Saw surgió en Melbourne (Australia), de la mente de los creadores James Wan y Leigh Whannell, quienes pusieron en marcha el fenómeno Saw en 2004. El protagonista de estos filmes es Jigsaw, un enfermo de cáncer terminal cuyas ideas sobre el pecado y la redención le llevan a concebir sádicos escenarios de los que sus víctimas intentarán escapar con vida. Esta octava entrega Jigsaw está de vuelta. En esta ocasión atrapará a cinco personas y las enfrentará en una serie de juegos sangrientos como castigo por sus delitos. Está dirigida por los hermanos Spierig (Peter y Michael), autores de Predestination (2014), Daybreakers (2009) o Los no muertos (2003), y el reparto lo componen Matt Passmore, Callum Keith Rennie, Clé Bennett, Hannah Emily Anderson, Laura Vandervoort, Mandela Van Peebles, Paul Braunstein, Brittany Allen, Josiah Black y Tobin Bell en el papel de Jigsaw.

Tierra de Dios (God’s own country, 2017), de Francis Lee

Johnny trabaja todo el día en la remota granja que su familia tiene en el norte de Inglaterra. Para combatir su soledad y su frustración diaria, por las noches, acude al pub local donde bebe compulsivamente y busca relaciones sexuales ocasionales. Pero un día conoce a Gheorghe, un inmigrante rumano que llega a la granja familiar para trabajar durante la estación de cría del ganado. El trabajo juntos día tras día hará que entre ellos nazca una relación que cambiará la vida de Johnny para siempre. Galardonada en su premiere mundial en el Festival de Cine de Sundance con el Premio Especial del Jurado, es la ópera prima del director y guionista británico Francis Lee, y cuenta con un reparto formado por Josh O’Connor (Cenicienta, Bridgend, Florence Foster Jenkins), Alec Secareanu (Matasari, Visul lui Adalbert), Ian Hart (Descubriendo Nunca Jamás, Enemigo público) y Gemma Jones (El dirario de Bridget Jones, Sentido y sensibilidad).

Tierra firme (Anchor and hope, 2017), de Carlos Marques-Marcet

Una mirada íntima y observacional al cambiante mundo de la familia, mostrando que no todas las unidades nucleares necesitan ser moldeadas de la misma manera y que ningún obstáculo se puede interponer en el camino. Dos mujeres, Eva y Kat, y el mejor amigo de una de ellas, Roger. Un barco en los canales de Londres y un deseo: formar una familia. Película dirigida por Carlos Marques-Marcet (10.000 Km), protagonizada por Oona Chaplin (Black Mirror, Juego de Tronos), Natalia Tena (10.000KM, Harry Potter) y David Verdaguer (10.000KM, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas). Además, cuenta con la colaboración de Geraldine Chaplin (Lo imposible, Hable con ella, Cría cuervos). La película inauguró el Festival de Cine Europeo de Sevilla de 2017, y obtuvo el Premio ASECAN a la Mejor película de la Sección Oficial.