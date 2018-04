Estrenos del 28-30 de marzo de 2018

El aviso (El aviso, 2017), de Daniel Calparsoro

Thriller de misterio, que adapta la novela homónima de Paul Pen de 2011, que está dirigido por Daniel Calparsoro (Cien años de perdón, Invasor, Guerreros, Asfalto, A ciegas, Salto al vacío). Nico, un niño de diez años, recibe una carta con una amenaza de muerte, pero nadie en su entorno parece creerle. Jon (Raúl Arévalo), un joven obsesionado con los números, investiga una serie de muertes ocurridas a lo largo de los años en el mismo lugar y que parecen tener un patrón en común. Descifrar esta secuencia es lo único que podrá salvar a Nico. Está protagonizada por Raúl Arévalo (La isla mínima), Belén Cuesta (La llamada), Aura Garrido (La piel fría), Aitor Luna (Mi panadería en Brooklyn), Antonio Dechent (Cuando dejes de quererme), Julieta Serrano (Villaviciosa de al lado) y el niño Hugo Arbúes.

El viaje de sus vidas (The leisure seeker, 2017), de Paolo Virzì

Con dirección del cineasta italiano Paolo Virzi (Locas de Alegría, El Capital Humano) es la primera producción dentro de su filmografía rodada en inglés. La película, inspirada en la novela homónima escrita por Michael Zadoorian en 2009, está protagonizada por Donald Sutherland (Citizen X, Camino a la Guerra) y por la ganadora al Oscar a la mejor actriz protagonista Helen Mirren (La Reina) en los papeles de John y Ella Spencer. John es despistado pero tenaz. Ella es frágil pero ingeniosa. Juntos inician un viaje por Estados Unidos huyendo del asfixiante cuidado de sus médicos e hijos. Desde Boston hasta Key West, la pareja recorre una América que no reconocen a bordo de su vieja autocaravana. El viaje les hará compartir buenos y malos momentos a la vez que les devolverá su amor y pasión por la vida. La película participó en la sección oficial del Festival de Cine de Venecia de 2017.

Gringo: Se busca vivo o muerto (Gringo, 2018), de Nash Edgerton

Comedia dirigida por Nash Edgerton, que debutó como director con el aclamado thriller australiano The Square (2008), en la que Harold, un ejecutivo de una importante compañía farmacéutica estadounidense, debe viajar a México por trabajo. Allí descubre que su laboratorio colabora con los narcos en la comercialización del Cannabax, una nueva droga sintetizada a partir de la marihuana. Entre sus feroces jefes, los narcos, mercenarios internacionales y la policía persiguiéndole, Harold pasará de ser un ciudadano ejemplar a un desafortunado delincuente. Su reparto está formado por David Oyelowo (Un pliegue en el tiempo, The Cloverfield Paradox), Charlize Theron (Fast & Furious 8, Mad Max: Furia en la carretera), Joel Edgerton (Gorrión rojo, Bright), Thandie Newton (Westworld, Vanishing on 7th Street) y Amanda Seyfried (Twin Peaks, Navidades, ¿bien o en familia?).

La casa junto al mar (La villa, 2017), de Robert Guédiguian

Película de Robert Guédiguian, protagonizada por Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan y Anaïs Demoustier, que se presentó en la sección oficial de la 74ª edición del Festival de Cine de Venecia. En una pequeña cala cerca de Marsella, Angèle, Joseph y Armand vuelven a la casa que construyó su padre. Angèle es actriz y vive en París. Joseph está enamorado de una chica mucho más joven que él. Armand es el único que se quedó en Marsella para llevar el pequeño restaurante familiar. Es el momento de descubrir qué ha quedado de los ideales que les transmitió su progenitor, del mundo fraternal que construyó en este lugar mágico en torno a un restaurante para obreros. Pero la llegada de una patera a una cala vecina hará que sus reflexiones adopten otro rumbo.

Pablo, el apóstol de Cristo (Paul, apostle of Christ, 2018), de Andrew Hyatt

Película de temática religiosa está escrita y dirigida y por Andrew Hyatt (Llena de gracia, The frozen). En el filme Lucas arriesga su vida para visitar a Pablo, que se encuentra encerrado en una prisión romana por orden de Nerón. Juntos, luchan contra el decidido emperador y las flaquezas del espíritu humano a fin de vivir según los dictados de la doctrina de Jesucristo y de difundir su mensaje por el mundo. Está protagonizada por James Faulkner (Dowton Abbey, Juego de tronos), Jim Caviezel (Vigilados: Person of Interest, Plan de escape) y Joanne Whalley (Daredevil, Los Borgia).

Pacific Rim: Insurrección (Pacific Rim: Uprising, 2018), de Steven S. DeKnight

Burn Gorman y Charlie Day retoman sus papeles como el Dr. Hermann Gottlieb y el Dr. Newt Geiszler, dos de los científicos más brillantes que el mundo haya conocido, ambos ahora al frente de la defensa antiKaiju como parte del equipo original que cerró la Brecha. Otros actores recién incorporados a la saga son Jing Tian (La gran muralla) como Shao Liwen, presidenta de Shao Industries y firme defensora de un ejército de Jaegers sin tripulación humana, y la superestrella china Max Zhang como el mariscal Quan, el implacable supervisor del equipo. Partiendo del increíble mundo visual que Guillermo del Toro (La forma del agua, El laberinto del fauno) creó en la primera película de 2013, Pacific Rim: Insurrección el filme muestra un campo de batalla mucho más evolucionado bajo la dirección de Steven Deknight (la serie de Netflix Daredevil, la serie Spartacus: Sangre y arena).

Paella today (Paella today!, 2017), de César Sabater

Gastrocomedia dirigida por César Sabater, que se inspira en su propia experiencia personal, y cuyos vertices son Pep (Pablo Rivero), Vicent (Pau Gregori) y Lola (Olga Alamán), recién llegada a la ciudad y vigilada en todo momento por un padre ultraprotector (Emilio Mencheta) y una madre de lo más singular (Lolita). La trama está sazonada con una galería de disparatados personajes, como Jimmy (Alberto Jo Lee), un cocinero chino que busca su integración en la ciudad o un turista (David Amor) desorientado y ninguneado por el pícaro guía turístico Vicent.

Peter Rabbit (Peter Rabbit, 2018), de Will Gluck

Adaptación contemporánea, mezcla de acción real y animación, de los cuentos clásicos de Beatrix Potter. Peter Rabbit es un personaje que apareció por primera vez en 1902 en la novela The Tale of Peter Rabbit (El cuento de Perico el conejo travieso, en castellano). Dirige Will Gluck (Annie, Con derecho a roce, Rumores y mentiras), y en la película, la enemistad de Peter con Thomas McGregor (Domhnall Gleeson) alcanza cotas nunca vistas cuando su lucha por hacerse con el control del codiciado huerto de McGregor y el afecto de la cariñosa amante de los animales que vive al lado (Rose Byrne) llega hasta el Distrito de los Lagos e incluso el propio Londres. James Corden en la versión original y Dani Rovira en la versión en castellano ponen voz al personaje de Peter con un aire pícaro y un encanto arrollador.

Thelma (Thelma, 2017), de Joachim Trier

Ganadora del Premio Especial del Jurado a Mejor Guion en el Festival de Cine de Sitges, está dirigida por Joachim Trier tras filmes como Vivir de nuevo (2006), Oslo, 31 de agosto (2011), y El amor es más fuerte que las bombas (2015), que marcó su debut en el cine en lengua inglesa y determinó su primera aparición en la competición principal del Festival de Cine de Cannes. Thelma, su última colaboración con Vogt, es su cuarta película. Thelma (Eili Harboe), una joven y tímida estudiante, se despide de su religiosa familia de un pequeño pueblo de la costa oeste de Noruega para estudiar en la universidad en Oslo. Un día, en la biblioteca, es víctima de una convulsión violenta e inesperada. Poco después, descubre que se siente intensamente atraída por Anja (Kaya Wilkins), una joven estudiante que corresponde a Thelma en esta poderosa atracción.