Estrenos del 26 de enero de 2018

C’est la vie! (Le sens de la fête, 2017), de Olivier Nakache & Eric Toledano

Película de los directores Eric Toledano y Olivier Nakache, tras el éxito logrado con sus anteriores trabajos, Intocable y Samba. Clausuró el Festival de Cine de Toronto, y se presentó en el Zinemaldia de San Sebastián. Cuenta con un reparto coral compuesto por Jean Pierre Bacri (Como una imagen); el popular actor francés Gilles Lellouche (Conexión Marsella); la actriz canadiense Suzanne Clément (Mommy, Laurence Anyways) y Jean-Paul Rouve (La vida en rosa). Max ha organizado cientos de bodas durante años y ahora prepara la boda de lujo en un Chateau francés del siglo XVII. Ha coordinado todo para que la celebración sea un éxito: camareros, orquesta, menú, disc jockey, decoración florar… Pero el resultado pende de un hilo cada momento de felicidad y emoción puede convertirse en desastre o caos.

Call me by your name (Call me by your name, 2017), de Luca Guadagnino

Basada en la novela de André Aciman publicada en 2008, la película está dirigida por Luca Guadagnino (Cegados por el sol, Yo soy el amor) y cuenta con James Ivory (Una habitación con vistas, Maurice) como guionista. Es el verano de 1983 en el norte de Italia y Elio Perlman (Timothée Chamalet), un chico ítalo-estadounidense precoz de 17 años, pasa los días en la villa familiar flirteando con su amiga Marzia (Esther Garrel). Elio tiene una estrecha relación con su padre (Michael Stuhlbarg), un ilustre profesor, y su madre Annella (Amira Casar), una traductora. Un día, Oliver (Armie Hammer), un cautivador investigador americano que trabaja en su doctorado, llega para ayudar al padre de Elio como becario durante el verano. En medio del soleado esplendor de este marco, Elio y Oliver descubrirán la embriagadora belleza del despertar sexual a lo largo de un verano que cambiará sus vidas para siempre.

El corredor del laberinto: La cura mortal (Maze Runner: The death cure, 2018), de Wes Ball

Tercera y última parte de la serie del Corredor del laberinto basada en las exitosas novelas distópicas de James Dashner. De nuevo vuelve a dirigir Wes Ball y en esta ocasión, las intenciones de CRUEL empiezan a ser más evidentes. La Dra. Ava Paige, directora ejecutiva de CRUEL, está cerca de lo que cree que es la cura para una enfermedad conocida como la Llamarada, una infección que ha diezmado la población del mundo. Pero la cura implica sacrificar a los pocos jóvenes que quedan en el mundo que aparentemente son inmunes. Para liberar a los que han sido retenidos como sujetos de prueba, incluido su amigo Minho, Thomas debe unirse ahora a todos los supervivientes, los viejos y los nuevos, y plantar batalla a lo que podría ser la última ciudad y el bastión final de CRUEL.

El pasajero (The commuter, 2018), de Jaume Collet-Serra

Siguiendo los éxitos de Sin identidad, Non-Stop (Sin escalas) y Una noche para sobrevivir, Liam Neeson (Silencio, Un monstruo viene a verme) y el director Jaume Collet-Serra vuelven a trabajar juntos por cuarta vez en este thriller, que se centra en la frenética misión de un hombre que tratar de evitar un desastre en un tren lleno de viajeros. Completan el reparto Vera Farmiga (Expediente Warren: El caso Enfield), Patrick Wilson (Insidious: La última llave), Sam Neill (Peaky Blinders), Jonathan Banks (Better Call Saul), Elizabeth McGovern (Downton Abbey) y Florence Pugh (Hush). También interviene la española Clara Lago en el papel de Eva.

La rebelión de los cuentos (Revolting Rhymes, 2016), de Jakob Schuh, Jan Lachauer & Bin-Han To

Adaptación del best-seller de Roald Dahl, Revolting Rhymes, por parte de los productores del Grúfalo y La Navidad del hombre Rama. Es una película que recupera personajes y relatos clásicos conocidos por todo el mundo para darles la vuelta e introducir giros ingeniosos, sorpresivos y rabiosament actuales. La adaptación en el cine respeta el espíritu transgresor de Roald Dahl y todavía va más allá mezclando las historias entre sí para hacer una de nueva y trepidante. Se trata de una revisión moderna y políticamente incorrecta de clásicos de la literatura infantil, una película irreverente para niños y niñas despiertos e inteligentes.

Petzi y la mar salada (Rasmus Klump, 2018), de Johannes Weiland

Basada en la tira cómica para niños creada en 1951 por el matrimonio danés Carla y Vilhelm Hansen, la historia también cuenta con varias adaptaciones como serie de televisión. Dirigida por Johannes Weiland (los cortos La hija del Grúfalo, El pequeño y la bestia, La oportunidad de Oli, Annie & Boo), muestra como el osito Petzi y sus amigos el pingüino Pingo y el pelícano Riki se quieren mucho y pasan el día juntos. Pronto se encuentran con Mary, un barco escacharrado que tras unos arreglillos puede volver a navegar. Juntos se embarcarán en una aventura que les llevará a conocer mundo y a vivir todo tipo de experiencias. A lo largo de los seis episodios que conforman la película, la amistad, la sorpresa y el descubrimiento estarán presentes en todo momento.

Sin amor (Nelyubov, 2017), de Andrey Zvyagintsev

Filme dirigido por el ruso Andrei Zvyagintsev con el que obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes de 2017. Zvyagintsev ya había sido galardonado en Cannes con el Premio a Mejor guión por Leviatán (2014) y el Premio Especial del Jurado de la sección “Una cierta mirada”, por Elena (2011). Protagonizada por Maryana Spivak, Aleksey Rozin y el joven Matvey Novikov, Zhenia y Boris están en medio de un divorcio en el que prima el resentimiento, la frustración y las recriminaciones. Los dos se han embarcado en una nueva vida con otra pareja y esperan con impaciencia el momento en que puedan pasar página, empezar de nuevo, incluso si eso implica abandonar a su hijo Aliosha, de doce años. Hasta el día que el niño desaparece después de ser testigo de otra de sus terribles discusiones.

Trío. La búsqueda del santuario sagrado (Trio – Jakten på Olavsskrinet, 2017), de Eva Dahr

La cineasta Eva Dahr (Appelsinpiken) dirige el largometraje basado en la serie del mismo nombre que llegó a las 3 temporadas y cuenta también con las mismas protagonistas. Durante siglos, mucha gente ha estado buscado el legendario Santuario de San Olav, aunque sin éxito. Ahora, tres jóvenes han conseguido una pista sobre su paradero y se disponen a encontrarlo. El único problema es que unos despiadados cazadores de tesoros, liderados por Lady Zhen, se interpondrán en su camino.

Universal y faraona (Universal i faraona, 2018), de Ventura Pons

Fragmentos de la memoria de los artistas Gato Pérez, Pepe Rubianes y José María Pérez Ocaña, que con una fe certera, aseguraban y anunciaban a la ciudad de Barcelona como Universal y faraona. El documental se divide en cinco capítulos en los que aparecen diálogos, se crean memorias paralelas entre ellos, y una reflexión conjunta del mundo del arte. Ventura Pons, quien ya dedicó su primera película, Ocaña, retrato intermitente (1978) a José María Pérez Ocaña, dirige, produce y se encarga del guión. Además, la rumba la trató en su documental El gran Gato (2003).