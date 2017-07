Estrenos del 30 de junio de 2017

Aurora (Jamais contente, 2016), de Émilie Deleuze

Quizás Aurora no saque las mejores notas y sea la oveja negra de la familia, pero definitivamente no es tonta. Con trece años, tiene una forma peculiar de observar y enfrentarse con su entorno; su familia, los chicos, su profesor de francés y también con ella misma. Desafiante y siempre rebelde, Aurora explora los límites de una nueva etapa que le ofrece retos y problemas de otra magnitud. Sus padres se plantean llevarla a un internado por su mal comportamiento, su mejor amiga la abandona, pero, a su vez, el chico que tanto admira le ofrece cantar en su banda de rock. Película francesa dirigida por Emilie Deleuze (Al amanecer, Mister V.) y protagonizada por Léna Magnien que ganó el Oso de Cristal del Jury Génération en la Berlinale y el premio a la Mejor Película Europea del Jurado Joven de los Premios del Cine Europeo. Está basada en el best-seller en Francia Le Journal d´Aurore, de Marie Desplechin, quién también ha co-escrito el guión de la película.

Cash’N’Flow: The Event (Cash’N’Flow: The Event, 2017), de Mou

La Cajita, un objeto de incalculable valor, será entregada hoy. Nadie sabe exactamente que es, ni para que sirve, pero todos los personajes de CnF intentarán hacerse con ella. Pronto se descubrirá que “La Cajita” es un elemento necesario para provocar “El Evento”: un ciberataques a escala masiva que pondrá el mundo patas arriba. Unos personajes intentarán evitarlo, otros provocarlos, y algunos estarán en medio sin saber muy bien qué hacer. El lió está servido. Mou, director, humorista, monologuista, actor, llegó de su Galicia natal con 19 años y fue uno de los presentadores del programa infantil Comecaminos. Ha trabajado como monologuista en TV (Paramount Comedy, Antena 3, Intereconomía, etc) y en teatro con mas de 500 actuciones en directo. En el reparto figuran jóvenes actores como Aildo Vidal, Yazmina Guerra, Vanessa Pámpano y Carlos Fierro.

Colossal (Colossal, 2017), de Nacho Vigalondo

Tras perder su trabajo y romper con su novio Tim (Dan Stevens), Gloria (Anne Hathaway) decide dejar Nueva York y volver a su ciudad natal. Allí se reencontrará con su amigo de la infancia Oscar (Jason Sudeikis) dueño de un bar donde se reúnen para beber con otros amigos (Tim Blake Nelson y Austin Stowell). Paralelamente las noticias informan de que en Seúl un monstruo gigantesco y nocturno está destruyendo la ciudad. Gloria se da cuenta de que está relacionada con estos extraños sucesos al otro lado del mundo puesto que esa criatura monstruosa está imitando todos sus movimientos a gran escala produciendo graves destrozos. Cuando se dan cuenta de todo ello, aparece un segundo monstruo, todavía más destructor, y comienza una lucha entre ambas criaturas. Para evitar que la destrucción vaya a más, Gloria tendrá que averiguar el papel de su insignificante existencia en un evento colosal que podría cambiar el destino del mundo. Está escrita y dirigida por Nacho Vigalondo (Cronocrímenes, Extraterrestrial y Open Windows), quien con su cuarto largometraje desembarca en el mismo Hollywood aunque con su primer cortometraje, 7:35 de la mañana (2004), obtuvo una nominación al Óscar.

Despido procedente (Despido procedente, 2017), de Lucas Figueroa

Javier (Imanol Arias), un ejecutivo de una multinacional, comete un pequeño error; indica mal una dirección a un desconocido que le pregunta en la calle (Darío Grandinetti). Esta equivocación se transformará en su peor pesadilla cuando el desconocido comience a acosarlo reclamando una indemnización por el fallo cometido. La situación se tensa aún más con la aparición de Sam (Hugo Silva), un compañero de oficina con quien tendrá que competir para mantener su puesto de trabajo. El filme es el segundo largometraje de Lucas Figueroa, director que cuenta con el World Record Guiness Award por el cortometraje Porque hay cosas que nunca se olvidan (2008), por tratarse del cortometraje más premiado de la historia. También ha dirigido el largometraje Viral (2013), considerado el primer filme europeo de branded content. En 2013 la revista Variety le incluyó en el listado “Spanish directors to watch”. La película se presentó en el Festival de Cine de Málaga de 2017.

En este rincón del mundo (Kono sekai no katasumi ni, 2016), de Sunao Katabuchi

Esta es la historia de Suzu, una muchacha que trata de encontrar la felicidad en los tiempos convulsos de la Segunda Guerra Mundial. Año 1944, Suzu es una muchacha de 18 años a la que le encanta dibujar cuya vida cambia por completo cuando recibe una propuesta de matrimonio. De esta forma, la joven se convierte en la esposa de Shusaku, un funcionario judicial del tribunal militar, y se traslada a vivir con la familia de este a la ciudad de Kure, a pocos kilómetros de Hiroshima. Allí convive con sus amables suegros, su estricta cuñada y su dulce sobrina política mientras la Guerra en el Pacífico se intensifica y los suministros comienzan a escasear. Un día, recibe la visita de Tetsu, su mejor amigo de la infancia, cuyo barco se encuentra atracado en el puerto de Kure y que despierta en ella sentimientos que creía olvidados. Poco después comienzan los bombardeos y llega el fatídico verano de 1945… La película, que empezó a producirse para conmemorar el 70º Aniversario de la caída de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, está dirigida por el japonés Sunao Katabuchi y se basa en el manga In This Corner of the World de la escritora e ilustradora Fumiyo Kōno.

Gru 3. Mi villano favorito (Despicable me 3, 2017), de Pierre Coffin & Kyle Balda

Después de ser despedido de la Liga AntiVillanos por no haber conseguido atrapar al malo que amenaza a la humanidad, Gru sufre una importante crisis de identidad. Pero bastará con que aparezca un misterioso desconocido y le anuncie que tiene un hermano gemelo, el cual desea por encima de todo seguir los despreciables pasos de su gemelo Gru, para que el antiguo villano redescubra lo bien que sienta hacer el mal. Nueva película de la saga de animación que comenzó en 2010 con Gru. Mi villano favorito y continuó tres años después con Gru. Mi villano favorito 2. Vuelve a estar dirigida por Pierre Coffin (Los Minions) y Kyle Balda (Los Minions, Lorax: En busca de la trúfula perdida), y codirigida por Eric Guillon, diseñador de producción y de personajes de Los Minions y de las entregas de Gru – Mi villano favorito. En la versión original del filme las voces protagonistas son las de Steve Carell como Gru, Kristen Wiig como Lucy, Trey Parker como el villano Bratt. En la versión en castellano el encargado de poner voz a Gru es nuevamente Florentino Fernández “Flo”.

Los últimos años del artista: afterimage (Powidoki (Afterimage), 2016), de Andrzej Wajda

En 1948, cuando Stalin pone sus manos sobre Polonia, el famoso pintor Wladislaw Strzeminski se niega a comprometer su arte con las doctrinas del realismo social. Perseguido, expulsado de su puesto en la universidad, es de repente borrado de los muros de los museos. Con la ayuda de algunos de sus estudiantes, comienza a luchar contra el Partido y se convierte en el símbolo de una resistencia artística contra la tiranía intelectual. Última película de Andrzej Wajda, quien dirigió 50 películas en poco menos de 60 años de carrera y dentro de su filmografía destacan los cuatro trabajos nominados al Oscar en la categoría de la Mejor Película de Habla no Inglesa, representando Polonia: La tierra de la gran promesa, Las señoritas de Wilco, El hombre de hierro y Katyn. Además Wajda recibió el Oso de Oro Honorífico en el Festival de Cine de Berlín en 2006, el León de Oro Honorífico en el Festival de Cine de Venecia en 1998 y el Oscar Honorífico en el año 2000.

Park (Park, 2017), de Sofia Exarchou

Estadios deportivos en ruinas, instalaciones abandonadas, y una Villa Olímpica en desuso son el legado de los Juegos de Atenas 2004. Allí viven aislados unas familias de clase baja, y un grupo de chicos deambulan entre los restos del naufragio. Juegos, disputas y versiones distorsionadas de las pruebas olímpicas llenan sus días. No le tienen miedo a nada, pero también quieren ser aceptados. Otra de sus aficiones es “interactuar” con los resorts turísticos de segunda al lado del mar, usando a los turistas extranjeros como divertimento. Un brutal “coming of age” que está sorprendiendo en el circuito de festivales. Mientras se desarrollaba como proyecto, el film recibió apoyos de los festivales de Sundance, Karlovy Vary, Sarajevo y Tesalónica, y se hizo con el premio Nuevos Directores en su estreno mundial en el Festival de Cine de San Sebastián. Una radiografia casi quirúrgica del paisaje desierto del porvenir y los sueños colectivos. Un brutal retrato de la Europa poscrisis, en el que quizás algún espectador local encuentre espejos deformantes. La película supone el debut en la dirección de la directora griega Sofia Exarchou, y el filme está protagonizado también por un elenco de jóvenes actores debutantes.

Un don excepcional (Gifted, 2017), de Marc Webb

Frank Adler (Chris Evans) es un hombre soltero que cría a su avispada sobrina Mary (Mckenna Grace) en una pequeña ciudad costera de Florida. Pero Mary es una brillante niña prodigio, y la intención de Frank de que su sobrina lleve una vida normal se ve frustrada cuando el extraordinario dominio de las matemáticas que posee Mary con sólo 7 años llega al conocimiento de la tremenda madre de Frank, Evelyn (Lindsay Duncan), una pudiente bostoniana que planea separar a su nieta de su hijo. Mientras la división y las tensiones familiares van en aumento, tío y sobrina encuentran apoyo en Roberta (Octavia Spencer), su protectora casera y mejor amiga, y en la profesora de Mary, Bonnie (Jenny Slate), una joven cuyo interés por su alumna desemboca pronto en una relación también con su tío. Dirige Marc Webb (500 días juntos, The Amazing-Spiderman).

Una noche con mi exsuegro (All nighter, 2017), de Gavin Wiesen

Martin, un músico de Los Ángeles, está muy nervioso porqué cenará por primera vez con el Sr. Gallo, el imponente padre de Ginnie, su novia. Pero, como era de esperar, la cena resulta un completo desastre y Martin no logra impresionar a su suegro, un tenaz y siempre ocupado hombre de negocios. Seis meses más tarde, después de que Ginnie le rompiera el corazón, el Sr. Gallo llama a su puerta preguntando por su hija. Ginnie no ha respondido a los mensajes y correos electrónicos de su padre y tiene el móvil apagado. Aunque es lo último que quiere hacer, Martin se ve obligado a pasar el resto del día y de la noche junto a su ex suegro, buscando a Ginnie por toda la ciudad. Gavin Wiesen (El arte de pasar de todo) dirige esta comedia que protagonizan J.K. Simmons (La ciudad de las estrellas (La La Land), Terminator: Génesis), Emile Hirsch (La autopsia de Jane Doe, El único superviviente) y Analeigh Tipton (La última apuesta, Memorias de un zombie adolescente).

Verano 1993 (Verano 1993, 2017), de Carla Simón

Frida, una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Primer largometraje de ficción de Carla Simón cuyo reparto está encabezado por David Verdaguer (10.000 Km, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, La embajada), Bruna Cusí (Incerta glòria) y las niñas Paula Robles y Laia Artigas, en el papel de Frida. El rodaje se desarrolla íntegramente en los alrededores de Olot y La Garrotxa (Gerona). La historia de esta película está íntimamente ligada a la vida de la directora. Fue precisamente en el verano de 1993 cuando Carla Simón perdió a su madre. Tenía seis años y solo hacía tres que su padre había muerto también. La película obtuvo el galardón a la Mejor Opera Prima en el Festival de Cine de Berlín de 2017 y la Biznaga de oro a Mejor Película Española en el Festival de Cine de Málaga.